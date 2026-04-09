В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все-же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Не средство платежа, а инструмент для инвестиций

С 1 июля этого года в нашей стране может вступить в силу закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который определяет основные правила крипторынка в России. А через год, к 1 июля 2027 года, предписано создать условия для работы компаний, задействованных в обращении цифровых валют, — бирж, цифровых депозитариев и криптообменников. Законопроект, который пока только поступил в Госдуму, запрещает использовать криптовалюту на территории страны как средство платежа. Она — инструмент для инвестиций, спекуляций и внешнеторговых расчётов.

Легально торговать виртуальными деньгами разрешат только на российских биржах. При условии, что активы удовлетворят жёстким критериям: рыночная капитализация в несколько триллионов рублей и не менее чем пятилетняя история публичных торгов. А нелегальная добыча может обернуться и тюремным заключением.

По данным Всемирного банка Россия занимает 7-е место в мире по объемам майнинга криптовалют. На Татарстан приходится около 3% общероссийского объема. В регионе действует свыше пяти тысяч активных майнинговых ферм, отмечал экс-министр цифрового развития республики (ныне помощник премьер-министра РТ) Айрат Хайруллин. Согласно PwC здесь зарегистрировано 722 криптокомпании и индивидуальных предпринимателей.

Наша республика активно развивает эту сферу: строит крупнейший в стране дата-центр для майнинга в Иннополисе, создает собственную криптобиржу и аккредитованного оператора внешних расчетов в криптовалюте.

Можно владеть криптой и открывать кошельки за рубежом — с ведома ФНС

Новый законопроект, подчеркнул «Вечерней Казани» партнер D&A Partners Юрий Брисов, впервые создаёт архитектуру рынка целиком. Покупать и продавать криптовалюту можно будет только через лицензированных посредников из реестра ЦБ. Банкам запретят проводить платежи на нелицензированные площадки. Обычные граждане смогут покупать не более чем на 300 тысяч рублей в год. Торговать разрешат только самыми крупными криптовалютами — фактически это Bitcoin, Ethereum и, возможно, Solana. Владение криптой не запрещается, открывать кошельки за рубежом — тоже. Но об этом нужно будет уведомить ФНС и отчитываться об операциях.

За нарушения предусмотрены штрафы. С июля 2027 года за работу без лицензии предусматривается уже уголовная ответственность. Плюс действует ФЗ-38 от 20 февраля: криптовалюту теперь можно арестовывать и конфисковывать в рамках уголовных дел.

Основатель проекта «Криптополигон» Яков Тенилин также полагает, что сильная сторона законопроекта в том, что он пытается не подправить отдельные нормы, а выстраивает целостную модель рынка. Базовых идей по его словам три. Первая: внутри России цифровая валюта не становится обычным средством оплаты товаров и услуг. Вторая — по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами криптовалюта допускается как инструмент расчетов (то, что описывал экспериментально-правовой режим). Третье: рынок предлагается выстроить не только вокруг свободного оборота криптовалюты в нашей стране, а вокруг четко регулируемой инфраструктуры.

Нашли ли в законопроекте отражение предложения Татарстана? Сложно сказать. Группа разработчиков была закрытая, как и обсуждение, отметил Яков Тенилин. Вместе с тем по словам собеседника издания из содержания проекта видно, что он «движется в направлении тех идей, которые в республике и на криптополигоне в частности всегда активно продвигали».

— Региональные инициативы — это не хаотичный крипторынок. Мы всегда говорили о том, что хорошо будет работать только регулируемая инфраструктура в связке и диалоге с государством. Криптополигон именно для этого и создан. Он нечто вроде моста между криптоиндустрией и властями для синхронного развития отрасли, — подчеркнул эксперт.

Шесть лет в неопределенности: не запрещена, но и не разрешена

Как эксперты оценивают внесённый в Госдуму законопроект?

— На мой взгляд, это один из самых значимых системных документов для российского крипторынка за последние годы, — дал высокую оценку основатель проекта «Криптополигон».

Для того, чтобы оценить законопроект, нужно понимать, что было до него, отметил Юрий Брисов. Он напомнил, что Россия регулирует криптовалюту с 2020 года, но делала это «фрагментарно». В 2020 году ФЗ-259 признал крипту имуществом, но запретил ею расплачиваться: «Покупать и хранить биткоин — можно, заплатить им в магазине — нельзя». При этом не появилось ни бирж, ни обменников, ни правил оборота. В 2024 году узаконили майнинг, но не создали механизма продать «намайненное».

