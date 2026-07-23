Госсовет республики оперативно скорректировал финансовый документ на 2026 год. Часть средств пойдет на модернизацию трамваев в Челнах и развитие систем ИИ. При этом глава Минтруда заявила о росте семейно-детского бюджета на 24%.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Корректировка бюджета

Парламент Татарстана на заключительном в весенней сессии перед уходом на летние каникулы заседании сразу в первом и третьем чтениях принял законопроект о внесении изменений в бюджет республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Корректировка главного финансового документа региона обусловлена уверенным ростом экономики по итогам первого полугодия. С основным докладом перед депутатами Государственного Совета выступил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По его словам, доходная часть бюджета Татарстана в 2026 году увеличивается сразу на 48,7 миллиарда рублей. Львиную долю доппоступлений обеспечила собственная налоговая и неналоговая база республики — она выросла на 37,2 миллиарда рублей. Из них 10 миллиардов рублей составили сверхплановые неналоговые доходы, а еще 11,5 миллиарда рублей Татарстан получил в виде безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов из федерального центра.

— Расходная часть бюджета увеличивается значительнее — на 65,7 миллиарда рублей. Суммарно расходы республики составят 631,8 миллиарда рублей при дефиците в 30,9 миллиарда рублей, который полностью обеспечен источниками финансирования, — отметил Файзрахманов.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

По его словам, дополнительные средства направят на ключевые направления — инфраструктура и дороги, включая финансирование дорожного фонда и софинансирование национальных проектов. Также средства пойдут на социальную сферу: строительство и капитальный ремонт объектов соцкультбыта, закупку медицинского и технологического оборудования для госучреждений. Кроме того, будут поддерживаться технологии и инновации: создание нового индустриального парка и высокотехнологичного технопарка, а также реализация годовой программы по развитию искусственного интеллекта в Татарстане. В сфере транспорта Набережные Челны и Нижнекамск получат трансферты на модернизацию трамвайных вагонов.

Как уточнил министр, существенные изменения претерпела долговая политика. Благодаря федеральному механизму списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, с Татарстана в июне было снято 23,7 миллиарда рублей долга. Это позволило властям скорректировать верхний предел госдолга республики в меньшую сторону. Параллельно республиканский центр решил протянуть руку помощи столице. В закон вводится специальная статья, которая позволяет Кабмину республики перенести сроки погашения долгов Казани перед республикой, а также полностью списать четыре пятых (80%) казанской задолженности. Но главное условие для города — целевое использование высвободившихся средств в 2026–2030 годах.

Автор фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Председатель профильного комитета Госсовета Леонид Якунин подчеркнул, что экономическая ситуация в регионе стабильна, а оперативные действия властей позволили пересмотреть параметры бюджета в сторону увеличения.

— Предлагаемые изменения носят объективный характер и отражают реальную экономическую ситуацию в регионе. Они не снижают социальную направленность бюджетной политики, а напротив — усиливают поддержку ключевых секторов, — отметил Якунин.

Он также напомнил, что законопроект получил положительные заключения от прокуратуры, Счетной палаты и правового управления Госсовета. Ввиду консенсуса депутаты отказались от проведения второго чтения и проголосовали за окончательное принятие закона единогласно.



В Татарстане усилили соцподдержку

Госсовет на этой сессии также принял пакет резонансных социальных и экономических законопроектов. Депутаты оперативно, сразу в первом и третьем чтениях, утвердили новые меры поддержки для многодетных семей с тяжелобольными детьми, ввели жесткие штрафы для бизнеса за отказ нанимать ветеранов СВО и заслушали масштабный доклад министра труда о демографических вызовах региона.

