Редкий краснокнижный вид летучих мышей обнаружили в Татарстане
Этих особей не находили на территории республики в течение 26 лет.
На учебно-научной базе «Свияжская» сотрудникам удалось зарегистрировать двух особей ушана бурого (Plecotus auritus) — вид летучих мышей, занесенный в Красную книгу Татарстана. Животных ловили с помощью паутинных сетей и генераторов ультразвука, сообщает пресс-служба КФУ.
После поимки с мышей сняли морфометрические параметры и убрали с шерсти клещей и блох. После этого редких особей отпустили обратно в природу. Как оказалось, ушана бурого не регистрировали в Татарстане уже 26 лет. Вместе с ним зафиксировали обитание краснокнижных рукокрылых: ночница водяная, ночница Брандта, рыжая вечерница и лесной нетопырь. Летучими мышами особенно заинтересовались в период пандемии коронавируса, пояснили ученые.
Ранее сообщалось, что в Казанском зооботсаду поселился новый обитатель — капибара Паша. Он приехал в столицу Татарстана из Нижнего Новгорода и занял вольер с четырьмя цаплями.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Рассказываем, где можно заменить водительские права, не простояв в очередях пять часов.
Юрист потерпевшего в 2013 году сбил на машине пенсионерку. Пытаясь избежать наказания, подставил женщину под уголовную статью, однако полицейские смогли распознать ложь. Теперь адвокаты просят суд учесть это при оценке его показаний.
Руслан Заббаров, признанный судом первой инстанции виновным в вымогательстве пяти миллиардов рублей у замруководителя исполкома Казани, вышел на свободу до обжалования приговора в апелляции.
Прокурор и адвокаты настаивали на допросе дополнительных свидетелей, но получили разворот. На подготовку окончательной позиции сторонам предоставили неделю, а подсудимого удалили с процесса, оставив право последнего слова.
Грохот ракетоносцев, уникальное гендер-пати в облаках и ювелирный пилотаж «Стрижей» - авиашоу у «Чаши» в Казани собрало сотни зрителей и стало громким событием года.