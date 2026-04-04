Часть игроков рынка, не осиливших новые требования, начнут кредитовать нелегально.

Автор фото: пресс-служба Moneyman

На краткосрочном горизонте на микрофинансовом рынке можно ожидать смещения спроса на услуги кредиторов со статусом микрокредитных компаний (МКК), отметил «Вечерней Казани» генеральный директор Moneyman Артем Быков. Причина проста: для них вступление в силу требований по биометрии ожидается на год позже.

В этом отношении, подчеркнул собеседник издания, в выигрышной позиции находятся группы компаний, имеющие в своем периметре такие выдающие займы бизнес-юниты. В более же отдаленной перспективе, прогнозирует эксперт, последствиями регуляторных мер станет серьезнейшая консолидация рынка. При этом произойдет массовый уход с него компаний, которые будут не в состоянии выполнить новые требования: «Они неизбежно будут поглощены».

Гендиректор Moneyman подчеркнул, что расходы на внедрение биометрической идентификации могут оцениваться в 30—80 миллионов рублей. С учетом суммарного объема вложений в интеграционное взаимодействие с Единой биометрической системой и закупку необходимого оборудования существенная часть игроков на рынке физически не может позволить себе инвестировать средства в подобных объемах, убежден он.

Артем Быков не исключил того, что уже до конца этого года могут закрыться до 20% ныне существующих МФО. А до конца 2028 года число микрофинансовых компаний, свернувших свою деятельность, может вырасти до 30—35%.

