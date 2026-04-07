Самые частые нарушения природоохранного законодательства - санкционированные свалки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госсовете Татарстана обсудили вопросы развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности и экологии. По словам министра экологии и природных ресурсов Азата Зиганшина, за 8 лет в республике реализовано более 1300 природоохранных мероприятий на сумму почти 107 миллиардов рублей.

Татарстан участвует в трёх федеральных проектах, в рамках которых запланировано 8 природоохранных инициатив с общей суммой финансирования порядка 3 миллиардов рублей. Глава ведомства также остановился на вопросах рекультивации иловых полей Казани, работы на которых выполнены на 93%.

В республике проходит второй этап расчистки русла реки Мелекески в Набережных Челнах. В перспективе — расчистка в этом городе реки Челна и экореабилитация реки Ноксы в Казани.

В 2025 году расчищены русла девяти рек, отремонтированы 5 гидротехнических сооружений, выполнено оздоровление трех водных объектов.

Среди самых частых нарушений природоохранного законодательства министр назвал несанкционированные свалки, сброс неочищенных сточных вод, незаконную добычу полезных ископаемых и несоблюдение лицензионных условий.

Так, в 2025 году к административной ответственности привлечено 400 нарушителей. За нанесение вреда природе предъявлено 178 претензий и исков на сумму более 97 миллионов рублей, пишет пресс-служба Госсовета Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане убрали 340 тысяч кубометров мусора. Надзорные органы обнаружили около четырех тысяч нарушений, треть из них связана с несанкционированными свалками.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.