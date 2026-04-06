В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023-2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Объем просроченной задолженности в Татарстане в 2025 году составил 41,1 миллиарда рублей. Доля просрочки в общем объеме выданных кредитов выросла за год с 2,8 до 3,5%. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка по Татарстану. При этом объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в республике на 1 января 2026 года также выросла с 0,4 до 0,9% от общего объема кредитного портфеля физлиц и составила 6,3 миллиарда рублей.

В Нацбанке долю просрочек считают несущественной, связывая рост с кредитами, которые выдавались в 2023 году и первой половине 2024-го, когда банки давали кредиты заемщикам даже с высокой долговой нагрузкой.

— Сейчас благодаря ранее принятым мерам Банка России, таким как макропруденциальные надбавки, направленные на снижение числа заемщиков с большой долговой нагрузкой, банки стали более консервативно оценивать кредитоспособность заемщиков, соответственно, шансы выдаваемых кредитов выйти в просрочку гораздо ниже, — рассуждали в пресс-службе регулятора.

Всего за 2025 год жители республики взяли кредитов на 653 миллиарда рублей, что на 17,1% меньше, чем за 2024 год. Объем ипотечных кредитов по итогам 2025 года составил 157,1 миллиарда рублей, что меньше, чем в 2024 году, на 12,3%. Активнее всего в 2025 году татарстанцы брали кредиты в 4-м квартале 2025 года, что связано стремлением успеть воспользоваться льготной семейной ипотекой до изменения ее параметров с 1 февраля 2026 года.

Ранее «Известия» сообщали, что по итогам 2025 года задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 триллиона рублей. В 2024-м просрочка была меньше на треть: около 1,8 триллиона. Проблемная задолженность формируется за счет сомнительных кредитов и займов с высокой вероятностью невозврата. Как правило, к ним относят ссуды заемщиков с низким кредитным рейтингом или вообще без кредитной истории. Доля просрочек по этим кредитам занимает почти 7% розничного кредитного портфеля банков. Год назад их доля достигала 5,7%.

После снижения ставки кредиты дешевле не стали

После пика кредитной активности перед Новым годом татарстанцы, впрочем, умерили аппетит: по данным Национального бюро кредитных историй, в январе-феврале 2026 года количество выданных кредитов снизилось, а средний чек займа стал скромнее. Это связано с ухудшением благосостояния людей и замедлением роста их доходов: инфляция почти полностью нивелирует эффект от повышения зарплат, а кредиты становится обслуживать все сложнее.

Снизилась и общая сумма запрошенных потребительских кредитов. По данным пресс-службы маркетплейса «Сравни», в Казани она уменьшилась с 13 миллиардов в 2024 году до 4,9 миллиарда рублей. По России в целом этот показатель также снизился с 830,8 до 607,6 миллиарда рублей. Средняя же сумма запрошенного кредита в Казани упала до 820,2 тысячи рублей в 2025 году, а по России — до 643,4 тысячи.

И даже постепенное снижение ключевой ставки не оказывает большого влияния на закредитованность населения. Например, в феврале средняя ставка по ипотеке почти не изменилась, банки опустили ее до 19,5%. По рыночной ипотеке восемь из десяти платежей пойдут на уплату процентов, а переплата за 26 лет превысит сумму займа почти в четыре раза, подсчитали «Известия». Не спасает ситуацию и семейная ипотека. Даже по ставке в 6% переплата за годы действия кредита вдвое превысит сумму займа.

В Россельхозбанке нашему изданию сообщили, что уровень просроченной задолженности по итогам 2025 года остался на уровне предыдущего года. Хотя в татарстанском филиале банка действует программа внутреннего рефинансирования, в 2025 году существенного снижения переплаты клиентов за счет этой услуги не наблюдалось. В то же время представители банка ожидают в 2026 году рост интереса к этому инструменту: на фоне снижения ставок спрос на рефинансирование заметно увеличится.

— Мы прогнозируем, что в 2026 году рынок может столкнуться с настоящим «бумом» рефинансирования, — сказали в пресс-службе Россельхозбанка.

В Ренессанс Банке самым активным в плане спроса назвали период с февраля по май 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выдач вырос на 32%. Начальник управления разработки и продвижения кредитных продуктов банка Алексей Силкин заметил, что в 2025 году произошло значимое снижение ставок по потребительским кредитам на фоне понижения ключевой ставки. Средний чек потребительского кредита, выданного жителям Татарстана в 2025 году, составил около 414 тысяч рублей.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев согласился, что кредиты по-прежнему остаются дорогими. Это связано с несколькими факторами: во-первых, из-за длительности периода высоких ставок эффект снижения проявится не сразу, а поступательно, в течение нескольких кварталов, поскольку банкам необходимо адаптироваться и снизить риски. Дополнительно к этому возникают дополнительные расходы при рефинансировании: переоформление кредита часто связано с затратами на оценку имущества, снятие и наложение обременений, оформление новых страховых полисов.