Парламентарии единогласно поддержали изменения в закон об адресной социальной поддержке населения. Теперь многодетные семьи, в которых старший ребенок является инвалидом, сохранят право на республиканские льготы до достижения им 23 лет — причем вне зависимости от того, учится он очно или нет. Документ представила министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По федеральному стандарту статус многодетной семьи и сопутствующие льготы, среди которых 30-процентная скидка на ЖКУ, бесплатные лекарства детям до 6 лет, субсидии на проезд, сохраняются и после 18-летия старшего ребенка только при условии его очной учебы в вузе или колледже.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Мы увидели, что у нас есть многодетные семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью, и он является старшим. Но зачастую заболевание просто не позволяет ему обучаться очно. При достижении 18 лет такая семья автоматически теряла льготы. Это серьезная нагрузка на семейный бюджет, ведь ребенок-инвалид в любом случае требует колоссальных расходов и внимания, — сказала Зарипова.

По ее словам, новая мера напрямую затронет 1389 татарстанских семей. Это сугубо региональная инициатива, которая устраняет очевидную социальную несправедливость. Зачастую тяжелобольные молодые люди физически не могут учиться, но финансовая нагрузка на их родителей с годами только растет. Татарстан, как уточнила министр, взял эти расходы на себя, укрепив статус одного из самых социально ориентированных регионов.

Еще один важный блок коснулся поправок в административный кодекс республики. В Татарстане вводится жесткая финансовая ответственность для работодателей, которые игнорируют квоты на трудоустройство участников специальной военной операции. Напомним, ранее в республике обязали все компании с численностью штата более 200 человек резервировать один процент рабочих мест для ветеранов СВО. За нарушение этой нормы теперь предусмотрены конкретные санкции. Для должностных лиц штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Новый закон начнёт действовать с 1 января 2027 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Республика последовательно выстраивает систему социализации бойцов, возвращающихся с фронта. Одной «декларации о намерениях» для крупного бизнеса оказалось недостаточно — власти Татарстана первыми переходят к административному принуждению, давая понять, что трудоустройство ветеранов является безусловным государственным приоритетом, — отметила Зарипова.

В рамках заседания Зарипова представила и детальный анализ демографической ситуации в республике. Главный вызов, по ее мнению, это снижение суммарного коэффициента рождаемости. Причины объективны: в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов, а средний возраст материнства сдвинулся с 26 лет (в 2005 году) до 29 лет сегодня.

— Происходит общее демографическое старение, ведь средний возраст жителя Татарстана превысил 40 лет. Тем не менее благодаря беспрецедентному «семейно-детскому бюджету», который в 2026 году вырос на 24%, число многодетных семей в республике за 13 лет выросло более чем в два раза — до 59 200 семей, — восторженно заявила министр.

Министр подчеркнула, что крупные предприятия Татарстана активно участвуют в поддержке рождаемости, вводя собственные программы. Например, КАМАЗ с 2027 года будет выплачивать от 100 тысяч рублей за первого ребенка до полумиллиона за четвертого. «Соллерс» при рождении третьего и последующих детей единовременно выплачивает сотрудникам более 1 миллиона рублей. В Кукморском районе компания «Небольшой Урал» предлагает от 200 тысяч за первого ребенка до 1 миллиона за пятого.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Этому способствует и государственная налоговая политика, так как с 1 января этого года матпомощь от работодателя при рождении ребенка, не облагаемая НДФЛ и страховыми взносами, была поднята с прежних 50 тысяч сразу до 1 миллиона рублей. Татарстан демонстрирует уникальный синергетический эффект, когда демографические задачи решает не только государство, но и бизнес, — уточнила Зарипова.

Заслушав масштабный доклад министра труда о демографических вызовах (сдвиг материнства к 29 годам и старение населения), парламентарии перешли к конкретным вопросам здравоохранения. В Татарстане запущен уникальный проект «Безопасный роддом», цель которого — спасти родильные отделения в малых городах и районах, внедрив там единые жесткие стандарты безопасности и обучив персонал.

