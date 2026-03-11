Весенний паводок начнется на две недели позже — уровень воды уже выше прошлогоднего на 71 сантиметр.

Автор фото: РИА Новости

На заседании Межведомственной рабочей группы утвердили новые режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада с 11 марта по 10 апреля. От Татарстана в обсуждении участвовал министр экологии и природных ресурсов республики Азат Зиганшин, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Главная новость для жителей региона: уровень Куйбышевского водохранилища сейчас на 71 сантиметр выше, чем в прошлом году. По данным гидропоста «Верхний Услон», отметка составляет 50,95 метра БС, а в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС — 51,09 метра БС.

Весеннее наполнение в этом году начнется в первой декаде апреля — на две недели позже обычного. Причина — рекордные запасы снега. По данным Росгидромета, на 28 февраля снегозапасы в бассейне каскада достигли 138 процентов от нормы.

Установлены следующие параметры:

Куйбышевский гидроузел будет сбрасывать 6300–6500 кубометров воды в секунду;

Нижнекамский гидроузел должен держать уровень у плотины на отметках 62,7–63,75 метра.

Минэкологии Татарстана поддержало эти решения. Официальные распоряжения опубликованы на сайте Росводресурсов. Следующее заседание пройдет в первой декаде апреля.

Ранее раис республики Рустам Минниханов поручил готовиться к сильному паводку из-за огромного объема снега. Больше всего воды в бассейнах Свияги, Казанки, Мёши и Шошмы — власти готовят превентивные меры.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.