«Людям не повышают зарплаты так же динамично, как растут цены в магазинах»

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов заметил, что рост доли просроченной задолженности в розничном кредитовании стал общероссийской тенденцией в 2025 году. Это было обусловлено значительным ухудшением ситуации в экономике, высокими процентными ставками, большой закредитованностью населения, непоспеванием располагаемых доходов людей за инфляцией. На таком фоне многим гражданам стало заметно труднее обслуживать свои долги, в результате и произошел рост просрочки. Причем это наблюдалось как в ипотечном сегменте, так и в сегменте необеспеченных потребительских кредитов.

Кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова назвала рост просрочки в 2026 году ожидаемым трендом как для Татарстана, так и в целом по России. Клиенты не имеют возможности реструктуризации и рефинансирования кредитов, полученных ранее по повышенным процентным ставкам: банки-кредиторы ограничивают кредитование клиентов с повышенным показателем долговой нагрузки из-за ограничений по макропруденциальным лимитам. Одновременно с этим предлагаемые условия по займам в микрофинансовых организациях не помогают снижению долговой нагрузки.

Еще одним важным фактором, приводящим к росту просрочки, служит уровень инфляции, который растет на основные группы потребительских товаров и услуг населению быстрее, чем рост реальных доходов.

— Людям, к сожалению, не повышают зарплаты так же динамично, как растут цены в магазинах. В этих условиях, когда клиенту важнее обеспечить закрытие своих первичных потребностей (купить продукты питания, оплатить коммунальные платежи, сотовую связь, проезд, образование детей), исполнение обязательств по кредитам и сохранение своей положительной кредитной истории не всегда встает на первое место. Поэтому возникают разовые просрочки, которые заемщикам не удается быстро закрывать, и в результате они приводят к росту совокупной просрочки в регионе, — пояснила Горюкова.

Главную роль в накоплении неплатежей, по мнению Горюковой, сыграло отсутствие достаточного темпа в повышении реальных доходов населения в условиях роста уровня потребительских цен.

— Одни работодатели готовы ежегодно индексировать зарплаты своим сотрудникам, другие, напротив, отказываются от каких-либо повышений зарплаты. Поэтому население Татарстана чувствует инфляцию по-разному: согласитесь, что при индексации и повышении зарплаты рост цен не так ощутим, как при его отсутствии, — рассуждала эксперт.

Дальнейшее наращивание долга способно замедлить потребительскую активность в Татарстане

Младший аналитик отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Илья Кузьминых согласился, что основной массив проблем с долгами по кредитам 2023 года и первой половины 2024 года сформировался, когда банки охотно кредитовали заемщиков даже с высокой долговой нагрузкой, а в 2025 году это начало выходить в просрочку на фоне высоких ставок и более слабого роста доходов.

По мнению эксперта, рост просроченных платежей грозит республике в первую очередь риском потери устойчивости банковского сектора: чем выше доля невозвратов, тем больше банкам приходится формировать резервов, а это автоматически снижает их готовность расширять выдачи и делает кредит более дорогим.

На фоне того, что общий долг жителей республики превысил 1,1 триллиона рублей, и Татарстан входит в число крупнейших регионов по объему задолженности, такой тренд перестает быть чисто техническим, убежден Кузьминых. Дальнейшее наращивание долга способно замедлить и потребительскую активность, и кредитование бизнеса, особенно если просрочка продолжит расти не только в рознице, но и в ипотеке.

Важным фактором эксперт также считает региональную специфику. На рынке труда сохраняется дефицит кадров, но одновременно усилилась конкуренция за вакансии: до 6 резюме на одну вакансию, а экономика в ряде отраслей замедляется. Средняя зарплата в 2025 году выросла до 90 515 рублей, то есть примерно на 20% к 2024 году, но этого может едва хватать, чтобы полностью компенсировать рост долговой нагрузки и удорожание обслуживания кредитов.

Для Татарстана, традиционно входящего в тройку лидеров по объему кредитного портфеля после Москвы и Московской области, рост просрочки несет несколько рисков, заметила территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова. Это и социальная напряженность: рост исполнительных производств и обращений к коллекторам в промышленно развитых агломерациях, и сужение «кредитного фронта», когда банки ужесточают скоринг для жителей региона, так что даже добросовестные заемщики могут столкнуться с отказом или повышенной ставкой, ведь у банков растет стоимость риска, заложенная в тарифы именно для Татарстана. Кроме того, может произойти замедление строительства, так как значительная часть просрочки это ипотека (рост с 0,4% до 0,9% по доле). Девелоперы могут столкнуться с затовариванием, если банки сократят одобрение новых сделок.

