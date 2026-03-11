Экология
11 марта 13:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За сбор подснежников и хохлаток грозит штраф до миллиона рублей

Юрист Алла Георгиева напомнила, что перед тем как сорвать цветок, нужно заглянуть в Красную книгу.

За сбор подснежников и хохлаток грозит штраф до миллиона рублей

Автор фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Юрист Алла Георгиева предупредила любителей весенних букетов: за сбор подснежников и хохлаток можно получить крупный штраф. В беседе с сайтом «Москва 24» она объяснила, что перед тем как сорвать растение, стоит проверить, не занесено ли оно в Красную книгу — федеральную или региональную.

Если все-таки сорвали, а цветок оказался редким, грозит штраф по статье 8.35 КоАП РФ. Обычным людям придется заплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тысяч, а компаниям — от 500 тысяч до миллиона.

А если сбор происходил на особо охраняемой территории, наказание может стать уже уголовным.

Ранее мы писали, что штраф до 700 тысяч рублей грозит россиянам за американский клен на участке. Проект разработан в рамках вступившего 1 марта в силу федерального закона.

