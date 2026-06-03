Завезенные в Татарстан три года назад соколы-балобаны успешно адаптировались
Птицы считают республику местом постоянного обитания.
В Татарстане продолжается работа по восстановлению популяции сокола-балобана. Уникальный проект, стартовавший в 2023 году по инициативе министерства экологии республики, уже принес результаты.
Доставленные три года назад из питомников Рязанской области и Подмосковья десять птенцов сокола-балобана уже возвращаются к местам выпуска. По мнению экологов, это говорит об их успешной адаптации: птицы прилетают в Татарстан, считая его местом постоянного обитания.
Проект реализуется на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника, где эти птицы гнездились полвека назад. В планах - продолжить выпуски птиц на исторической территории их обитания и восстановить со временем устойчивую природную популяцию этого вида, сообщает ГТРК «Татарстан».
Ранее мы писали, что соколы-балобаны в Татарстане стали многодетной парой. Птенцы появились в Казанском зооботаническом саду.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.