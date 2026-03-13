Первый показатель уменьшился на 25,6%, второй - на 68%.

За последние 30 лет в Татарстане выбросы в атмосферу снижены на 25,6%, сброс загрязненных вод - на 68%. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в республике расширяют сеть электрозарядной инфраструктуры и развивают рынок газомоторного топлива. Такими данными поделился Рустам Минниханов на расширенном заседании, где обсуждались итоги работы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в минувшем году и задачи на год нынешний.

На заседании были приведены следующие цифры. В реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду за год включено более 4 тысяч объектов, подлежащих федеральному надзору. Возбуждено 1510 административных дел. Злостным нарушителям, причинившим вред окружающей среде, предъявлено 175 исков об ущербе на 5,3 миллиарда рублей. В 2025 году взыскано ущерба на общую сумму 104,8 миллиона рублей.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в условиях роста добычи нефти, переработки нефтесырья и увеличения индекса промышленного производства вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов являются для республики приоритетом и находятся под пристальным вниманием.

Глава республики перечислил самые актуальные задачи: обеспечение населения качественной питьевой водой, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов, рекультивация ранее загрязненных земель, а также отметил недостаточный уровень фактической переработки и дефицит мощностей сортировки и глубокой переработки твердых коммунальных отходов.

Рустам Минниханов отметил, что татарстанцы активно участвуют в премии «Экология — дело каждого», которая способствует формированию экологической культуры, повышает общественное внимание к вопросам охраны окружающей среды, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