— Криптовалюта шесть лет существовала в правовой неопределенности: не запрещена, но и не разрешена формально. Более 20 миллионов россиян владеют криптоактивами, и до сих пор все они работали без каких-либо правил, — подчеркнул он.

«Это попытка перестать делать вид, что крипторынка в России нет», характеризует появившийся документ руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов. Законопроект, констатирует эксперт, переводит крипторынок из серой зоны в регулируемую: вводит статус цифровой валюты, закрепляет круг участников и встраивает операции в привычную финансовую инфраструктуру.

Он видит плюс в появлении понятных правил, снижающих риски для инвесторов и открывающих дорогу институциональным игрокам, которые «раньше просто не могли легально работать с криптой». Второй положительный момент — ставка на уже существующую инфраструктуру.

По мнению руководителя практики «Цифровая экономика» юридической компании GMT Legal Дениса Полякова упомянутый проект закона о крипторынке — «лучше, чем совсем ничего». Вместе с тем по его мнению видно, что он запоздал: в таком все еще достаточно тестовом виде он должен был бы появиться как минимум в 2021 году.

Он отметил, что по большей части, как ЦБ и хотел, регулирование криптовалюты сохраняет скорее инвестиционный характер: «Действующие запреты на прием оплаты в криптовалюте все так же сохраняются, и подвижек в сторону их смягчения нет». На это же обстоятельство обращает внимание и Кирилл Писцов.

— В этом смысле это не либерализация, а скорее попытка поставить рынок под контроль, не убивая его полностью, — делает вывод он.

Ближе к Европе, чем к США

Насколько оригинален предлагаемый законопроект или он создан по чьему-то образу и подобию? По мнению партнера D&A Partners по структуре это — классическое финансовое регулирование: лицензии, разделение инвесторов на категории, отчётность, антиотмывочный контроль.

Вместе с тем этот подход ближе к европейскому (MiCA — первый масштабный регламент ЕС, регулирующий рынок криптоактивов, эмитентов и поставщиков услуг в 27 странах), чем к американскому. В США нет единого закона, существующие нормы применяют к каждой ситуации отдельно.

О том, что это не копия какой-то одной юрисдикции, говорит и руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам». Полностью скопировать чужую модель, убежден он, и не получится.

Яков Тенилин полагает, что в этом случае применима известная практика «взять все лучшее» и приспособить под российские реалии.

Кирилл Писцов тоже увидел схожесть с европейским подходом: это формализация участников, требования к инфраструктуре и защите инвестора. Но в целом, обращает внимание он, модель гораздо ближе к российской логике регулирования: через лицензируемых посредников и жесткий контроль потоков.

Плюс к тому, говорит эксперт, добавлена специфическая задача по использованию крипты во внешнеторговых расчетах, чего нет в классических западных моделях. По мнению собеседника издания имеет смысл смотреть на ЕС в части правил для провайдеров и на азиатские рынки вроде Гонконга — касательно балансировки доступа и контроля.

В свою очередь, по мнению Дениса Полякова, подход законопроекта похож на то, как было в 2018 году на Мальте: лицензии выдавались на виды деятельности, аналогичные имеющимся на финансовом рынке. А требования к новым игрокам оказались такими же, какие предъявляются к классическим участникам рынка. У нас делается то же самое, комментирует он: три нынешних профессиональных участника расширяют свою деятельность на крипторынок.

— Цифровой депозитарий — по сути, аналог обычного депозитария, но работающего с сетями блокчейн и криптовалютой. И только обменник хоть что-то более менее уникальное. Однако, и он очень похож на дилера на рынке ценных бумаг, — сделал эксперт разбор по просьбе нашего издания.

В вопросе регулирования криптовалют Россия идет по своему пути, говорит СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин. По его мнению в нашей стране вообще многие аспекты кажутся уникальными.

— Взять те же цифровые финансовые активы (ЦФА). Каким бы сомнительным ни казался этот инструмент, им пользуются. Некоторые страны посматривают за развитием рынка ЦФА с прицелом создать аналоги, — подчеркивает эксперт.

Или цифровой рубль, привел он другой пример. В США и во многих других странах мира уже закопали идеи CBDC (цифровые валюты центробанков), а наша страна постепенно движется к полномасштабному развертыванию системы. Добавим к этому прекрасные условия России как центра для организации майнинг-бизнеса и потребность страны в крипте как инструменту для обхода санкционного давления. Все это заставило законотворцев создать во многом уникальный законопроект, подчеркнул эксперт.

Выталкивает инвестора обратно в «серую» зону

Минусы законопроекта очевидны, признает Кирилл Писцов. Модель сильно централизованная, доступ к рынку происходит через ограниченный круг допущенных участников, а для розничных инвесторов вводятся ограничения и фильтры, перечислил он.

