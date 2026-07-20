Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Автор фото: Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»

Строительные перспективы татарстанской столицы

Казань занимает третье место по стоимости квадратного метра среди городов-миллионников. Но благодаря более просторным квартирам, общая стоимость жилья в столице Татарстана выше, чем в Санкт-Петербурге и других крупных городах. Это результаты исследования, проведённого аналитиками «Яндекс Недвижимости».

По данным аналитиков, средняя стоимость квартиры в Казани — 14,4 миллиона рублей. Это меньше, чем в Москве, где средняя стоимость жилья составляет 28 миллионов рублей. Однако Казань опережает Санкт-Петербург по средней стоимости квартир именно за счёт их площади. В Татарстане средняя площадь строящегося жилья составляет 57,9–58,1 квадратных метров, тогда как в других городах застройщики чаще предлагают более компактные квартиры. На первичном рынке стоимость квадратного метра в Казани составляет около 259–261 тысяч рублей, что стабильно ставит её на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Но помимо прочего, Казань — один из самых перспективных городов для развития. Среди множества застройщиков можно выделить пятерку лидеров.

Президент Гильдии риэлторов Татарстана Анастасия Голяшева объясняет, что у застройщика рождается красивая идея, но сначала главный архитектор города может срезать этажи, а вместе с ними — и планируемую прибыль. Затем наступает этап покупки земли. В Казани стоимость подключения коммуникаций (свет, канализация) в среднем обходится от 50 тысяч рублей в структуре каждого квадратного метра будущей квартиры. Но главный капкан — это банковские правила.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»



- Строить на свои деньги застройщикам можно, но продавать на этапе долевого участия они не могут. Они сначала должны построить на свои деньги объект и уже введенный в эксплуатацию продать. Они обязаны брать у банка проектное финансирование (кредит), а деньги дольщиков ложатся на эскроу-счета. Получается парадокс: живых денег от продаж девелопер не видит, зато проценты банку капают каждый день. Если продаж в конкретном ЖК нет, то динамическая ставка по кредиту для застройщика может взлетать до 20 процентов годовых, - уточнила Голяшева.



По ее словам, чтобы банк держал минимальную (нулевую) ставку для строителей, на эскроу-счетах должно лежать на 40 процентов больше денег, чем застройщик реально потратил. Вложил 100 миллионов — обеспечь продаж на 140 миллионов. Почему же в Казани покупают меньше, а цены на жилье при этом остаются баснословными? Ответ кроется в жестких требованиях к инфраструктуре. По словам эксперта, в других регионах можно сдать дом и даже ландшафтный дизайн не делать — там требования проще, поэтому и цена дешевле, а люди все равно берут. В Казани город заботится о будущих жителях и закладывает строжайшие требования по обеспеченности детскими садами, школами и благоустройству еще на этапе проектирования. Но не это мешает застройщикам, а строгие требования банков при ипотеке и люди, которые тормозят с покупкой на фоне общей тревожности.



Она добавила, что за время стройки материалы и работы дорожают в три раза. В итоге девелопер понимает: за те деньги, за которые он продал квартиры на старте, сегодня он этот дом достроить уже физически не может.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»



- Они вынуждены снова идти в банк и просить пересмотреть лимиты кредита в надежде выйти хотя бы «ноль в ноль», без какой-либо маржинальности. А обыватели смотрят на ценники и кричат: «Застройщики обнаглели совсем, при этом они ведь еще и богатые!» Но я так сказать не могу. Мне их искренне хочется поддержать, для них это самый непростой период. Благо государство видит, что отрасль балансирует на грани, и пытается находить ключи — фиксировать ставки, предлагать программы поддержки, лишь бы не дать рынку упасть и одновременно пресечь любые «кривые» серые схемы. Федеральные игроки делают казанский рынок активнее и ярче, но выживут в этих жерновах только сильнейшие - сказала президент гильдии риэлторов Татарстана.

При этом, казанский рынок жилья переживает тектонический сдвиг. Эпоха, когда местный покупатель выбирал исключительно между понятными локальными брендами, стремительно уходит в прошлое. На девелоперскую карту Татарстана, где исторически доминировали «Суварстроит» и «Ак Барс Дом», на полной скорости въехали федеральные тяжеловесы — «ПИК», Самолет, «ФСК» и южный игрок «ГК ТОЧНО». Как распределились силы в этой новой строительной реальности и из чего строят новые кварталы — в нашем разборе.

