Экология
8 апреля 10:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Минприроды опровергли слухи о разрешении убивать краснокнижных животных

Пользователи Сети неправильно поняли проект нового постановления.

В Минприроды опровергли слухи о разрешении убивать краснокнижных животных

Автор фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Распространяющаяся в интернете информация о разрешении убивать редких животных не соответствует действительности — их добыча все еще запрещена, кроме случаев угрозы жизни и распространения опасных заболеваний. Об этом предупреждает пресс-служба Минприроды России.

Новый проект постановления, к которому апеллируют в Сети, только обновляет порядок предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных, а не расширяет список таких случаев. Там же конкретизируются полномочия федеральных и местных органов — Росприроднадзором и уполномоченными органами регионов России. Как и ранее, убийство редких животных возможно только в исключительных случаях, заявил советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Разрешения на добычу животных из Красной книги России будут выдаваться только этим ведомством. В остальных случаях это решение принимают уполномоченные местные органы.

Директор «ВНИИ Экология» Александр Закондырин добавил, что постановление также расширяет возможности цифровизации — теперь в процессе выдачи разрешений можно будет использовать «Госуслуги». Таким образом, все изменения направлены на повышение прозрачности процедуры.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов в Иннополисе вручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой орден «Дуслык». На встрече обсуждалось развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды.

