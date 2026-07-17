В воде критически снизилось содержание кислорода.

Автор фото: сайт Альметьевского района

Экологи провели обследование прудов в Альметьевске. Свой комментарий по поводу гибели здесь рыбы дали в городской администрации.

Руководитель исполкома города Ильнур Фасхутдинов заверил, что власти постоянно контролируют ситуацию по очищению каскада прудов. Экологи уже провели обследование водоема.

- Было зафиксировано критическое снижение содержания кислорода, а также значительное превышение органических веществ. Повышенная температура воздуха, слабый водообмен ежегодно на таких водоемах приводит к таким последствиям. Повторная проверка, проведенная 13 июля, показала, что уровень кислорода повышается, но остается на низких отметках. На момент осмотра несанкционированных сбросов не обнаружено, - сообщил он.

По словам Ильнура Фасхутдинова, сейчас проводятся очередные исследования проб воды. Налицо положительная динамика состояния водоема. В случае возникновения необходимости будут приняты соответствующие меры, пообещал руководитель исполкома.

Ранее власти Нижнекамска рассказали, что пена перестала попадать в реку Тунгуча. От водоема не первый день исходит химический запах, а жители жалуются на плохое самочувствие.

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