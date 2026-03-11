В Татарстане укрепляют ЛЭП и готовят резервные генераторы к паводку и KazanForum
Олег Коробченко собрал представителей МЧС, «Сетевой компании» и Татэнерго.
В Минпромторге Татарстана прошло заседание штаба по безопасности электроснабжения. Заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко собрал представителей МЧС, «Сетевой компании», Татэнерго и других ведомств. Главная тема — подготовка к паводковому и пожароопасному сезонам 2026 года.
На заседании обсудили, как защитить линии электропередачи от подтоплений, обеспечить резервным питанием больницы и школы, а также подготовить энергосистему к проведению KazanForum.
Сейчас специалисты обследуют опоры ЛЭП в поймах рек, чистят крыши от снега и сосулек, укрепляют берега и откосы. Дизель-генераторы привели в готовность, проверили дренажи и запасы топлива.
Ранее раис республики Рустам Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.