Главный гигант республики по масштабам единовременной стройки

Одна из компаний, входящих в казанскую пятерку основных застройщиков Казани это «Суварстроит». Они главные гиганты республики по масштабам единовременной стройки, ведь компания фактически формирует контуры «Новой Казани», застраивая Лаишевский узел огромными эко-кварталами вроде «Южного Парка», «Времен года» и «Станции Спортивной» - все три ЖК объединены в микрорайон «Суварово». Застройщик делает ставку на проверенный монолитный каркас с кирпичным заполнением.

При этом, по словам пресс-службы девелопера, они демонстрируют уверенные темпы роста и активно развивает масштабные проекты в рамках Казанской агломерации. Прошедший 2025 год компания завершила со значительными операционными результатами, продав 74 337 квадратных метров жилья (1745 квартир).

На данный момент в стадии активной реализации у девелопера находятся два крупных жилых комплекса — «Станция Спортивная» и «Батталовский». Совокупный объем жилой площади в строящихся объектах с зарегистрированными проектными декларациями составляет 240 644 квадратных метров. При этом главным локомотивом продаж выступает ЖК «Батталовский» — на этот флагманский проект приходится около 50 процентов от общего объема сделок компании.

Автор фото: Южный парк. Суварстроит

- За последний отчетный год компания успешно ввела в эксплуатацию 145 тысяч квадратных метров жилья, причем сдача объектов прошла строго по графику, без переноса сроков. Важно, что 93 процента дольщиков принимают свои квартиры с первого раза. После передачи ключей обслуживание домов не прекращается — все проекты курирует собственная управляющая компания «Сувар Сделано», - уточнили в компании.

Как отметил застройщик, в портфеле продаж компании преобладают жилищные кредиты. Ипотека — 72 процента, рассрочка — 23 процента, а 100-процентная оплата — 5 процентов. В сегменте ипотечного кредитования абсолютное большинство сделок (85 процентов) совершается с привлечением программ государственной поддержки, включая «Семейную ипотеку».

Отдельное внимание девелопер уделяет покупателям из числа сотрудников ключевых социальных сфер. Для тех, кто работает в образовании, здравоохранении и системе безопасности, компания реализует программу «Суварстроит — Нашим людям» в ЖК «Станция Спортивная»: квартиры от 130 тысяч рублей за один квадратный метр на специальных условиях.

- «Суварстроит» активно внедряет современные IT-решения как при покупке, так и во время проживания. Для ЖК «Батталовский» компания разработала интерактивный виртуальный макет. Этот цифровой инструмент позволяет клиентам подробно изучить архитектуру комплекса, планировки, уровень освещенности в разное время суток и виды из окон будущих квартир. В некоторых жилых комплексах устанавливается полноценная система «Умный дом», интегрированная в каждую квартиру. Жители могут регулировать освещение и домофон через голосового помощника или мини-приложение в Telegram, получать уведомления от датчиков протечек и открытия дверей и автоматически передавать показания счетчиков. К системе можно интегрировать более 500 устройств от разных производителей. Также в квартирах установлен приточный клапан, для подачи свежего воздуха при закрытых окнах, - добавили в пресс-службе компании.

Автор фото: Станция Спортивная. Суварстроит

Особое внимание застройщик уделяет комплексному благоустройству и созданию автономной среды для жизни. Ярким примером служит ЖК «Южный парк» с собственными прогулочными бульварами и большой площадью фонтанов.Объекты девелопера оснащаются разновозрастными игровыми зонами и мощной спортивной инфраструктурой.

- Например, в «Станции Спортивной» функционируют хоккейная коробка, теннисный корт, воркаут-зоны, площадки для командных игр, а также освещенные беговые и велодорожки с разметкой. Предусмотрены специализированные зоны для выгула собак и даже общественные теплицы с грядками для любителей садоводства. Почти во всех проектах предусмотрены школы и детские сады. А в ЖК «Станция Спортивная» открытие новой школы запланировано уже на текущий год . Рядом с комплексами развита сеть медицинских учреждений и торговых точек. Транспортную доступность локаций улучшит развитие сети общественного транспорта: в районе ЖК «Батталовский» и ЖК «Отражение» к 2030 году планируется открытие новых станций метро, - сказали представители компании.

