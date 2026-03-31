Идет отбор проб.

Автор фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Минэкологии проводят отбор проб воздуха из-за сильного пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ведут мониторинг качества воздуха. Инспекторы выехали на место после сообщения о возгорании на территории предприятия.

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова ему докладывается оперативная информация по ситуации.

Ранее сообщалось, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. Всего в результате ЧП пострадали 13 человек, их с различными травмами доставили в больницу. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.