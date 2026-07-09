В общей сложности работы планируется провести в десяти регионах России.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В десяти регионах России расчистят водоемы по нацпроекту «Экологическое благополучие». Специалисты уже приступили к оздоровлению реки Мелекески в Татарстане, реки Амбарной в Красноярском крае, реки Колпи во Владимирской области и других. В списке также есть озеро Селигер в Тверской области и водные объекты в заповедниках «Царское Село» в Санкт-Петербурге — Лебяжьи и Верхние прудки, Продольный пруд.

В 2026 году планируется завершить работы во Владимирской области на участке реки Колпи и в Тамбовской области на участке русла реки Цны. Общая протяжённость — более семи километров, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что берег реки Ик в Татарстане вернули в федеральную собственность. Два участка села частично захватывали акваторию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.