Главным маркером успеха в массовом сегменте остается умение оперативно реагировать на запросы обычных семей. Ярким примером здесь, по мнению казанского риэлтора Ильназа Гизетдинова, выступает «Суварстроит» — девелопер, сделавший ставку на понятный комфорт-класс и максимальную доступность жилья.

Автор фото: Времена Года. Суварстроит

- Одна из сильнейших сторон «Суварстроит» — это их умение ювелирно работать именно с массовым покупателем. Компания не просто строит дома, она дает людям реальные инструменты для их покупки. В их арсенале активно работают семейная ипотека, гибкие рассрочки, субсидированные программы и трейд-ин. Добавьте сюда опцию квартир с готовым дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой — и вы получите идеальный продукт для семьи, которой нужно переехать быстро и без лишних долговых обязательств, - комментирует казанский риелтор Ильназ Гизетдинов.

Однако удержать клиента одной лишь финансовой выгодой, по его мнению, сегодня невозможно. Казанский покупатель вырос: он больше не хочет приобретать «изолированные» квадратные метры, его интересует качество жизни вокруг дома.

По словам Гизетдинова, в «Суварстроит» этот тренд вовремя поймали. Застройщик заметно сместил фокус в сторону урбанистики: начал уделять гораздо больше внимания благоустройству, наполнению дворовых пространств и созданию комфортной общей среды проживания.

Автор фото: Времена Года. Суварстроит

Спикер подчеркнул, что местные игроки удерживают лидерство в условиях сильного давления. На рынке появляются новые федеральные гиганты, такие как «Самолет» с его цифровыми экосистемами, а также амбициозные новички — ФСК и ГК «ТОЧНО». Федеральные компании привносят новые архитектурные стандарты и концепции, вынуждая местных игроков работать в два раза быстрее, чтобы не отставать.

- Вся рыночная конкуренция в Казани окончательно ушла от примитивной войны за цену квадратного метра в сторону битвы за качество продукта. Выигрывает тот, кто предлагает лучшую архитектуру, продуманные общественные пространства и безупречный сервис, - резюмирует Гизетдинов.

По его словам, способность «Суварстрой» сочетать эти элементы с доступными финансовыми программами делает их позиции в комфорт-классе «крайне устойчивыми».

Столичные стандарты против местных лидеров

Группа ПИК зашла на казанский девелоперский рынок прагматично, масштабно и значительно раньше других московских конкурентов. Их проекты демонстрируют классический столичный подход к комплексному развитию территорий (КРТ), где в рамках масштабных кварталов возводятся жилые дома переменной этажности, социальная и дорожная инфраструктура.

Компания занимает третьем месте в рейтинге застройщиков Татарстана по объему текущего строительства по данным портала ERZ (Единый Реестр Застройщиков). Она возводит в республике 246 772 квадратных метра жилья. При этом, в общероссийском рейтинге ПИК занимает второе место, а в Татарстане ее доля составляет 7,39 процента.

Главное уникальное торговое предложение застройщика — фирменные стандарты «ПИК-Стандарт», включающие готовое жилье с функциональными планировками, чистовой отделкой, высокими потолками и концепцией безбарьерной среды. Местным игрокам приходится активно конкурировать со столичным форматом готового продукта и цифровым процессом покупки «в один клик» через онлайн-платформу девелопера.

Сегодня девелопер активно работает в Казани и ее окрестностях, реализуя несколько крупных жилых комплексов. Среди них — «Нокса парк» в Советском районе, современный жилой квартал с развитой инфраструктурой. В этом же районе строится «Сиберово». На юге города, в Приволжском районе, возводится «Матюшино парк» — эко-проект рядом с лесопарковыми зонами. В том же районе продолжается строительство «Ботанической 3» — комплекса бизнес-класса. И наконец, «Таулар» — новый флагман компании, архитектурная концепция которого, разработанная бюро WALL, заняла первое место на форуме «Казаныш».

