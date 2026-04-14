Экономика
14 апреля 07:00
Автор материала:Алия Резванова

Артур Николаев: «Стоимость блюд в ресторанах вырастет до 10 процентов»

Больше всего от спада посещаемости пострадает бюджетный сегмент — фастфуд и столовые.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Повышение стоимости блюд в предприятиях общественного питания составит около 10 процентов. На цены повлияет рост минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года, увеличение затрат на логистику и частичное повышение стоимости продуктов. Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделился первый заместитель председателя — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. Он заметил, что рентабельность в сфере общепита остается невысокой, подобные изменения неизбежно скажутся на ценовой политике, и рестораторам придется либо снижать размер порций, либо значительно увеличивать цены. Это приведет к снижению количества посещений ресторанов и кафе, а также к уменьшению ассортимента блюд. В то же время у потребителей появляется все больше возможностей не ходить в заведения, а пользоваться доставкой или покупать еду на вынос.

Эксперт считает, что в наиболее уязвимом положении оказались бюджетные заведения: столовые и рестораны быстрого питания. Для них удорожание на 20—30 рублей может стать критичным и привести к снижению посещаемости. Люди вместо этого начнут готовить дома либо приобретать готовую еду в супермаркетах. В премиум-сегменте увеличение чека составит примерно 15—20%, что для состоятельных клиентов не станет существенной проблемой, и этот сектор пострадает меньше всего. По мнению Николаева, именно бюджетный и средний сегменты столкнутся с наибольшими трудностями в связи с повышением цен.

Напомним, что с 1 апреля и до конца 2026 года небольшие рестораны, кафе и пекарни освободят от уплаты НДС. По действующим правилам, общепиту не нужно было платить НДС при выполнении трех условий: доход за 2025 год не должен превышать 3 миллиарда рублей, доля доходов от общепита не менее 70 процентов, а средняя зарплата работников не должна быть ниже среднеотраслевой по региону. Поправки снимают это ограничение, и бизнес сможет не платить НДС, независимо от зарплатного уровня.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» поговорил с представителями сферы общественного питания и выяснил, что многие заведения оказались на грани закрытия из-за спада спроса, удорожания себестоимости блюд и напитков, а также налоговой нагрузки. Подробнее читайте в материале.

