Экология
9 июня 01:07
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«Вечерняя Казань»

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Директора УК Зеленодольска наказали за загрязнение почвы

Произошел разлив канализационных стоков.

Директора УК Зеленодольска наказали за загрязнение почвы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Зеленодольска добилась наказания директора управляющей компании за загрязнение почвы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.  

После проверки прокуратурой деятельности УК «Унидом», обслуживающей территорию поселка Васильево, было установлено, что здесь произошел разлив канализационных сточных вод на почву. Общая площадь загрязненного участка составила больше 46 квадратных метров.  

Анализ проб показал, что в почве превышена концентрация опасных веществ. Как установили сотрудники прокуратуры, директор ООО «Унидом» допустил уничтожение плодородного слоя почвы и порчу земель из-за нарушения правил обращения с отходами производства и потребления.  

В отношении руководителя компании было возбуждено административное дело. После рассмотрения материалов министерством экологии и природных ресурсов Татарстана директора оштрафовали.

Ранее челнинское предприятие оштрафовали за нарушения в сфере обращения с отходами. На полигоне не были оборудованы защитные валы для ограничения поступления внешнего стока.

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