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Земельный банк компании в рамках Казанской агломерации стабильно пополняется, что позволяет ПИК формировать долгосрочный плацдарм для расширения влияния в Поволжье. Все казанские объекты девелопера находятся на этапе возведения или планового ввода корпусов. В отличие от консервативных региональных застройщиков, ПИК опирается на собственную производственную базу сборных технологий и модульных систем, совмещенную с привлечением рыночных подрядчиков на специализированные работы. При этом функцию генерального подрядчика и контроль качества компания осуществляет самостоятельно.

После ввода домов в эксплуатацию управление зданиями берет на себя собственная управляющая компания застройщика («ПИК-Комфорт»), а для коммуникации и управления умным домом используется единое мобильное приложение.



По мнению Голяшевой, появление ПИК на рынке Казани значительно усилило местную конкуренцию. Долгое время здесь безоговорочно доминировали местные лидеры, вроде «Унистрой», «Ак Барс Дом», «Камастройинвест», однако приход федерального гиганта подстегнул локальных игроков развивать свой продукт и внедрять новые финансовые инструменты.

- У ПИК на сайте выстроена уникальная цифровая система покупки квартиры. Это удобно, ты просто открываешь интернет страницу, перед тобой интерактивный конструктор. Буквально двигаешь курсор по экрану, выбираешь нужные параметры, и цена квартиры меняется в реальном времени прямо под твои возможности. Это современно, прозрачно и очень подкупает, - уточнила спикер.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Голяшева считает, что нельзя судить о девелопере по его первым шагам. ПИК действительно начал работу в Татарстане с небольшого проекта в районе Ноксы. Это был доступный эконом-сегмент, который они продавали по низким ценам. Однако компания не стоит на месте и сейчас фокусируется на более высоком качественном уровне. На Компрессорном, на месте бывшего завода «Холод» (рядом с ветеринарной академией и Сибирским трактом), ПИК строит проект класса «комфорт-плюс». Это жилой квартал «Сиберово».

- До недавнего времени на рынке строительства жилья в Татарстане присутствовали только местные застройщики. Сегодня Казань стала большим, современным и открытым для застройщиков из других регионов городом. И я считаю, что тот факт, что в последние 3-5 лет такие крупные федеральные игроки, как ФСК, Самолет и ПИК, заходят со своей уникальной историей делает столицу Татарстана только активнее, ярче и динамичнее, заставляя всю отрасль двигаться вперед. Период для строителей сейчас выдался тяжелейший, и риэлторское сообщество республики в целом делает все возможное для поддержки застройщиков, которые, несмотря на все экономические шторма, продолжают возводить классные дома, - отметила Голяшева.

Федеральный гигант на локальном поле

Группа «Самолет» зашла в Казань прагматично и масштабно. Их проект «Манзара» на Сибирском тракте, строительство которого находится на начальном этапе, а сдача домов запланирована на период с конца 2027 года по середину 2028 года, демонстрирует столичный подход комплексному развитию территорий. Это проект на востоке города рассчитан на три очереди строительства, где первые две фазы включают в себя пять домов переменной высотности — от уютных 7 до высотных 23 этажей. Главное уникальное торговое предложение застройщика — квартиры со 100 процентной чистовой отделкой, где в ипотеку можно «зашить» даже кухонный гарнитур и мягкую мебель.Местным компаниям, привыкшим сдавать жилье в предчистовой отделке (white box), придется конкурировать с концепцией «заезжай и живи сразу».

На текущий момент присутствие девелопера в Казани и Казанской агломерации измеряется двумя масштабными проектами, которые находятся в стадии активной реализации.

Совокупный объем жилой площади в строящихся объектах с зарегистрированными проектными декларациями уже достиг 87,641 тысяч квадратных метров. Строится и комплекс ЖК «Зилант Премьер» (Советский район) на стратегическом пересечении улиц Назиба Жиганова и Вознесенского тракта. Проект получил сложную разноуровневую архитектуру: западный блок состоит из шести секций переменной этажности (от 7 до 15 этажей), а восточное крыло формируют три доминантные 25-этажные башни. Также у застройщика идет строительство ЖК «Манзара» (Сибирский тракт). Это проект на востоке города рассчитан на три очереди строительства, где первые две фазы включают в себя пять домов переменной высотности — от уютных 7 до высотных 23 этажей.

