Республику считают одной из лучших в борьбе с диффузными стоками и паводками. Но регион сталкивается с немалым количеством проблем из-за уже неактуальных норм.

Проблемы в части сохранения водной экосистемы обсудили на экологическом съезде, который проходит в Набережных Челнах. Татарстан для подобных разговоров был выбран не случайно: уже несколько лет подряд республика выигрывает акцию «Вода России».

Татарстан расчищает реки за счет федерального бюджета

Это утро в Набережных Челнах выдалось особенным. У набережной реки Мелекески вовсю работала техника, а рабочие спешно завершали последние приготовления к приезду гостя — заместителя министра природных ресурсов и экологии России Максима Королькова. Власти города и министерство экологии и природных ресурсов Татарстана представляли проект расчистки реки.

Работы по экологической реабилитации на реке ведутся уже с 2022 года. До этого река никогда не очищалась в таком масштабе.

Во время первого этапа очистили участок от Нижнекамского водохранилища, протяженность которого составила 1,57 километра. Эти работы обошлись в 48 миллионов рублей - их выделили из федерального бюджета, рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ильнур Насретдинов.

Сейчас реализуется второй этап — расчистка участка протяжённостью более трех километров. Её стоимость в шесть с половиной раз превышает затраты первого. Планируется изъятие донных отложений, благодаря чему улучшится проточность реки, повысится способность к самовосстановлению. Планируется также благоустройство прилегающей территории, строительство и запуск ливневых очистных сооружений.

На сегодняшний день выполнена уже почти треть от запланированных работ. Проект стартовал в 2025 году и рассчитан на три года.

Однако на этом работа по расчистке рек не закончится. Водоемы для экореабилитации отбираются на конкурсной основе, а приоритет получают те, которые имеют особое значение для региона. В Татарстане, к примеру, следующей расчистят реку Челну. Проект уже заявлен и имеет шанс на включение в программу по восстановлению: подготовленная документация набрала 21 балл, что выше среднего уровня по критериям отбора.

В 2028-м, а при удачном стечении обстоятельств - в 2027 году, начнется расчистка реки Ноксы. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин отметил, что Нокса является знаковой для города водной артерий протяжённостью 21 километр. Планируются руслоочистные работы на всём протяжении участка и благоустройство берега.

- Это даст новую жизнь, новый импульс. Деньги будут не только из федерального бюджета, но и от наших инвесторов и республиканского бюджета. Также планируется благоустройство береговых территорий. Там уже очень много сделано частными инвесторами по благоустройству береговых территорий, что не может не радовать, - рассказал Зиганшин.

Корольков отметил работу Татарстана в части управления водными ресурсами. Например, в республике эффективно защищают территории от негативного воздействия воды в период паводков, а также контролируют и снижают диффузные стоки.

С 2018 по 2025 год Татарстану удалось предотвратить экологический ущерб на 117 миллиардов рублей. За это время республика провела около 1400 мероприятий на сумму 106,8 миллиарда рублей. Также, по данным министра, на 70,5 процента снизить объем сбросов загрязненных сточных вод.

Стоит отметить, что все эти успехи были достигнуты не только за счет министерства. Жители в свою очередь также проделывают большую работу. Сегодня более 35 процентов татарстанцев вовлечены в экологию: они активно участвуют в акциях и защищают экологические объекты, когда они оказываются вне зоны внимания министерства.

Министерство сковано устаревшими нормами

Но от проблем не защищен даже Татарстан. Зиганшин отметил, что они чаще всего возникают при реализации проектов. Больше всего вопросов вызывают проектные организации, которые без опыта и практики выиграют тендер и берут на себя ответственность за проектирование. По словам директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Александра Шадрикова, так произошло во время проектирования расчистки Мелекески. Организация, не имевшая опыта, допустила много ошибок.

На съезде как раз таки обсуждался вопрос необходимости изменений в нормативно‑правовой базе, чтобы сделать управление водохозяйственным комплексом более эффективным. Например, департамент уже сейчас прорабатывает вопрос недопущения подобных проектных организаций на тендеры.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева рассказала, что одна из ключевых проблем - отсутствие чёткого регулирования застройки в береговой полосе. На практике хоть береговая полоса формально и свободна от застройки и формирования земельных участков, к ней вплотную примыкают земельные участки, что ограничивает доступ к воде. Иногда между участками организуют какую‑нибудь «тропку» для доступа, но это не обеспечивает полноценного прохода к водоёму. В связи с этим предлагается внести более чёткие ограничения. Спикер также предложила детально прописать требования к застройке вблизи водных объектов.

Есть проблема и в части застройки малых водных объектов. По словам замминистра, в Татарстане есть случаи, когда водоем всего за 20 лет уменьшается в размерах в четыре раза из-за активного строительства.

Пробелами в нормативах, конечно же, пользуются не желающие платить налоги. Они заявляются на углубительные работы, но проводят их рядом с месторождениями полезных ископаемых. Загвоздка в том, что при добыче полезных ископаемых недропользователь должен платить налоги, а при углубительных работах он может делать это без каких‑либо обязательств, чем активно пользуются организации, добывая грунт с месторождений.

Кроме того, из-за промышленности и жилищно‑коммунального хозяйства

всё ещё сохраняется значительная нагрузка на водоёмы. Для снижения негативного воздействия, по мнению Королькова, нужно лишь выстраивать диалог с предприятиями и коммунальными службами. Главное, чтобы они услышали.