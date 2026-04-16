Аналогичная работа проводится сейчас на реке Мелекеске в Набережных Челнах.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В Казани в 2028 году планируют начать расчистку реки Ноксы. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

Главная задача проекта — руслоочистительные и реабилитационные работы на участке протяжённостью 21 километр. Инициатива призвана дать реке новую жизнь и придать импульс развитию прилегающей территории.

Финансирование проекта будет смешанным. Помимо средств республиканского бюджета, будут использовать деньги частных инвесторов. В рамках проекта запланировано не только оздоровление водоёма, но и комплексное благоустройство береговых территорий.

Уже сейчас значительная часть береговой линии приведена в порядок.

Власти планируют ускорить реализацию масштабного проекта по реабилитации реки — работы могут стартовать уже в 2027 году.

Ранее мы писали, что республике удалось предотвратить экологический ущерб на 117 миллиардов рублей. В Татарстане ведется системная работа по сохранению водных объектов. С 2018 года по 2025 год в республике было реализовано почти 1400 природоохранных мероприятий. На них было выделено 106,8 миллиарда рублей, из них 73 миллиарда - деньги предприятий.

