Экология
8 июля 12:04
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«Вечерняя Казань»

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Краснокнижного кожана и редкую сибирскую птицу заметили в заказниках Татарстана

Занесенная в Красную книгу республики летучая мышь пряталась прямо в подсобке жилого дома.

Краснокнижного кожана и редкую сибирскую птицу заметили в заказниках Татарстана

Автор фото: Госкомитет по биоресурсам Татарстана

Две удивительные находки обнаружили специалисты природных заказников Татарстана — краснокнижного северного кожана и сибирского урагуса. Об этом сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.

Северный кожан, занесенный в Красную книгу Татарстана, прятался в подсобном помещении жилого дома на территории заказника «Балтасинский». Эта летучая мышь любит деревянные постройки, щели в скалах и дупла. Охоту она начинает с наступлением ранних сумерек, ловя на просеках ночных жуков и бабочек. В республике северный кожан обитает на территории 14 районов. Чаще всего его можно увидеть в Балтасинском, Агрызском, Арском, Тюлячинском и Высокогорском районах.

У сотрудников заказника «Степной» имени Щеповских получилось сфотографировать редкую залетную птицу — сибирского урагуса. Взрослые самцы выделяются нежно-розовым оперением и серебристым пятном на голове, а другие особи, в том числе самки, имеют буровато-охристо-серый окрас. Поясница и надхвостье этих птиц отливают красновато-розовым оттенком. Урагусы предпочитают кустарники и заросли бурьяна. Передвигаются обычно в одиночку или маленькими группами, а «меню» этих птиц состоит в основном из семян. Мелодичное пение урагусов завершается характерным громким и шипящим звуком.

Автор фото: Госкомитет по биоресурсам Татарстана

«Вполне возможно, что эта сибирская гостья не только залетает, но и гнездится в наших краях», — уточнили в госкомитете.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что в Татарстане работают над возрождением популяции сокола-балобана. В Казани удалось вывести 11 своих птенцов, ещё девять приобрели в других регионах.

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