Водохранилища Волги и Камы меняют режим работы: сбросы увеличены
Весенний паводок начнется на две недели позже — уровень воды уже выше прошлогоднего на 71 сантиметр.
На заседании Межведомственной рабочей группы утвердили новые режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада с 11 марта по 10 апреля. От Татарстана в обсуждении участвовал министр экологии и природных ресурсов республики Азат Зиганшин, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.
Главная новость для жителей региона: уровень Куйбышевского водохранилища сейчас на 71 сантиметр выше, чем в прошлом году. По данным гидропоста «Верхний Услон», отметка составляет 50,95 метра БС, а в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС — 51,09 метра БС.
Весеннее наполнение в этом году начнется в первой декаде апреля — на две недели позже обычного. Причина — рекордные запасы снега. По данным Росгидромета, на 28 февраля снегозапасы в бассейне каскада достигли 138 процентов от нормы.
Установлены следующие параметры:
Куйбышевский гидроузел будет сбрасывать 6300–6500 кубометров воды в секунду;
Нижнекамский гидроузел должен держать уровень у плотины на отметках 62,7–63,75 метра.
Минэкологии Татарстана поддержало эти решения. Официальные распоряжения опубликованы на сайте Росводресурсов. Следующее заседание пройдет в первой декаде апреля.
Ранее раис республики Рустам Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.