А основатель проекта «Криптополигон» считает заметным недочетом разработанного документа то, что он во многом рамочный. Значительная часть конкретики вынесена на уровень будущих нормативно-правовых актов банка России. Это и дополнительные требования к участникам, и основания для отказа внесения в реестр, все технические риск-менеджменты. То есть, резюмирует собеседник издания, сам закон описывает некий каркас. Но реальные правила игры будут во многом определяться позже подзаконной базой ЦБ.

— Я думаю, что мы еще увидим много нового и интересного, — выразил он надежду.

В том числе Яков Тенилин не нашел в тексте проекта предельно проработанные конструкции по стейблкоину. Хотя, по его словам, они очень активно используются и в трансграничных расчетах, и даже внутри России.

В свою очередь, Юрий Брисов считает, что главный минус — это лимит в 300 тысяч рублей (примерно 3,7 тысяч долларов или 0,04 биткоина) для обычных граждан. Собеседник издания полагает, что такой лимит «не защищает инвестора, а выталкивает его обратно в серую зону».

Пойти чуть больше навстречу бизнесу и гражданам

Партнер D&A Partners отметил, что будь у него такая возможность он бы предложил не торопиться с уголовной ответственностью: «Инфраструктура ещё не создана, а наказания уже запланированы».

— России было бы правильнее сегодня пойти чуть больше навстречу бизнесу и гражданам, вводя ограничения поэтапно. Цель закона сейчас сделать весь криптооборот прозрачным, чтобы собирать больше налогов. Однако на практике он приведет к тому, что весь криптооборот уйдет из России или перейдет в зону вне закона, что даст дополнительную нагрузку правоохранительным органам, но не пополнит казну, — предвосхищает ситуацию он.

А Дмитрий Мачихин постарался бы сформировать полностью прозрачные и справедливые условия для работы криптоиндустрии. Майнеры не понимают, когда и в каком регионе могут ввести очередной запрет на добычу цифровых активов. Инвесторы не понимают, зачем им уходить в контур российского крипторынка, если их монеты автоматически могут стать «токсичными», говорит он.

— Российский участник криптосообщества, как показывает статистика по майнерам и налоговым сборам, не спешит выходить из тени. Дальнейшее закручивание гаек сделает только хуже, — убежден СЕО и основатель BitOK.

Такого же мнения придерживается и Кирилл Писцов: «Слишком жесткие требования могут просто вытолкнуть ликвидность обратно в серую или зарубежную зону». Если законопроект дорабатывать, то ключевое, не сомневается он — это прозрачные и предсказуемые правила допуска активов и участников, понятные условия для розницы и более сбалансированный подход к майнингу. Сейчас в конструкции чувствуется уклон в контроль, но устойчивый рынок обычно строится там, где есть баланс между контролем и экономическим смыслом, пояснил собеседник издания свое мнение.

Прозрачный, а, значит, видимый для западных регуляторов

Юрий Брисов также обращает внимание на неочевидный риск. Законопроект делает российский крипторынок прозрачным — для ЦБ, Росфинмониторинга, налоговой. Но эта же прозрачность делает его видимым и для западных регуляторов. Партнер D&A Partners напоминает, что с 2022 года каждый заметный элемент российской криптоинфраструктуры последовательно попадал под санкции.

— Криптовалюта, прошедшая через российские лицензированные платформы, рискует получить маркировку высокорисковой — и тогда вывести её на зарубежную биржу или обменять на доллары будет практически невозможно, — заметил он.

По словам собеседника издания такой режим уже действует для виртуальных денег из Ирана и КНДР.

Яков Тенилин также обращает внимание на то, что не оговорены никакие санкционные риски. По его словам законопроект описывает некий российский контур с очень активной российской же инфраструктурой, тогда как обращение виртуальных денег изначально задумывалось как безграничное.

— Как бы не появился «серый» рынок, где будет продавать ту криптовалюту, которая прошла через нашу инфраструктуру, дешевле, с дисконтом, из-за того, что она имеет санкционные риски, — выразил он опасение.

По мнению Дениса Полякова участникам внешнеэкономической деятельности взаимодействие с российской инфраструктурой в нынешней обстановке скорее даже «противопоказано». Он прогнозирует, что до момента снятия рестрикций для россиян будет существовать два самостоятельных криптовалютных контура: санкционный, к которому есть доступ за рубли и «низкорисковый», доступный только за рубежом и без участия российской финансовой инфраструктуры.

