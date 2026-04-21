Из-за глобального потепления теплоперенос из тропиков может остановиться, и температура в европейской части России упадёт на 20–25 градусов.

В будущем из-за климатических изменений может наступить новый ледниковый период. Это заставит переселять северные города России — Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и, возможно, даже Москву. Такой тревожный прогноз Life.ru сделал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

По его словам, сегодняшний холодный апрель — не случайность. Глобальное потепление для России может обернуться глобальным похолоданием. Тёплую погоду в Европе определяют североатлантические течения, которые переносят тепло из тропиков в полярные широты. Из-за потепления этот механизм может сломаться. Тогда температура в Европе и европейской части России упадёт на 20–25 градусов.

«Это подтверждает мою теорию о том, что глобальное потепление может закончиться серьёзным ледниковым периодом. Европейская часть России тоже пострадает», — заявил Алексей Карнаухов.

Последствия для Европы он назвал катастрофическими: ущерб может составить сотни триллионов евро, долларов и рублей. Канада может полностью покрыться ледником. В прошлые ледниковые периоды, напомнил климатолог, лёд доходил до широты Запорожья и Харькова.

