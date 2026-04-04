Артем Быков: «До конца 2026 года могут закрыться до 20 процентов МФО»
Часть игроков рынка, не осиливших новые требования, начнут кредитовать нелегально.
На краткосрочном горизонте на микрофинансовом рынке можно ожидать смещения спроса на услуги кредиторов со статусом микрокредитных компаний (МКК), отметил «Вечерней Казани» генеральный директор Moneyman Артем Быков. Причина проста: для них вступление в силу требований по биометрии ожидается на год позже.
В этом отношении, подчеркнул собеседник издания, в выигрышной позиции находятся группы компаний, имеющие в своем периметре такие выдающие займы бизнес-юниты. В более же отдаленной перспективе, прогнозирует эксперт, последствиями регуляторных мер станет серьезнейшая консолидация рынка. При этом произойдет массовый уход с него компаний, которые будут не в состоянии выполнить новые требования: «Они неизбежно будут поглощены».
Гендиректор Moneyman подчеркнул, что расходы на внедрение биометрической идентификации могут оцениваться в 30—80 миллионов рублей. С учетом суммарного объема вложений в интеграционное взаимодействие с Единой биометрической системой и закупку необходимого оборудования существенная часть игроков на рынке физически не может позволить себе инвестировать средства в подобных объемах, убежден он.
Артем Быков не исключил того, что уже до конца этого года могут закрыться до 20% ныне существующих МФО. А до конца 2028 года число микрофинансовых компаний, свернувших свою деятельность, может вырасти до 30—35%.
Подробнее о том, как новшества приживаются на рынке, — в аналитическом материале «ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем».