Чем рост банкротств грозит экономике

Эльман Мехтиев заметил, что количество физлиц и индивидуальных предпринимателей, начавших процедуру банкротства, выросло в Татарстане почти на четверть. По данным «Федресурса», республика фактически по итогам 2025 года вошла в десятку регионов с наибольшим количеством введенных процедур реализации имущества граждан и предпринимателей.

Собеседник подчеркнул, что рост банкротств во многом связан с активностью компаний и частных лиц, предлагающих услуги по избавлению от долгов. Подобные организации активно рекламируют банкротство как простой и быстрый способ избавиться от долгов, зачастую умалчивая о долгосрочных негативных последствиях: испорченной кредитной истории, ограничениях на занятие руководящих должностей, сложностях с получением новых кредитов и займов в будущем и многом другом. Эксперт подчеркнул: банкротство это крайняя мера, и пользоваться ей следует только в действительно безвыходной финансовой ситуации. В реальности существует множество иных, более разумных вариантов снижения долговой нагрузки, например, кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование.

Илья Кузьминых перечислил классические последствия невыплаты кредитов: ухудшение кредитной истории, судебные взыскания, рост пеней, а в случае обеспеченных кредитов заемщик рискует потерять имущество. Для экономики это тоже несет негативный эффект: банки вынуждены держать больше резервов, а значит, сокращают пространство для новых выдач и начинают строже подходить к скорингу. В такой среде кредит становится менее доступным не только для проблемных клиентов, но и для вполне качественных заемщиков, особенно если рынок начинает перестраховываться.

Эксперт сомневается, что в ближайшее время удастся полностью выровнять ситуацию.

— При ставках в диапазоне 19-22% просрочка, скорее всего, еще будет подрастать, а затем может стабилизироваться только при более заметном смягчении денежно-кредитных условий и восстановлении доходов. Критической обычно считают долю просрочки на уровне 10-11%, и до этой отметки рынок пока не дошел, но риск движения в этом направлении существует именно из-за роста необеспеченного сегмента и накопленного эффекта прошлых выдач, — предупредил Кузьминых.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская добавила, что помимо банков существуют еще микрофинансовые организации (МФО) и компании, к которым физлица и предприниматели обращаются в случае невозможности получения кредита у банка. Их портфель за 2025 год вырос более чем на треть. Собеседница уверена, что эти факторы указывают на наличие скрытых проблем с долгами физлиц и бизнеса, которые пока не выходят на поверхность и не сильно отражаются на банках.

— Однако длительное сохранение высокой стоимости фондирования в экономике может усугубить ситуацию. Работает это по цепочке: сначала проблемы наступают у бизнеса, затем идут массовые сокращения рабочих, и уже это приводит к волне неплатежей по кредитам. Коллекторы и МФО тоже не в состоянии бесконечно абсорбировать проблемные долги. Если рушится сегмент МФО и коллекторов, то это в итоге сказывается и на банковском секторе, — рассказала Рокотянская.

По мнению Ольги Горюковой, критической для банковского сектора доля просрочки по кредитам станет, когда она превысит 20% от общей задолженности. Эксперт пока не видит рисков достижения такого уровня.

Ситуация тревожная, но не катастрофическая

Заведующий кафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох надеется, что по мере снижения ставок, темпов инфляции при условии роста доходов ситуация исправится. Банк России и коммерческие банки в условиях роста неплатежей со стороны заемщиков ужесточают ограничения на выдачу новых кредитов, особенно уже закредитованным гражданам, что тоже несколько увеличивает долю просрочки, поскольку не дает должникам возможности рефинансировать старые кредиты за счет привлечения новых.

— Реструктуризация кредитов или «кредитные каникулы» могут улучшить ситуацию в отношении отдельных заемщиков, однако для большинства тех, кто сейчас не может обслуживать долг, эти меры не приведут к полному восстановлению, — сказал эксперт.

Кох не тревожится по поводу текущего уровня задолженности по кредитам, однако дальнейший рост доли просроченных кредитов и количества банкротств заемщиков будет заставлять банки повышать требования к новым заемщикам и ставки по кредитам, то есть снизит доступность кредита для потребителей и платежеспособный спрос для производителей.

Ольга Горюкова допустила, что из-за высокой долговой нагрузки и невозможности исполнять кредитные обязательства будет расти количество банкротств граждан. Это может коснуться и Татарстана в 2026 году. Чтобы такого не произошло, необходимо следить за этим трендом и одновременно искать компромиссные варианты на уровне банков республики. Например, предлагать программы реструктуризации задолженности гражданам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. Важно помочь человеку вернуться к состоянию платежеспособности, дать ему время для решения своих временно возникших трудностей, не доводя человека до банкротства.