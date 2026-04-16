На природоохранные мероприятия выделили 106,8 миллиарда рублей.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстану удалось предотвратить экологический ущерб на 117 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

По словам спикера, в Татарстане ведется системная работа по сохранению водных объектов. С 2018 по 2025 год в республике было реализовано почти 1400 природоохранных мероприятий. На них было выделено 106,8 миллиарда рублей, из них 73 миллиарда - деньги предприятий.

Сейчас в Татарстане проходит экологический съезд «Вода России». Регион был выбран не случайно: уже несколько лет подряд республика становится лидером всероссийской акции «Вода России».

Всего в Татарстане 6,4% территории покрыто водой, находится более 36 тысяч водных объектов.

Ранее мы также писали, что в Набережных Челнах идет второй этап работ по расчистке реки Мелекески. Протяжённость работ второго этапа составляет чуть больше трех километров. Первый этап проходил от Нижнекамского водохранилища, протяженность участка - 1,57 километра.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.