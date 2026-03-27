Лучше других будут себя чувствовать агломерации и регионы, где сильнее господдержка.

Автор фото: личный архив Анны Засухиной

В 2025 году на рынке индивидуального жилья в стране произошло отрезвление и структурная перестройка, отметила «Вечерней Казани» основатель компании «Zasukhin.Маркетинг в строительстве», член комитета по маркетингу Ассоциации участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства (МЖС) России Анна Засухина.

С одной стороны, говорит она, сегмент сохранил системную роль. Напомним: в стране в минувшем году на индивидуальное строительство пришлось 58,7% всего ввода жилья, в Татарстане — 68%. С другой стороны, подчеркнула собеседница издания, 2025-й показал, что индивидуальное жилищное строительство, будучи очень востребованным, уже не растет по инерции, как раньше.

Второй важной особенностью минувшего года Анна Засухина назвала резкий разрыв между ростом себестоимости и возможностями покупателя. Затраты на строительство дома «под ключ» выросли на 28,8%. При этом средняя цена частного жилища по стране увеличилась всего на 2,4%, составив 7,5 миллиона рублей.

— Это означает, что рынок уже не может просто переложить все свои издержки на конечного клиента. Причины понятны: дорогие деньги, высокая ключевая ставка, ограниченная доступность рыночной ипотеки, рост отложенного спроса вместо реальных сделок, а также кадровый дефицит, — перечислила она.

Основатель компании «Zasukhin.Маркетинг в строительстве» подчеркнула, что в строительной отрасли нехватка квалифицированных специалистов достигала 30%, а рост расходов на оплату труда — 25–40%. Поэтому подрядчики и девелоперы бились не только за клиента, но и за маржу.

По ее мнению, после запуска механизма эскроу индивидуальное жилищное строительство стало заметно более цивилизованным и безопасным для покупателя. Но при этом рынок остается очень неоднородным. В России 4,3 миллиона семей планируют купить или построить дом, но только 25% ориентируются на формат «под ключ».

— Выбор клиента определяется не только ценой, но и уровнем доверия, прозрачностью подрядчика и понятностью всего процесса, — констатирует эксперт.

Прогноз на 2026 год она сформулировала так: «Это будет год жесткой конкуренции, зрелого спроса и отбора самых устойчивых игроков».

Подробнее о том, как пережили минувший год застройщики индивидуального жилья в Татарстане, — в аналитическом материале «Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС».