Елабужский район годами входит в республиканский «топ» по социально-экономическому развитию. В 2025 году средняя зарплата в Елабуге достигла 209 тысяч рублей, а ВТП района (общая стоимость всех товаров и услуг, которые произвели за год) вырос до 530 миллиардов, рассказывал на отчетной сессии в начале 2026 года глава Елабужского района Рустем Нуриев. Главную роль в этом играет особая экономическая зона «Алабуга». Место развивается, потребности жителей растут, но инфраструктура за ними не успевает. Есть и плюс: конкуренции почти нет, и можно успеть занять свою нишу.

«Практически нет конкуренции»

На ОЭЗ «Алабуга» проживает и работает более 40 тысяч человек. Большинство рабочих – молодые и амбициозные специалисты. Председатель совета предпринимателей Елабужского муниципального района Владислав Пыченков отмечает, что ежедневно сюда приезжает десятки тысяч человек.

- Главное преимущество ОЭЗ - колоссальный ежедневный трафик, - уверен Пыченков. - Они готовы покупать товары и пользоваться услугами — Главное, чтобы все было расположено рядом с работой и отвечало стандартам качества.

Работают в «Алабуге» у резидентов широкого спектра отраслей: от автокомпонентов и стройматериалов до химии и логистики. Люди здесь привыкли к высоким зарплатам и хотят получать такой же уровень услуг. Есть и проблема: многие сотрудники просто приезжают на «Алабуга-Политех» на работу. Выходит, что высокие зарплаты просто «выезжают» за пределы Елабужского района, отметил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Ильяс Нуриев.

- Важно создать условия, чтобы хотя бы часть этих денег оставалась в местной экономике, — считает Нуриев.

Для этого на особой экономической зоне уже создают инфраструктуру для жизни: здесь есть жилой комплекс «Южный парк» из 11 домов, хостелы, офисное здание с фудкортом, прямо сейчас строят современный торговый центр. Планируют создать и целый микрорайон. А пока на месте не хватает простого, но самого нужного. По словам начальника администрирования арендного жилья ОЭЗ «Алабуга» Руслана Гайнутдинова, конкуренции здесь почти нет в десятках сфер – это общепит, обычные магазины, фитнес-центры, аптеки, парикмахерские. Можно открыть бизнес как в ТЦ, так и запускать проекты с резидентами «Алабуги». Люди хотят закрыть свои потребности, не выезжая за пределы города.

Есть готовые рабочие руки и льготное налогообложение

По словам вице-президента АПМСБ Татарстана Ландыш Шарифуллиной, бизнес реагирует с опозданием из-за не очень хорошей экономической ситуации в стране, влияет и система новой реформы налогооблажения, кадровый голод. С минимальными рисками при этом можно войти в нишах, где не нужно запускать собственного производства. Например, продавать готовую продукцию. Для бизнеса в «Алабуге» действуют исключительно мягкие налоговые условия. Особая зона устроена так, отметил казанский экономист Ирек Галямов, чтобы дать компаниям «отдышаться и развиться». Во-первых, компании на десять лет освобождаются от земельного, имущественного и транспортного налогов. Налог на прибыль платить нужно, но и тут есть «бонус» - первые пять лет всего по два процента. При ввозе оборудования компании освобождаются от 10% пошлин и 20% НДС.

Заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана, член совета по промышленно-производственной ОЭЗ «Алабуга» Тимур Халиков называет «Алабугу» «образцовой площадкой». Из плюсов для бизнеса здесь - готовая инфраструктура и кадры, которые постоянно учатся и переходят между резидентами, набирая новые навыки.

Часть кадров - и вовсе студенты от 16 лет. Это учащиеся «Алабуга-Политех» - образовательного центра, который дает студентам возможность дуального обучения, совмещения учебы и стажировки. Международный HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что при такой системе на выходе выпускники уже знакомы с корпоративной культурой и технологиями предприятий. А компаниям приходится меньше тратить на поиск и адаптацию персонала.

- В городе и в ОЭЗ сложилась уникальная ситуация: число потенциальных потребителей кратно увеличивается, и это создаёт отличные возможности для бизнеса, - рассказала вице-президент АПМСБ РТ Ландыш Шарифуллина. - На сегодняшний день район является одной из самых привлекательных инвестиционной площадок. Уже зашли, заходят и общаются, ведут проекты многие предприниматели: открывают рестораны и магазины. Я и сама планирую развивать там тему биостанции.

Елабужский район имеет все шансы превратиться в «мастерскую бизнес-идей», уверены эксперты.