Экология
16 апреля 13:26
Автор материала:Алина Камалютдинова

Татарстан поделится опытом по борьбе с паводками и диффузными стоками

Республику признали лидером в управлении водохозяйственным комплексом.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

Республика зарекомендовала себя как один из регионов-лидеров в сфере управления водохозяйственным комплексом. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков.

По его словам, в регионе давно внедрён комплексный подход к решению, связанных с водой. Татарстан может поделиться опытом с другими регионом по защите от негативного воздействия воды в период паводков и работе с диффузными стоками.

Корольков также отметил меры, применяемые в Татарстане по ликвидации стоков с сельскохозяйственных полей, которые угрожают состоянию водных объектов.

Однако республика, как и другие регионы, ограничивают организационные и нормативные ограничения. Сейчас идёт дискуссия о необходимости изменений в законодательстве. Ещё одна проблема - дефицит квалифицированных кадров. Корольков считает важным уделить внимание подготовке гидрологов и гидротехников, обладающих.

Ранее казанцам рассказали, когда планируют начать расчистку реки Нокса. Главная задача проекта — руслоочистные и реабилитационные работы на участке протяжённостью 21 километр. Инициатива призвана дать реке новую жизнь и придать импульс развитию прилегающей территории.

