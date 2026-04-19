Акция «Чистые леса Татарстана» продлится два месяца
В прошлом году леса региона убирали 30 тысяч добровольцев.
С 20 апреля по 20 июня 2026 года в республике пройдет весенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана», сообщили организаторы.
В этом году в республиканских лесах будут убирать твердые бытовые отходы, валежник и сухостой. Кроме того, специалисты лесхоза Татарстана отремонтируют аншлаги, информационные щиты и места отдыха.
«Сохранение лесных богатств республики — наша общая задача. Ежегодная акция «Чистые леса Татарстана» позволяет не только улучшить санитарное состояние лесов, но и объединяет неравнодушных жителей в деле защиты природы», — рассказал первый замминистра лесного хозяйства региона Ильгизар Зарипов.
По его словам, в прошлом году благодаря участию 30 тысяч добровольцев из лесного фонда было собрано и вывезено 800 кубометров мусора. Для перегнивания 5,2 тысячи кубометров сухостоя и валежника собрали в кучи.
Ранее мы писали, что в Татарстане начался пожароопасный сезон в лесах. С начала года в регионе зафиксировано уже 18 возгораний в природных зонах.
