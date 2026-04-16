Татарстан поделится опытом по борьбе с паводками и диффузными стоками
Республику признали лидером в управлении водохозяйственным комплексом.
Республика зарекомендовала себя как один из регионов-лидеров в сфере управления водохозяйственным комплексом. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков.
По его словам, в регионе давно внедрён комплексный подход к решению, связанных с водой. Татарстан может поделиться опытом с другими регионом по защите от негативного воздействия воды в период паводков и работе с диффузными стоками.
Корольков также отметил меры, применяемые в Татарстане по ликвидации стоков с сельскохозяйственных полей, которые угрожают состоянию водных объектов.
Однако республика, как и другие регионы, ограничивают организационные и нормативные ограничения. Сейчас идёт дискуссия о необходимости изменений в законодательстве. Ещё одна проблема - дефицит квалифицированных кадров. Корольков считает важным уделить внимание подготовке гидрологов и гидротехников, обладающих.
Ранее казанцам рассказали, когда планируют начать расчистку реки Нокса. Главная задача проекта — руслоочистные и реабилитационные работы на участке протяжённостью 21 километр. Инициатива призвана дать реке новую жизнь и придать импульс развитию прилегающей территории.
