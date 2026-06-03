Птицы считают республику местом постоянного обитания.

Автор фото: Минэкологии Татарстана

В Татарстане продолжается работа по восстановлению популяции сокола-балобана. Уникальный проект, стартовавший в 2023 году по инициативе министерства экологии республики, уже принес результаты.

Доставленные три года назад из питомников Рязанской области и Подмосковья десять птенцов сокола-балобана уже возвращаются к местам выпуска. По мнению экологов, это говорит об их успешной адаптации: птицы прилетают в Татарстан, считая его местом постоянного обитания.

Проект реализуется на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника, где эти птицы гнездились полвека назад. В планах - продолжить выпуски птиц на исторической территории их обитания и восстановить со временем устойчивую природную популяцию этого вида, сообщает ГТРК «Татарстан».

Ранее мы писали, что соколы-балобаны в Татарстане стали многодетной парой. Птенцы появились в Казанском зооботаническом саду.

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