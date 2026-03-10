Анна Рожкова: «ИИ поглотит энергию целой России к 2027-му»
Как лишнее сообщение в соцсетях может вредить экологии планеты — в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказывает экоконсультант и экотренер.
Если бы ИИ был страной, то входил бы в топ-10 стран мира по потреблению электроэнергии
Искусственный интеллект, ИИ — принятое в информатике обозначение программных систем, способных моделировать интеллектуальную деятельность человека. Мы используем ИИ в разных областях: производство, здравоохранение, образование, СМИ, спорт, обслуживание клиентов, голосовые помощники. Все данные хранятся на десятках тысяч защищенных серверов, которые находятся в разных дата-центрах России. Это комплекс взаимосвязанных систем, предназначенных для круглосуточной работы, оснащенный многоуровневой защитой и системами бесперебойного электропитания, а также мощными системами охлаждения для защиты оборудования от перегрева. Благодаря им работают интернет, соцсети, интернет-банкинг.
Шесть дата-центров «Яндекса» расположены во Владимирской, Рязанской, Калужской и Московской областях. В Москве и Санкт-Петербурге для дата-центров не хватает электроэнергии. В 2024 году цены на электричество для дата-центров выросли от 7 до 20% по России. Калужский дата-центр занимает 130 тысяч квадратных метров, это как 13 футбольных полей или один большой торговый центр. Для дата-центра такого размера требуется много воды и огромные энергозатраты. В среднем на один МВт/ч требуется 7100 литров воды (основная масса воды используется повторно). Это сопоставимо с работой тысячи электрических чайников в час или освещением торгового центра в сутки.
Любое наше действие в интернете не проходит бесследно. Каждое написанное нами слово, лайк в соцсетях, фотографии хранятся в дата-центрах. Во второй половине 2025 года каждый шестой человек на планете пользовался ИИ. Даже один запрос в чат требует примерно в десять раз больше энергии, чем простой поиск в Google. К 2026—2027 годам ИИ может потреблять столько же электроэнергии, сколько вся Россия или Япония.
Тридцать лет назад ноты можно было купить только в специализированных магазинах. Чтобы найти нужные, можно было потратить целый день. Сейчас достаточно включить мелодию — и ИИ выдаст тебе ноты меньше чем через минуту. Наша жизнь стала быстрее, какие-то вещи происходят молниеносно, и это требует от нас постоянной гибкости и адаптации. Но какая обратная сторона у скорости?
- На один диалог с чатом GPT-4 и 5 (50 вопросов) уходит литр воды.
- Для обучения GPT-3 потратили 700 тысяч литров воды, это как десять железнодорожных цистерн.
- Только обучение ИИ для GPT-3 потребовало 1287 МВт/ч. Столько потребляет 120 обычных семей за год. Это как выброс 552 тонн углекислого газа или 205 рейсов туда-обратно между Парижем и Нью-Йорком.
ChatGPT в свое оправдание говорит: «Я понимаю, что доступ к пресной воде является критическим вопросом для многих людей на Земле и что использование воды для охлаждения серверов может усугублять проблему нехватки пресной воды в некоторых регионах. Как искусственный интеллект, я могу привлекать внимание к этой проблеме и помогать в поиске экологически устойчивых методов использования искусственного интеллекта».
- Данные Росконгресса: 7% мирового потребления приходится на дата-центры, и их доля быстро растет из-за развития ИИ и облачных серверов.
- 2/3 мирового электричества получают из ископаемого топлива — угля и газа, 10% — атомная энергия.
- Электронные отходы от использования ИИ достигнут пяти миллионов тонн к 2030 году. Это как если бы каждый человек выбросил свой смартфон.
- Ежегодно производится около 50 миллионов тонн электронных отходов, из которых только 20% перерабатывается.
В 2019 году в России утвердили Национальную стратегию развития ИИ на период до 2030 года для внедрения инноваций во все сферы экономической деятельности и повседневной жизни граждан. Бюджетное финансирование с 2019 по 2025 год составило более 56 миллиардов рублей. В 2021 году российская экономика получила дополнительные 300 миллиардов рублей за счет внедрения ИИ. Общий вклад в ВВП российских организаций, использующих технологии ИИ, составил более 22 триллионов рублей.
Мы ожидаем от ИИ сокращения ручного труда, особенно в тех сферах, где тяжело найти сотрудников. Но до сих пор на мусоросортировочных станциях работают люди по всему миру.
От ИИ к простым шагам, доступным каждому
Энергопотребление в сегменте крупных дата-центров ежегодно растет на 10—30 процентов. В среднем интернет-пользователь получает 2850 нежелательных писем на e-mail ежегодно. Это эквивалентно выбросам углекислого газа от автомобиля, который проехал 114 километров.
«Открытие искусственного интеллекта и его развитие в каком-то смысле может быть опаснее, чем в свое время открытие и работа над расщеплением атома. Человек создал электростанцию и атомную бомбу. Либо ИИ поможет создать нам идеальное общество, либо уничтожит цивилизацию», — Ольга Ускова, основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies.
Любое действие в Интернете оставляет цифровой след. И чем больше информации попадает в дата-центры, тем больше СО₂ попадает в атмосферу.
