Татарстану удалось предотвратить экологический ущерб на 117 млрд рублей
На природоохранные мероприятия выделили 106,8 миллиарда рублей.
Татарстану удалось предотвратить экологический ущерб на 117 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.
По словам спикера, в Татарстане ведется системная работа по сохранению водных объектов. С 2018 по 2025 год в республике было реализовано почти 1400 природоохранных мероприятий. На них было выделено 106,8 миллиарда рублей, из них 73 миллиарда - деньги предприятий.
Сейчас в Татарстане проходит экологический съезд «Вода России». Регион был выбран не случайно: уже несколько лет подряд республика становится лидером всероссийской акции «Вода России».
Всего в Татарстане 6,4% территории покрыто водой, находится более 36 тысяч водных объектов.
Ранее мы также писали, что в Набережных Челнах идет второй этап работ по расчистке реки Мелекески. Протяжённость работ второго этапа составляет чуть больше трех километров. Первый этап проходил от Нижнекамского водохранилища, протяженность участка - 1,57 километра.