Автор фото: Самолет

Как пояснили в пресс-службе застройщика, текущий земельный банк компании в границах Казанской агломерации составляет около 9,8 гектаров. Этот земельный массив девелопер рассматривает как плацдарм для дальнейшего расширения присутствия в регионе.

Прошедший 2025 год показал стабильный интерес казанцев к объектам компании: девелопер реализовал 21 557 квадратных метров жилья, заключив 543 договора долевого участия (ДДУ). Основная доля продаж пришлась на ЖК «Манзара» (398 ДДУ), в то время как в «Зилант Премьер» было оформлено 145 сделок. На казанское направление сейчас приходится около 4 процентов от общего общероссийского объема продаж жилья компании.Если по итогам 2025 года доля классической ипотеки составляла скромные 29,9 процента, а большая часть транзакций (66,8 процентов) проходила через альтернативные программы, то в 2026 году ситуация резко изменилась.

При этом ключевым локомотивом выступают программы с господдержкой: на одну только Семейную ипотеку приходится 20,4 процента от всех ипотечных договоров компании». При этом, доля покупателей со 100 процентной единовременной оплатой остается стабильно невысокой — около 2,2–3,3 процента.

Все казанские объекты девелопера сейчас находятся на этапе возведения. В компании заверяют, что работы идут строго по графику, а риски переноса сроков сдачи отсутствуют. Добиваться дисциплины «Самолету» помогает нестандартная операционная модель. В отличие от консервативных региональных застройщиков, содержащих собственные заводы ЖБИ, федеральный гигант не завязан на личные производственные мощности. Для выполнения специализированных работ привлекаются проверенные рыночные подрядчики.

Проекты «Самолета» в Казани представлены как современные жилые кварталы. В пресс-службе компании сообщили, что в домах будут установлены базовые инженерные решения. Среди них: автоматический дистанционный учет и передача данных всех счетчиков ЖКХ, IP-видеодомофоны и комплексное видеонаблюдение через единое мобильное приложение. Также будет возможность удаленно заказывать гостевые пропуска и управлять доступом в паркинг с помощью смартфона.

Автор фото: Самолет

В вопросах урбанистики застройщик уходит от концепции «двор-парковка» или «двор- стадион». Дворовые пространства проектируются как строго приватные, закрытые территории для спокойного отдыха. Вся шумная и активная инфраструктура — спортивные коробки, торговые зоны, скверы и прогулочные бульвары — выносится за периметр жилых секций в общественные зоны квартала. Проектирование детских садов и школ также ведется параллельно по внутренним стандартам КРТ.

На казанском рынке, где традиционно сильны позиции местных игроков с высокой степенью лояльности населения, «Самолет» делает ставку на цифровизацию процессов, жесткий генподрядный контроль и столичные стандарты организации пространства. Насколько казанцы оценят такой прагматичный подход, покажут первые массовые заселения кварталов.

По мнению эксперта по рынку новостроек и инвестициям в недвижимость Руслана Сулейманова, долгое время на рынке Казани доминировали местные игроки. Традиционно сильные позиции удерживают «Унистрой» и «Ак Барс Дом» — компании с огромным опытом и высоким уровнем доверия. Из локальных игроков эксперт также выделяет «Камастройинвест», чьи проекты привлекают покупателей архитектурой и качеством среды.

- Появление "Самолета" усилило конкуренцию на рынке и в целом пошло Казани на пользу.Конкуренция всегда стимулирует развитие продукта и появление новых финансовых инструментов для покупателей. «Самолет» сегодня является лидером в России по объемам текущего строительства и размеру земельного банка . Для компании первые казанские проекты стали своеобразной «витриной» для дальнейшего развития в Поволжье, поэтому качеству реализации и соблюдению сроков здесь уделяется особое значение, - отмечает Сулейманов.

Сейчас федеральный девелопер работает над двумя масштабными проектами в городе. Они находятся в районах с большим потенциалом роста стоимости.

