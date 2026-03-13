Глава Росприроднадзора на Казаньоргсинтезе оценила меры по снижению выбросов
На предприятии была модернизирована система рекуперации побочных газов на производстве полиэтилена.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на предприятии «Казаньоргсинтез» оценила изменения на производстве, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
Напомним, на заводе была модернизирована система рекуперации побочных газов на производстве полиэтилена, что позволило сократить объемы сжигания газа на факеле примерно на 60% и вернуть часть продуктов обратно в производственный цикл.
Также Радионовой показали систему мониторинга качества воздуха. Она состоит из мобильной экологической лаборатории, автоматизированного стационарного поста наблюдения и цифровых инструментов контроля. Около предприятия постоянно проводятся замеры воздуха с участием жителей города.
Помимо этого, главе ведомства рассказали о городских экологических инициативах, включающих высадку деревьев, зарыбление водоемов, экоуроки в школах и экскурсии по экотропе.
Ранее говорилось, что СИБУР выделит 2,8 миллиарда рублей на модернизацию очистных труб Казаньоргсинтеза. Завершить реконструкцию системы переработки планируется в 2028 году.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.