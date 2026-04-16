На реабилитацию водного объекта выделили 319 миллионов рублей.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

В Набережных Челнах идет второй этап работ по расчистке реки Мелекески. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ильнур Насретдинов.

Протяжённость работ второго этапа составляет чуть больше трех километров. Первый этап проходил от Нижнекамского водохранилища, протяженность участка - 1,57 километра.

В рамках второго этапа работ планируется изъятие донных отложений. Работы выполнены уже на 29 процентов. Они завершатся в 2027 году.

Цель проекта - экологическая реабилитации реки, направленная на сохранение водного объекта, улучшение пропускной способности русла реки, предотвращение процессов эвтрофикации и зарастания водоема.

На реализацию второго этапа из федерального бюджета было выделено 319 миллионов рублей.