Автор фото: Самолет

- Первый проект — «Манзара» в районе компрессорного завода. Это важная точка въезда в город с Высокогорского района. Запуск второй линии метро придаст импульс развитию этой территории. Близость вузов обеспечивает постоянный спрос на аренду жилья в этом жилом комплексе. Второй проект — «Зилант Премьер» в районе Вознесенского тракта. Это одна из самых быстрорастущих зон Казани. Локация привлекает благодаря развитию дорожной сети, расширению общественного транспорта и близости к зелёным зонам, - уточнил Сулеманов.

При этом, фишка «Самолета», которая помогает ему конкурировать в Казани — это продуктовый подход. Покупатель получает жилье по цене комфорт-класса, но с элементами, которые раньше были доступны только в бизнес-сегменте.

- Это просторные лобби, общественные пространства, коворкинги внутри дома, зоны для спорта и отдыха. Такое решение повышает качество жизни без существенного роста стоимости самого жилья, - объясняет эксперт.

В начале года вокруг ГК «Самолет» в медиапространстве велось много дискуссий на тему финансирования. Сулейманов призывает оценивать ситуацию без паники.

- Крупные федеральные девелоперы обладают значительными активами и диверсифицированным бизнесом. Оценивать их устойчивость необходимо комплексно, анализируя финансовые показатели, объемы строящегося жилья и земельный банк. Репутация в девелопменте формируется годами, и компания это понимает, - сказал риэлтор.

С точки зрения инвестиций рынок Казани, по его мнению, стал заметно сложнее, чем несколько лет назад. Покупка квартиры на этапе котлована больше не гарантирует автоматического двукратного роста цены. Тем не менее, по оценке Сулейманова, проекты «Самолета» в Казани остаются востребованными как для собственного проживания, так и для инвесторов за счет синергии удачных локаций, масштаба застройщика и продуманного продуктового наполнения.

Комфорт с московским акцентом

Интерес крупных федеральных застройщиков к Татарстану перестал быть отдаленным трендом и превратился в повседневную реальность казанского строительного рынка. Свои позиции в регионе начинает активно обозначать девелопер ФСК Регион, входящий в структуру крупной российской ГК ФСК.

ФСК Регион ориентируется на более искушенного покупателя, который готов платить за тишину в квартире и приватность дворовой территории. Позиции компании на федеральном уровне гарантируют высокое качество исполнения.



Компания закрепилась как в исторической черте Казани, так и в активно развивающихся пригородных локациях Зеленодольского направления. В ответ на запрос редакции «Вечерняя Казань» официальные представители пресс-службы застройщика раскрыли внутреннюю статистику продаж, реальные объемы строящегося жилья и технологические особенности жилых комплексов.

Сейчас компания активно строит два жилых комплекса. Первый — «Фриссон» в Советском районе Казани. Он находится на улице Даурская. Это клубный проект с необычной концепцией. Второй — «ФоРест», являющийся загородным комплексом в поселке Октябрьский в Зеленодольском районе. Он рассчитан на тех, кто хочет жить на природе, но не готов отказаться от городских удобств.

Автор фото: ФСК. ФоРест

Согласно проектным декларациям, зарегистрированным в единой системе жилищного строительства, совокупный объем чистой жилой площади в этих объектах составляет 59 572 квадратных метров. При этом общая продаваемая площадь, включающая коммерческие помещения на первых этажах (БКТ) и индивидуальные кладовые для жильцов, оценивается в 64 452 квадратных метра. Главный маркер долгосрочных планов компании — это объем сформированного земельного банка. В границах Казанской агломерации под перспективную застройку у девелопера аккумулировано 21,8 гектара земли.

По оценкам самой компании, этот резерв позволяет в будущем выдать на рынок порядка 264 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. За прошедший год в казанских объектах компании люди купили 270 квартир.