— Только в текущем году на модернизацию и оснащение высокотехнологичным оборудованием перинатальных центров (включая больницу №7) выделено 396 миллионов рублей. В 2027 году стартует масштабное дооснащение Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) и казанской ГКБ №7 имени Садыкова. Чтобы разгрузить крупные центры, до 2029 года в республике построят шесть модульных женских консультаций в местах пиковой востребованности: в Царёво, Куюках, Зеленодольске, Васильево, а также в Тукаевском, Сабинском и Высокогорском районах. Кроме того, бюджет выделяет 334 миллиона рублей на процедуры ЭКО. Это позволит закрыть потребность в 2836 случаях, хотя очередь из желающих забеременеть татарстанок по-прежнему велика — на листе ожидания стоит 2733 женщины, — сказала Зарипова.

Лес за полцены: ветераны СВО и многодетные получили «зеленую» льготу

В фокусе внимания парламентариев оказались и меры поддержки бизнеса, масштабные социальные преференции и реформа системы контроля за застройщиками. Председатель комитета по экономике Рягат Хусаинов представил поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

— Ранее из-за бюрократической коллизии на федеральном уровне лечебные грязи признавались «природным лечебным ресурсом», но не входили в перечень «общераспространенных полезных ископаемых», как, например, минеральная вода. В итоге санатории, имеющие официальную лицензию на добычу грязи, формально лишались права на государственную финансовую поддержку. Предлагаемые поправки снимают это ограничение. Санаторно-курортные организации, использующие лечебную грязь, теперь смогут рассчитывать на полноценную финподдержку от республики, — отметил Хусаинов.

Одним из самых резонансных стал доклад министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова. Ведомство вводит беспрецедентные льготы на покупку древесины для личных нужд — строительства и ремонта жилых домов или надворных построек на участках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Для целого ряда категорий граждан вводится скидка в 50 процентов (понижающий коэффициент 0,5) к официальным ставкам платы за купли-продажу лесных насаждений, — сказал Кузюров.

Министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин презентовал поправки в Земельный кодекс республики, закрепляющие новые гарантии для многодетных матерей. Женщины, удостоенные высшего государственного звания «Мать-героиня», теперь, по его словам, имеют право на абсолютно бесплатное получение в собственность земельных участков из государственного или муниципального фонда.

— Парламент установил минимальные размеры земельных участков. Для городских территорий это 8 соток, для сельских и других земель — 25 соток. Местные органы власти будут вести учет таких семей по месту жительства матерей, — отметил Аглиуллин.

Начальник инспекции Госстройнадзора Татарстана Вали Назмеев выступил с законопроектом, который радикально меняет схему надзора в сфере долевого строительства и деятельности ЖСК. С 1 января 2027 года полномочия по региональному контролю за дольщиками на территориях 8 крупных муниципальных районов (Зеленодольского, Нижнекамского, Лаишевского, Пестречинского, Высокогорского, Верхнеуслонского, Елабужского и Альметьевского) полностью передаются из местной юрисдикции на республиканский уровень — в ведение Госстройнадзора Татарстана. За городами Казань и Набережные Челны эти функции пока сохраняются.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Реформа проводится в рамках прямого поручения президента России Владимира Путина по усилению контроля за соблюдением сроков сдачи жилья. Дополнительных денег из бюджета на это не потребуется

Завершился блок крупных реформ докладом об обращении с бездомными животными.

- С 1 января 2028 года отловленных собак будут доставлять не в полноценные приюты, а в специализированные пункты временного содержания. Схема работы с неагрессивными особями останется прежней: отлов — 20 дней карантина, вакцинация от бешенства, стерилизация — возврат в прежнюю среду обитания. Однако из официального перечня исключается обязанность пожизненного содержания агрессивных собак в приютах до их естественной смерти. Новый подход призван резко повысить эффективность расходования бюджетных субвенций, - заявили в управлении ветеринарии Кабмина республики.

Данный законопроект полностью согласован с прокуратурой и Общественной палатой Татарстана.