Рынок автокредитования всколыхнула новость о массовых доначислениях НДФЛ по ставке 35% для тех, кто воспользовался субсидированными программами под 0,01% годовых. Разбираемся, обоснованны ли опасения автолюбителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В чем суть претензий ФНС?

Речь идет о так называемой материальной выгоде, связанной с кредитами. По закону, если ставка по кредиту ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ, налоговая рассматривает это как доход в виде экономии на процентах. С 2021 по 2023 год действовал мораторий на этот налог, но с 1 января 2024 года он снова введен.

По словам экономиста Арсения Кулескина, в обществе существует заблуждение, что налог в размере 35 процентов начисляется на полную стоимость автомобиля. Однако это не соответствует действительности. Этот налог берётся только с разницы между первоначальной ценой автомобиля и той суммой, которую удалось сэкономить благодаря льготам.

- Если при текущей ключевой ставке рыночный процент должен составлять около 14 процентов, а человек платит 0,01 процента, то налогом облагается разница в 14 процентов. Для среднего автокредита сумма налога может достигать нескольких десятков тысяч рублей в год, но это никак не треть стоимости машины, - отметил экономист.

Ранее Федеральная налоговая служба уточнила: налог на материальную выгоду не взимается со всех, кто получил льготный кредит. Для этого должны выполняться определенные условия. Налог может возникнуть, если кредит фактически является скрытой формой оплаты за ваши услуги или товары. Для обычного покупателя, оформившего кредит под 0 процентов в стороннем банке, налог не применяется, так как между ним и банком нет трудовых или иных особых отношений.

- Новость о налоге в 35 процентов — это не фейк, а нюанс законодательства, который касается узкой группы лиц, в основном сотрудников банков и аффилированных компаний. Рядовым покупателям, воспользовавшимся маркетинговыми акциями автопроизводителей, доплаты в сотни тысяч рублей не грозят, - добавил Кулескин.

Сейчас об этом заговорили, потому что, по словам экономиста, всего пару лет назад закончились «налоговые каникулы». В 2021–2023 годах действовал мораторий на налог с материальной выгоды. С 1 января 2024 года действие льготы прекращено. Свою роль сыграл и аномальный разрыв: когда ключевая ставка была 4–7 процентов, экономия была незначительной. При текущей ставке в 16 процентов и выше «виртуальный доход» на остаток долга в несколько миллионов рублей становится существенным.

Экономист отметил важный момент, который часто упускается в панике: с 2024 года изменения в Налоговом кодексе России касаются налога на материальную выгоду. Теперь он будет взиматься только в двух случаях. Во-первых, если вы приобрели автомобиль по льготной ставке в банке, где работаете. Во-вторых, если кредит выдан организацией, с которой у вас есть договорные отношения, например вашим работодателем или партнером.

- Для обычного человека, не работающего в банке-кредиторе и не связанного с ним, покупка автомобиля под 0,01 процента всё ещё не облагается налогом. Это подтверждает и налоговая служба, ведь маркетинговые акции автопроизводителей для широкой аудитории под это правило не попадают, - уточнил Кулескин.

С этим пояснением согласен и автоэксперт Дмитрий Золотов. По его словам, материальная выгода освобождается от налога, если у человека есть право на имущественный вычет. И это касается не только автомобиля, но и недвижимости.

- Если сотрудник получил заём от своего работодателя или от кого-то, кто находится в зависимости от него, например от родственника, будь то родители, супруг или дети, то в данном случае кредит подлежит налогообложению. Но в остальных случаях нет, - отметил Золотов.

Слухи преувеличены

Руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Андрей Скрипский подтвердил, что с прошлого года в России действует новое правило: если ставка по автокредиту ниже двух третей ключевой ставки Центробанка, разница между рыночной и фактической ставкой считается материальной выгодой. Налоговая служба рассматривает экономию на процентах как скрытый доход, который необходимо декларировать и облагать налогом.

