Экономика
23 июля 11:42
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«Вечерняя Казань»

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Бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане подорожал почти на два рубля за неделю

Премиальный АИ-98 и дизель почти не изменились, но топливо в республике всё ещё дешевле, чем в среднем по округу.

Бензин АИ-92 и АИ-95 в Татарстане подорожал почти на два рубля за неделю

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане очередной ценовой скачок. По данным Росстата, с 13 по 20 июля литр АИ-92 подорожал на 1 рубль 88 копеек и теперь стоит 69,99 рубля. АИ-95 прибавил 1 рубль 28 копеек и достиг 75,13 рубля за литр.

Премиальный АИ-98 и выше почти не сдвинулся с места — плюс всего пять копеек, до 98,45 рубля. Напомним, неделей ранее он взлетел сразу на четыре с половиной рубля. Дизель тоже вырос символически — на семь копеек, до 81,72 рубля. Средняя цена автомобильного бензина в республике поднялась на 1,57 рубля и составила 72,91 рубля за литр.

При этом топливо в Татарстане остаётся дешевле, чем в среднем по Приволжскому округу. Для сравнения, в целом по ПФО литр АИ-92 стоит почти 71 рубль, АИ-95 — почти 77 рублей. В России за неделю бензин подорожал на 1,7 процента, дизель — на 1,9. Ситуация на рынке остаётся напряжённой из-за повреждений НПЗ после атак беспилотников. Как подсчитали в Kpler, в июне объём нефтепереработки в стране упал до минимальных за последние годы значений.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Ранее мы писали, что дефицит бензина не ограждает татарстанских водителей от ДТП. Погибших стало больше по сравнению с прошлым годом.

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