Экология
11 марта 11:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Водохранилища Волги и Камы меняют режим работы: сбросы увеличены

Весенний паводок начнется на две недели позже — уровень воды уже выше прошлогоднего на 71 сантиметр.

Водохранилища Волги и Камы меняют режим работы: сбросы увеличены

Автор фото: РИА Новости

На заседании Межведомственной рабочей группы утвердили новые режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада с 11 марта по 10 апреля. От Татарстана в обсуждении участвовал министр экологии и природных ресурсов республики Азат Зиганшин, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Главная новость для жителей региона: уровень Куйбышевского водохранилища сейчас на 71 сантиметр выше, чем в прошлом году. По данным гидропоста «Верхний Услон», отметка составляет 50,95 метра БС, а в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС — 51,09 метра БС.

Весеннее наполнение в этом году начнется в первой декаде апреля — на две недели позже обычного. Причина — рекордные запасы снега. По данным Росгидромета, на 28 февраля снегозапасы в бассейне каскада достигли 138 процентов от нормы.

Установлены следующие параметры:

  • Куйбышевский гидроузел будет сбрасывать 6300–6500 кубометров воды в секунду;

  • Нижнекамский гидроузел должен держать уровень у плотины на отметках 62,7–63,75 метра.

Минэкологии Татарстана поддержало эти решения. Официальные распоряжения опубликованы на сайте Росводресурсов. Следующее заседание пройдет в первой декаде апреля.

Ранее раис республики Рустам Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.