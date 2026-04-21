Биолог из Казани прокомментировал происхождение пены на озере Кабан в Казани
В министерстве экологии разбираются в причинах загрязнения воды.
На озере Кабан в Казани появилась пена. Своими предположениями относительно ее появления на воде поделился биолог из Казани Антон Бортяков.
- Я не впервые вижу такую пену: подобная пена возникает, когда большие объёмы грунта вываливают в воду. Растворимые части переходят в эмульсию, они смешиваются с водой и образуются пузырьки газов. Далее образуется такая желтая, коричневая пена. Это говорит о том, что из песка переходит взвесь веществ в воду, и она напрямую загрязняется, - пояснил он.
Бортняков уточнил, что сейчас специалисты министерства экологии Татарстана выясняют, чем именно вода загрязняется.
Ранее мы писали, что озеро Кабан благоустраивают ценой водоема и деревьев. Казань нашла деньги, чтобы продолжить благоустройство набережной водоема. Но активисты считают, что из-за работ страдает экология.
