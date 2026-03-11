Олег Коробченко собрал представителей МЧС, «Сетевой компании» и Татэнерго.

В Минпромторге Татарстана прошло заседание штаба по безопасности электроснабжения. Заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко собрал представителей МЧС, «Сетевой компании», Татэнерго и других ведомств. Главная тема — подготовка к паводковому и пожароопасному сезонам 2026 года.

На заседании обсудили, как защитить линии электропередачи от подтоплений, обеспечить резервным питанием больницы и школы, а также подготовить энергосистему к проведению KazanForum.

Сейчас специалисты обследуют опоры ЛЭП в поймах рек, чистят крыши от снега и сосулек, укрепляют берега и откосы. Дизель-генераторы привели в готовность, проверили дренажи и запасы топлива.

Ранее раис республики Рустам Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.