С января 2025 года Налоговый кодекс претерпел изменения, которые расширили понятие материальной выгоды. Теперь экономия на процентах по кредитам с очень низкими ставками будет считаться доходом, если между заемщиком и кредитором есть признаки взаимозависимости. Эти изменения направлены на борьбу с замаскированными выплатами и схемами уклонения от налогов. В результате автомобилисты, которые в 2024 году купили авто в кредит по минимальной ставке, могут столкнуться с доначислением значительных сумм, - отметил Скрипский.

Однако, по его словам, налог начисляется не всем подряд, а только если льготный заем можно расценить как материальную помощь или форму исполнения встречного обязательства, например оплату за товары. Если кредит был выдан банком по публичной акции для всех клиентов, а не индивидуально, налоговой выгоды не возникает, и налог платить не нужно.

- Если пришло требование об уплате налога, стоит проверить, был ли кредит получен по публичной акции банка или через взаимосвязанную структуру. Если кредит был общедоступным, соберите рекламные материалы и документы, подтверждающие публичность предложения. Если нет признаков выгоды, то налог можно оспорить, - добавил эксперт.

Скрипский отметил, что законодательство трактует многие вещи как доход, с которого необходимо уплатить налог. Например, если предприятие предоставляет вам беспроцентную ссуду для приобретения какого-то имущества, например автомобиля, это также считается доходом.

- Даже если вам дарят подарок на сумму более 4000 рублей от организации, например комплект шин, это тоже считается доходом. В таких случаях предприятие обязано уплатить подоходный налог за вас. Если же вы купили наличные доллары сегодня и через год продали их с прибылью, то уплачивать налог будете уже вы. Если вы зафиксировали убыток, то платить налог не нужно. Однако такие операции сложнее отследить, и, вероятно, государство будет всё более пристально следить за недоимками, - сказал Скрипский.

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов также отмечает, что речь идет не о новом налоге. ФНС использует существующую норму Налогового кодекса, касающуюся материальной выгоды.

- До конца 2023 года действовал мораторий, и такие кредиты не облагались налогом. С 2024 года эта льгота отменена. Поэтому кредиты, оформленные в этом году, попали под доначисления налогов. Уже сейчас некоторые клиенты, оформившие кредиты в 2024 году (в том числе программы с номинальной ставкой 0,01 процента), получают уведомления о необходимости доплаты налога. Однако экономическая выгода от этих программ обычно превышает сумму доначислений. Эта ситуация подчеркивает необходимость дальнейшего пересмотра мер государственной поддержки авторынка, учитывая налоговые последствия для потребителей, - считает собеседник.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков полагает, что существует некий центр, который систематически использует информационное пространство для разжигания общественных волнений и обострения социальных конфликтов. Часто это делается без веских причин. Достаточно бросить провокационный камень, и возмущение начинает распространяться.

- По данным национального бюро кредитных историй, в прошлом году россияне брали кредит на покупку автомобиля в среднем около 1,5 миллиона рублей. Иногда сумма могла достигать примерно трети стоимости машины. Однако доначисление, о котором идет речь, затронет далеко не всех заемщиков. Я бы сказал, что это коснётся лишь немногих. Тех, кто взаимозависим, к примеру, с банками и от них как сотрудник получил льготный кредит. Хотя, возможно, крупные компании, такие как Газпром и Роснефть, иногда балуют своих сотрудников такими подарками. Но вряд ли это массовая практика, и такие сотрудники — не обычные работники, - отметил Лысаков.

По словам эксперта, когда он был депутатом Госдумы, он узнал, что членам правительства России, включая министров и их заместителей, государство выделяло беспроцентный кредит в размере 20 миллионов рублей на семейно-бытовые нужды, например на улучшение жилищных условий.

- Вполне возможно, что этот кредит, предоставленный без лишних свидетелей, впоследствии становился безвозвратным. В любом случае было бы справедливо, если бы с этой щедрой помощи для простых российских граждан министры платили бы налог в размере 35 процентов. Но это уже другая история, - уточнил Лысаков.

Паника, по мнению экспертов, преувеличена, но риск реален для сотрудников финансового сектора.