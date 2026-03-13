Экология
Глава Росприроднадзора на Казаньоргсинтезе оценила меры по снижению выбросов

На предприятии была модернизирована система рекуперации побочных газов на производстве полиэтилена.

Автор фото: Росприроднадзор

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на предприятии «Казаньоргсинтез» оценила изменения на производстве, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Напомним, на заводе была модернизирована система рекуперации побочных газов на производстве полиэтилена, что позволило сократить объемы сжигания газа на факеле примерно на 60% и вернуть часть продуктов обратно в производственный цикл.

Также Радионовой показали систему мониторинга качества воздуха. Она состоит из мобильной экологической лаборатории, автоматизированного стационарного поста наблюдения и цифровых инструментов контроля. Около предприятия постоянно проводятся замеры воздуха с участием жителей города.

Автор фото: Росприроднадзор

Помимо этого, главе ведомства рассказали о городских экологических инициативах, включающих высадку деревьев, зарыбление водоемов, экоуроки в школах и экскурсии по экотропе.

Ранее говорилось, что СИБУР выделит 2,8 миллиарда рублей на модернизацию очистных труб Казаньоргсинтеза. Завершить реконструкцию системы переработки планируется в 2028 году.

