В министерстве экологии разбираются в причинах загрязнения воды.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

На озере Кабан в Казани появилась пена. Своими предположениями относительно ее появления на воде поделился биолог из Казани Антон Бортяков.

- Я не впервые вижу такую пену: подобная пена возникает, когда большие объёмы грунта вываливают в воду. Растворимые части переходят в эмульсию, они смешиваются с водой и образуются пузырьки газов. Далее образуется такая желтая, коричневая пена. Это говорит о том, что из песка переходит взвесь веществ в воду, и она напрямую загрязняется, - пояснил он.

Бортняков уточнил, что сейчас специалисты министерства экологии Татарстана выясняют, чем именно вода загрязняется.

Ранее мы писали, что озеро Кабан благоустраивают ценой водоема и деревьев. Казань нашла деньги, чтобы продолжить благоустройство набережной водоема. Но активисты считают, что из-за работ страдает экология.

