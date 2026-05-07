На улице В. Алемасова в Казани экологи обнаружили большую свалку
Отходы находятся на площади 1700 квадратных метров.
В рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Центрального управления Минэкологии Татарстана обнаружили на улице В. Алемасова в Казани несанкционированную свалку отходов.
Ее общая площадь составила более 1700 квадратных метров, а объем – почти 2600 кубометров.
Как выяснили экологи, земельные участки находятся в собственности юридического лица. От него потребовали ликвидировать свалку. Если предписание не будет выполнено, дело передадут в суд.
Ранее сообщалось, что вдоль железных дорог в Татарстане обнаружено 60 несанкционированных свалок. Рейд прошел в шести районах Казани и двух районах республики.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».