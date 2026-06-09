В нынешнем году в России закупят 63 тысячи контейнеров.

Автор фото: УК «ПЖКХ»

Во время рабочей поездки в Татарстан заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел заседание по организации системы по обращению с ТКО, в котором приняли участие Рустам Минниханов, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам Дмитрия Патрушева, в ближайшие годы в России планируется построить большое количество объектов инфраструктуры. Сообщив о реализации нескольких проектов по утилизации, он призвал серьезно нарастить динамику работы, провести инвентаризацию каждого объекта с точки зрения оценки его проектной документации, качества работы подрядчиков, предоставленных мер поддержки и соблюдения графика.

- За 2025 год субъекты приобрели больше 62 тысяч контейнеров, еще 63 тысячи должно быть закуплено в текущем году. Продолжается и обновление парка спецтехники. Большим подспорьем здесь стал механизм льготного лизинга. За год таким образом приобретено порядка 1,5 тысячи мусоровозов и другого оборудования, - привел статистику Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер призвал создать в каждом регионе рабочую группу, которая будет выезжать на места, фиксировать статус строительства объектов и оперативно решать возникающие проблемы, а также держать на особом контроле ситуацию с вывозом мусора в курортный сезон, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что в Казани «заглохла» переработка мусора: пункты закрываются, технику продают. В городе закрылась очередная точка сбора вторсырья. Причина — сфера больше не приносит дохода, лишь убытки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.