Спрос становится более сбалансированным, а рыночные механизмы начинают играть более значимую роль.

Автор фото: пресс-служба компании «Самолет»

Увеличение доли рыночных программ является позитивным сигналом для отрасли. Такой спрос менее зависим от решений Банка России и традиционно рассматривается девелоперами как устойчивый канал продаж, на развитии которого строятся долгосрочные коммерческие стратегии. Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделился директор по продажам федеральных проектов группы «Самолет» Антон Гак.

Он добавил, что по мере нормализации денежно-кредитных условий зависимость рынка от льготных механизмов будет постепенно снижаться, а это способствует повышению его устойчивости и предсказуемости.

Напомним, что, по данным Сбера, за первые пять месяцев 2026 года объемы выдач рыночной ипотеки превысили 350 миллиардов рублей, что в 4 раза больше результатов аналогичного периода 2025 года. Доля рыночных программ в общих выдачах ипотечных кредитов стала осторожно расти: в 2025 году она колебалась на уровне 14—17%, а в феврале резко выросла до 37,3%.

По мнению Гака, росту спроса на рыночную ипотеку способствует прежде всего снижение ключевой ставки, которое постепенно повышает доступность кредитования и улучшает параметры ежемесячного платежа для покупателей. По мере смягчения денежно-кредитной политики рыночная ипотека становится более понятным и прогнозируемым инструментом финансирования покупки жилья. Дополнительным фактором является ожидание дальнейшего поэтапного снижения ставок. Стимулирует продажи еще и то, что многие клиенты рассматривают оформление ипотеки сейчас в надежде, что смогут воспользоваться программами рефинансирования и улучшить условия кредита.

— Еще одна заметная тенденция связана с изменением сберегательной модели поведения. Часть клиентов перераспределяет средства с депозитов в пользу недвижимости, рассматривая ее как надежный инструмент сохранения капитала и долгосрочной защиты от инфляционных рисков. В этих условиях рыночная ипотека становится важным механизмом, который позволяет не откладывать покупку жилья и эффективно использовать собственные накопления, — рассуждал собеседник.

По мере снижения ключевой ставки эксперт ожидает дальнейшего роста доли рыночной ипотеки и соответствующего сокращения доли льготных программ, включая семейную ипотеку. Однако мы не рассматриваем этот процесс как риск для рынка. Напротив, речь идет о формировании более сбалансированной структуры спроса, в которой рыночные механизмы начинают играть все более значимую роль.

Льготные программы остаются важным инструментом поддержки отдельных категорий граждан и продолжат занимать существенное место в структуре ипотечного кредитования. Вместе с тем расширение доли рыночной ипотеки открывает дополнительные возможности для покупателей, которые ранее не соответствовали критериям участия в государственных программах. Это способствует расширению аудитории потенциальных клиентов и повышает доступность покупки жилья для различных категорий населения.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что с февраля 2026 года спрос на рыночную ипотеку стал постепенно увеличиваться, а в ряде банков ее доля приблизилась к паритету с льготной. Подробнее о причинах и перспективах рынка ипотеки читайте в материале.

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