- Большинство покупателей (68 процентов) выбирают классическую ипотеку, а 32 процента покупателей оплачивают всю сумму сразу или пользуются внутренней рассрочкой компании. Среди ипотечных сделок зафиксирован рекорд: 86,5 процента договоров заключаются по льготным программам с господдержкой, в основном это «Семейная ипотека». Один из главных опасений при покупке строящегося жилья — получить ключи позже срока или столкнуться с браком. В Казани у ФСК Регион статистика стабильна. Застройщик сдал первый готовый многоквартирный дом, и официальных переносов сроков или просрочек по передаче ключей не зафиксировано — дома строятся по графику. Около 70 процентов квартир принимаются жильцами сразу после первого осмотра, что является отличным результатом для рынка новостроек. Остальные 30 процентов покупателей находят мелкие недостатки, которые строители устраняют по акту перед выдачей ключей, - отметили представители ФСК.

Автор фото: ФСК. Фриссон

Компания делает ставку на цифровой комфорт, который обычный человек получает сразу вместе с квартирой в предчистовой отделке. Жильцы заходят в подъезд бесконтактно, а шлагбаум в подземный паркинг сам считывает номера автомобилей. Вместо стандартных скучных детских площадок проектируется единый зеленый ландшафт. Дворы разбивают на сценарии: зоны для шумных игр подростков и места для тихого отдыха взрослых находятся в разных углах, чтобы никто никому не мешал.

- В 2026 году ГК ФСК открыла в Зеленограде промышленно-строительный комплекс, объединивший предприятия по производству автоклавного газобетона, архитектурных стеклопакетов, светопрозрачных конструкций и фасадных решений. Такой подход позволяет компании обеспечивать стабильность поставок и единые стандарты качества на стройплощадках, - уточнили представители застройщика.

Своим независимым и жестким взглядом на расстановку сил на казанском рынке недвижимости поделился вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. По мнению эксперта, казанский покупатель исторически консервативен, а главными критериями при покупке остаются репутация, качество стройки, архитектура и эргономика дворов.

Появление на казанской карте новых федеральных имен, таких как ФСК Регион, экспертное сообщество пока оценивает сдержанно. Главная причина • компаний в Казани попросту нет завершенных и сданных жилых комплексов, по которым можно было бы наглядно судить о качестве работы.

Автор фото: ФСК.ФоРест

- Про ФСК в масштабах Казани говорить пока рано — у них еще нет двух, трех или четырех готовых комплексов, которые они ввели в эксплуатацию и сдали жильцам. Да, это огромный, хороший застройщик, который отлично зарекомендовал себя в своем домашнем регионе — в Москве у них большие объекты. Каких-то скандалов или срывов от них никто не ждет, кредит доверия высокий, проекты будут реализованы неплохо. Но в казанский рейтинг им заходить рано — пусть сначала покажут себя в результате на нашей земле, — подчеркивает вице-президент Гильдии риелторов.

Несмотря на статус новичка, если сравнивать зашедших в Казань федеральных игроков исключительно между собой на основе их общероссийского опыта, ФСК выглядит одним из фаворитов.



- Если ранжировать четыре основные федеральные компании, которые сейчас зашли на наш рынок, то я бы разместил их так: «Точно», ФСК, «Самолет» и «ПИК». В этой четверке у ФСК объективно очень интересная, привлекательная архитектура и сильные проекты. Тот же «Самолет», например, выигрывает за счет гибкости и обилия различных инструментов для покупки квартир, а «ПИК» заградительно перегревает рынок огромной ценой. На этом фоне ФСК со своим подходом к архитектурным решениям выглядит очень достойно, - добавил Савельев.



Эксперт также развеял миф о том, что Татарстан остается закрытой национальной республикой, неохотно пускающей внешний бизнес.

- Истории о том, что к нам тяжело зайти игрокам из других регионов, остались в прошлом — это было актуально лет 20 назад. Сейчас никаких проблем с этим нет. Главное, чтобы у застройщика хватало мощностей и финансовых ресурсов. Но равняются ли казанские девелоперы на условный «Самолёт» или «ПИК»? Нет, они давно самодостаточны. Так что ФСК пришла на очень конкурентный рынок, где за покупателя придется серьезно побороться, - считает Савельев.



Застройщик с южным темпераментом: от курорта до небоскребов

Федеральный девелопер ГК ТОЧНО масштабирует свой южный опыт комплексного развития территорий на Поволжье. В активе компании — 212 гектаров земли под Казанью и Зеленодольском, инвестиционный портфель в 300 миллиардов рублей и амбиции переформатировать представление местных жителей о комфортной городской среде.