Закон о контроле, а не о развитии рынка

Дмитрий Мачихин говорит, что в нынешней версии законопроект, в первую очередь, ориентирован на инвесторов, майнеров, участников внешнеэкономической деятельности, институционалов. Его разработчики «постарались охватить как можно больше групп».

Денис Поляков также считает основным ориентиром организации финансового рынка. Они получат доступ к новому активу и расширению своей деятельности. А квалифицированные инвесторы смогут внутри страны вкладывать средства в новые инструменты, диверсифицируя свой портфель.

По мнению Юрия Брисова законопроект о крипторынке ориентирован на государство.

— Это закон о контроле, а не о развитии рынка. Для крупных игроков — Мосбиржи, крупнейших банков — это возможность. Для обычного человека, который привык покупать криптовалюту через Telegram-бот, на криптобиржах дружественных стран — закрытие привычных каналов, — констатирует он.

Собеседник издания полагает, что для российских компаний, которые закупают IT и иные продукты у иностранных контрагентов, новый закон станет «палкой в колесах». Им придется создавать компании в дружественных странах для работы с криптовалютой, так как ее оплата из России с большой степенью вероятности скоро станет невозможной.

— По сути, это не «свободный крипторынок», а регулируемый сегмент финансового рынка, — подводит такой же итог и Кирилл Писцов.

Яков Тенилин подтверждает, что в нынешней версии законопроект в первую очередь направлен не на розничного покупателя, а на профессиональных участников. Из его текста «не просматривается история про массовую криптотему, которая может быть ориентирована на рядовых пользователей криптовалюты, покупающих ее на небольшие суммы». Он также склонен считать, что это «не логика свободного крипторынка: все-таки российская экономика более контролируема и регулируема».

Очень горящий вопрос

Эксперты сходятся во мнении, что вероятность принятия этого законопроекта высокая. Юрий Брисов напоминает, что он внесён правительством, поддержан ЦБ и Минфином: «Впервые все ведомства пришли к согласию». Более того, по его словам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин прямо связал срочность в этом вопросе с визитом в нашу страну в 2028 году миссии FATF.

Россия (член FATF с 2003 года) будет проходить взаимную оценку, подтверждающую надежность финансовой системы. Исходя из этого, Денис Поляков считает, что принятие законопроекта о крипторынке — это «очень горящий вопрос», поскольку к моменту переоценки он уже должен показать определенные результаты.

Яков Тенилин считает скорейшее появление этого закона актуальнымо. Российский рынок уже давно перерос стадию, когда можно обходиться каким-то точечным регулированием. Особенно во внешнеэкономической деятельности. Сейчас апробируется экспериментально-правовой режим. Нужно загнать его в правовые рамки, чтобы начать активно в этом направлении работать, рассуждает он. Тем более, что санкционное давление не уменьшается. Финансовый разрыв остается, он усложняет логистику и саму международную торговлю.

Руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» тоже не сомневается в том, что вопрос «назрел». Отсутствие закона о крипторынке создает риски для всех: от инвесторов до государства.

Вопрос, замечает руководитель практики «Цифровая экономика» GMT Legalп, лишь в том, будет ли меняться текст законопроекта за эти несколько месяцев или «как и за прошлые три, в которые он находился на обсуждении за закрытыми дверьми, будут приняты только некоторые «технические» и стилистические, а не содержательные правки».

Проект наверняка будет дорабатываться, говорит основатель проекта «Криптополигон», ссылаясь на существующую практику. Может быть, его существенно «добьют» ко второму чтению. Он убежден, что какое-то видоизменение все-таки произойдет: «В худшую или лучшую сторону — сказать сложно. Но подправить какие-то вещи надо». По словам Якова Тенилина они всегда отмечали представителям Госдумы, что готовы принять в этом активное участие.

— И если будут какие-то предложения, мы их обязательно направим, — заверил он. — Наше мнение как республики, надеюсь, будет учтено.

Также по словам собеседника издания важно, чтобы рынок долго не оставался в подвешенном состоянии: «Принять рамочный закон можно быстро, а потом очень долго ждать подзаконных актов, которые будут выходить по полчайной ложке раз в полгода. Рынок должен заранее понимать, какие будут правила входа».

Для властей принятие этого закона актуально, для криптанов — не очень, заметил Дмитрий Мачихин.

— За светлой идеей обеления крипторынка путем формирования правовых норм кроется неприятная реальность с усилением давления на тех самых участников криптосообщества, — пояснил он свою точку зрения.

Для казны новые налоги и штрафы лишними не будут. Поэтому, подозреваю, в весеннюю сессию законопроект одобрят, дал он прогноз.