Ситуация с мусором - патовая. Уже через пару лет складировать отходы станет просто негде. Власти делают упор на «желтые сетки» и идеи осознанного потребления. Но отрасли становится все тяжелее.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый день на казанский мусорный полигон вывозят 1600-1800 тонн мусора. Если так продолжится и дальше, то уже через два года складировать отходы будет просто негде — проблему обозначил руководитель казанского иполкома Рустем Гафаров. Город решает ее с помощью переработки вторсырья.

- Наша главная задача – это снижение возникновения мусора. И раздельный сбор отходов – это не только экологический тренд, это просто острая необходимость, – заявил Гафаров.

Больше всего «желтых сеток» в Авиастроительном. Меньше всего - в центре города

С каждым годом система раздельного сбора отходов в Казани развивается все быстрее. Сегодня на 2,6 тысячи контейнерных площадок уже установлены 2,5 тысячи «желтых сеток» — контейнеров для раздельного сбора мусора. Туда можно скидывать несколько основных видов вторичного сырья: стекло, металл, пластик, тетрапак и бумагу. Только с начала года власти установили пятьсот таких мусорок. И эта работа, по словам гендиректора УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова, продолжается ежедневно

- Остаются без «желтых сеток» 654 контейнерные площадки. В ряде случаев для установки «желтых сеток» требуется модернизация, расширение или переоборудование под размещение емкостей для раздельного сбора отходов. Таких площадок на сегодняшний день 371. По мере выполнения собственниками площадок этих работ система раздельного сбора будет последовательно расширяться, — уверил Чекашов.

По его словам, все нужные городу контейнеры уже закуплены — осталось лишь установить. При этом, если «желтая сетка» на том или ином месте пользуется спросом, могут поставить и дополнительные контейнеры. Такую работу провели уже на 290 контейнерных площадках. Сейчас общая оснащенность — 76 процентов. Больше всего «желтых сеток» — в Авиастроительном (91%) и Кировском (85%) районах. Меньше всего — в Приволжском (71%).

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Каждый день четыре специальные машины вывозят вторсырье отдельно от другого мусора. С начала 2026 года они сделали уже более тысячи рейсов, к завершению оснащения будет запущено еще два экипажа. После этого отходы направляются на сортировку и дальнейшую переработку, - объяснил систему работы спикер.

В Казани растет тренд на переработку

Казанцы сдают на переработку всё больше вторичного сырья. Только за прошедшие месяцы собрано 55 250 кубометров отходов. ИИ сравнивает это число с 21 пирамидой Хеопса, 46 стадионами «Лужники», 690 625 вагонами поездов. После сортировки из этого количества смогли отобрать 1,3 тысячи тонны вторсырья — это на 19% больше, чем за то же прошедшее время в 2025 году.

Кроме того, казанцы сдают вторсырье в «Точку сбора». По словам Чекашова, чаще всего сортировкой занимаются семьи с детьми, где родителям от 30 до 45 лет. В этом году они собрали около 220 тонн материалов. А после вторсырье проходит допобработку, прессуется, а затем отправляется на предприятия-переработчики.

- Сегодня УК «ПЖКХ» сотрудничает с более чем 60 предприятиями, которые используют вторсырье, в том числе предприятиями Татарстана и других регионов России. Каждый месяц около ста тонн ПЭТ-бутылок отправляется в Нижний Новгород – этот объем позволяет ежегодно производить миллионы новых пластиковых бутылок, — рассказал руководитель предприятия.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Свыше 100 тонн стекла в месяц дают 250–300 тысяч стеклянных бутылок, полиэтиленовую плёнку перерабатывают в новую полимерную продукцию — этим занимается «ОМП ГРУПП». Ещё 40 тонн ежемесячно уходит в Марий Эл на изготовление 3–4 тысяч полимерпесчаных люков. Также из переработанного тетрапака получают утеплитель: на одну тонну приходится 200–250 квадратных метров материала. В итоге более 280 тонн вторсырья каждый месяц возвращается в оборот как новые бутылки, люки и стройматериалы.

- Так, пластик, стекло, бумага, металл и комбинированная упаковка не отправляются на захоронение, а становятся сырьем для производства новой продукции. Вот так на практике реализуется принцип экономики замкнутого цикла — отходы получают вторую жизнь, — рассказывает Чекашов.

Помимо постоянного сбора вторсырья, проводятся сезонные акции: весной и осенью собирают шины, а после Нового года — ёлки. Ведут и экопросвещение, например конкурс «Сортируй с УК «ПЖКХ» для школьников и «Экология в наших руках» для дошкольников. В результате объем вторичного сырья вырос с 5,3 тысячи до 7 тысяч тонн — на 33 процента.

Отрасли нужна поддержка

- Развитие раздельного сбора невозможно без развития отрасли переработки. Стоимость вторсырья значительно снизилась, а расходы на транспортировку, сбор и сортировку продолжают расти. Необходимы новые перерабатывающие мощности, создание экотехнопарков, расширение рынков сбыта, — выявил проблему Чекашов.

Например, если в 2021 году коричневый ПЭТ стоил 42 тысячи рублей за тонну, к 2026-му его цена упала до 22 тысяч. Руководитель исполкома города также добавил, что вывозить вторсырье на переработку становится все дороже.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Перевозить в Нижний Новгород, Саранск не совсем правильно. Я думаю, что в Татарстане, Казани есть все возможности, есть предпринимательская жилка, которая сможет организовать полноценное производство по переработке вторичного сырья, — считает Гафаров.

Тем более все переработанное затем снова возвращается в Казань в виде малых архитектурных форм. В УК «ПЖКХ» считают, что отрасли нужны новые перерабатывающие мощности, создание технопарков, поддержка производителей продукции из вторсырья и расширение рынка сбыта. Они планируют сделать Казань одним из лидеров России по развитию раздельного сбора, а также переработки самого сырья.