Выход краснодарского девелопера в Татарстан стал главным триггером деловой повестки строительного сектора. По словам представителей застройщика, стратегия компании строится на создании автономных «городов в городе», где жилые дома синхронизированы с рабочими местами, рекреационными зонами и социальными кластерами.

- Первым громким кейсом стал город-курорт «Васильевский остров» под Зеленодольском. На территории в 88 гектаров разворачивается масштабное строительство 64 жилых домов средней этажности (от 6 до 14 этажей). Проект реализуется в рамках республиканской программы «Большой Зеленодольск». Сегодня первая очередь комплекса находится в сверхактивной фазе: 18 литеров уже готовы более чем наполовину, - отметили в пресс-службе компании.

Параллельно девелопер возводит мощную автономную котельную на 15 МВт, первый этап которой введут в начале 2027 года для бесперебойного обеспечения первых новоселов теплоснабжением. Вторым, еще более амбициозным шагом, стал анонс жилого района «Кадерле» в казанском районе Восточной дуги. Проект площадью 124 гектара официально признан крупнейшим за всю историю компании, при этом, валовый объем площади здесь составит около миллиона квадратных метров.

Автор фото: ГК ТОЧНО. Готовый литер в ЖК Васильевский остров

Несмотря на статус новичка, ГК ТОЧНО быстро стала серьезным конкурентом для местных игроков. По данным портала наш.дом.рф, в первом квартале проект «Васильевский остров» возглавил рейтинг продаж в агломерации и вошел в тройку лучших по всей республике. За год компания реализовала в Казани 300 квартир общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров, удерживая стартовую цену в сегменте «комфорт плюс» на уровне 150 тысяч рублей за квадратный метр. Коммерческий директор ГК ТОЧНО в Татарстане Антон Игошин считает главным фактором успеха гибкие финансовые инструменты.

- Мы сформировали максимально сбалансированную и устойчивую структуру продаж. Основным локомотивом выступает ипотека с господдержкой — на неё приходится 70 процентов всех сделок. Но особая гордость — это доля рассрочек, которая составляет рекордные для рынка 25 процентов. В то время как многие ограничиваются стандартными инструментами, мы предлагаем гибкие графики платежей. В итоге 95 процентов сделок проходят через субсидированные и внутренние программы, - уточнил Игошин.

Автор фото: ГК ТОЧНО. Рендер ЖК Кадерле

Кроме того, девелопер берет на себя колоссальные издержки по созданию дорожного каркаса . Совместно с Институтом пространственного планирования Татарстана компания проектирует проезд №29 — ключевую 30-километровую магистраль, которая свяжет район с Вознесенским и Мамадышским трактами.

По мнению руководителя агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, распределять места в рейтингах застройщиков и напрямую сравнивать ГК ТОЧНО с местными лидерами сейчас некорректно из-за принципиально разных стартовых условий.

Автор фото: ГК ТОЧНО. Рендер ЖК Васильевский остров

- ГК «ТОЧНО» пока не ввела в эксплуатацию в Татарстане и Казани ни одного объекта. Проекты находятся либо на бумаге, либо на стадии стройки. Судить о том, какими они получатся в реальной жизни и как себя проявят, можно будет только после ввода в эксплуатацию, причем не первой очереди, а всего проекта целиком, — подчеркивает Гизатова.

К несомненным плюсам краснодарского девелопера эксперт относит его статус мощного федерального игрока-«варяга». Компания демонстрирует сильные компетенции в системном освоении территорий. Покупатели и профессионалы рынка обращают внимание на их ключевое преимущество — умение комплексно подходить к развитию площадок, генерировать свежие идеи, привлекать высококлассных специалистов и вкладывать серьезные ресурсы в благоустройство и создание инфраструктуры.

Казанский строительный рынок перестал быть закрытым клубом. Для конечного покупателя эта битва титанов — огромный плюс. Местным застройщикам придется удерживать лидерство за счет безупречной репутации, «Суварстроит» — максимальную доступность жилья, а федералам вроде «Самолета», ПИК, «ФСК» и «ТОЧНО» — доказывать, что их столичные и южные стандарты приживутся на казанской земле.