В рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Центрального управления Минэкологии Татарстана обнаружили на улице В. Алемасова в Казани несанкционированную свалку отходов.

Ее общая площадь составила более 1700 квадратных метров, а объем – почти 2600 кубометров.

Как выяснили экологи, земельные участки находятся в собственности юридического лица. От него потребовали ликвидировать свалку. Если предписание не будет выполнено, дело передадут в суд.

Ранее сообщалось, что вдоль железных дорог в Татарстане обнаружено 60 несанкционированных свалок. Рейд прошел в шести районах Казани и двух районах республики.

