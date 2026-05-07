Экология
7 мая 03:13
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

На улице В. Алемасова в Казани экологи обнаружили большую свалку

Отходы находятся на площади 1700 квадратных метров.

Автор фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Центрального управления Минэкологии Татарстана обнаружили на улице В. Алемасова в Казани несанкционированную свалку отходов.  

Ее общая площадь составила более 1700 квадратных метров, а объем – почти  2600 кубометров.  

Как выяснили экологи, земельные участки находятся в собственности юридического лица. От него потребовали ликвидировать свалку. Если предписание не будет выполнено,  дело передадут в суд.

Ранее сообщалось, что вдоль железных дорог в Татарстане обнаружено 60 несанкционированных свалок. Рейд прошел в шести районах Казани и двух районах республики.

