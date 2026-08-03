Мясной рынок республики штормит от рекордного роста цен. Говядина подорожала до 721 рубля, а привычная курятина стремительно теряет статус доступного продукта из-за падения рентабельности фабрик. Экономисты и производители бьют тревогу.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Замкнутый круг рентабельности

Российское птицеводство вошло в крутое пике. Производители бьют тревогу: из-за критического падения рентабельности до 6–7 процентов отрасль оказалась на грани выживания. Пока фабрики сокращают производство, чтобы не работать в убыток, ценники в магазинах переписывают каждую неделю. Курятина, годами спасавшая бюджеты российских семей, стремительно догоняет по стоимости свинину.

Еще пару лет назад птицефабрики чувствовали себя уверенно, удерживая маржинальность в районе 12–15 процентов, что позволяло не только покрывать текущие расходы, но и инвестировать в модернизацию оборудования. Сегодня ситуация выглядит иначе, так как доходность упала до критических 6–7 процентов. При таких цифрах бизнес не способен развиваться, и в том числе, не может даже обслуживать текущие обязательства. На фоне рекордно высоких банковских ставок рефинансирование старых кредитов превратилось для многих холдингов в неподъемную задачу. Мелкие региональные фабрики уже балансируют на грани банкротства и закрытия.

По словам Ильназа, работавшего ранее на одном из агрохолдингов Татарстана, кризис не случился в один день — отрасль методично зажимали в тиски сразу несколько факторов. Дорожает буквально все - от кормовых добавок и ветеринарных препаратов, до логистики и тарифов на электроэнергию.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

— Хроническая нехватка рабочих рук вынуждает предприятия агрессивно повышать зарплаты, чтобы удержать людей. Эти расходы напрямую закладываются в себестоимость каждого килограмма мяса. Мощным ударом по внутреннему рынку стало открытие импорта. Хлынувшее в страну дешевое куриное филе из Китая искусственно обрушило оптовые цены в России ниже уровня окупаемости местных фабрик. Оказавшись в ситуации, когда производить птицу стало экономически бессмысленно, птицеводы пошли на крайние меры — начали сокращать закладку инкубационного яйца и урезать объемы выпуска, — отметил Ильназ.

На фоне общефедерального кризиса Татарстан — один из крупнейших аграрных регионов Поволжья — оказалась в уязвимом положении. Местный рынок штормит от дисбаланса: спрос на мясо бройлера стабильно растет, а вот собственное производство падает из-за ухудшения экономики предприятий. Из-за обрушения маржинальности даже ведущие татарстанские холдинги (такие как птицеводческие комплексы «Ак Барс») вынуждены спешно пересматривать и замораживать свои долгосрочные инвестиционные программы. Птицефабрики просто не могут запустить строительство новых корпусов из-за заградительно дорогой стоимости заемных денег и кассовых разрывов.

Кадровый голод на селе довершает картину: переманивать персонал приходится постоянным раздуванием фонда оплаты труда, что сводит прибыль к нулю. Тем временем Татарстанстат фиксирует еженедельный ценовой ралли в магазинах республики. Только за первую половину июля охлажденное мясо курицы подскочило в цене в среднем до 222,19 рубля за килограмм. Обычное филе грудки на полках казанских супермаркетов стало уходить за психологическую отметку в 450 рублей. Куриное мясо в республике дорожает опережающими темпами по сравнению с другими видами белка, в результате чего татарстанские рестораторы и переработчики начали открыто жаловаться, что курятина становится «золотой» и её приходится выводить из меню.

Новая реальность на полках

Результат «сушки» рынка проявился незамедлительно. Как только возник локальный дефицит, оптовые цены моментально отыграли падение и устремились вверх. Тушка бройлера в опте взлетела до 235 рублей за килограмм, а филе преодолело отметку в 418 рублей. До розничных сетей эта волна докатилась в виде шоковых ценников, ведь в некоторых регионах стоимость охлажденной курятины выросла на треть всего за несколько месяцев.

Ситуация дошла до парадокса: в ряде торговых сетей куриное мясо сравнялось в цене со свиным окороком, потеряв свой главный козырь — абсолютную ценовую доступность. Если государственные регуляторы и бизнес не найдут компромисс в вопросах субсидирования и защиты внутреннего рынка, ландшафт продуктового ритейла изменится. Ведь анализ данных Татарстанстата и Росстата за июль 2023 – июль 2026 года показывает значительный рост цен на мясо в республике: говядина подорожала на 49,9 процента (до 720,99 руб./кг), рыба мороженая — на 59,3 процента (до 343,38 руб./кг), индейка — на 34,2 процента (до 510,00 руб./кг). Свинина за три года прибавила 27,8 процента (до 345,21 руб./кг), а куры — 21,6 процента (до 227,04 руб./кг).

Экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Андрей Жуковский считает, что импортный суррогат не спасет внутренний рынок страны.

— Данный вопрос имеет важнейшее социальное значение, потому что курятину у нас едят абсолютно все — в домохозяйствах прежде всего, в детских садах, школах, больницах, заводских столовых. Безусловно, рост цен не может не тревожить, и здесь критически важно тесное взаимодействие между государством и бизнесом, разработка точечных мер господдержки — прежде всего, налоговых льгот и расширения экспортных перспектив, — отмечает эксперт.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

По словам Жуковского, на птицеводческие предприятия сегодня давит целый комплекс тяжелых издержек. В их числе — корма для животных, которые до сих пор имеют импортное происхождение, а также рост квазиналогов и других скрытых платежей. Отдельным вызовом стала глубокая трансформация рынка труда.

— Если раньше на данных предприятиях работали преимущественно трудовые мигранты, то сейчас постепенно возвращаются коренные жители. Такие изменения, безусловно, влияют на скачок себестоимости и цен. Однако в среднесрочной перспективной я считаю этот процесс архиважным и правильным: мы перекрываем отток иностранной валюты и насыщаем потребительским спросом экономику тех регионов, где осуществляется эта деятельность, — подчеркивает Жуковский.

Дополнительным финансовым прессом для птицеводов выступает жесткая монетарная политика. Экономист указывает, что высокая ставка Банка России отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность и буквально на «живучесть» бизнеса. Запредельные кредитные ставки — особенно на пополнение оборотных средств, закупку и ремонт оборудования — производители вынуждены закладывать в конечную себестоимость товара, что лишь провоцирует дальнейшее удорожание на полках.

Коснулся эксперт и острой темы экспансии азиатских поставщиков, чье дешевое филе летом 2025 года временно сбило оптовые цены в России, лишив местных производителей операционной прибыли.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

— Касательно влияния импорта мяса птицы из стран Азии, и в особенности из Китая: твёрдо убеждён, что нам нужно полностью отказываться от данной практики, совершенствуя таможенные тарифы и другие механизмы защиты нашего рынка. Это негативно влияет на внутреннее производство и, как в случае с мигрантами, способствует оттоку капитала из страны, который мог бы пойти на внутренние инвестиции в птицеводство. Не нужно создавать конкурентов своими руками, необходимо наращивать внутреннее потребление и экспортный контур. Для этого нужны очень серьезные меры господдержки, где особую роль должны сыграть Минэкономразвития, Российский экспортный центр и региональные управленческие команды, — резюмирует Жуковский.

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, давление на рентабельность сформировали сразу несколько факторов. Корма по-прежнему занимают до 65–70 процентов себестоимости, одновременно выросли расходы на ветеринарные препараты, инкубационное яйцо, логистику, электроэнергию, упаковку и ФОТ.

— Сохраняется зависимость от импортной генетики, кормовых добавок и оборудования. В результате рентабельность отрасли упала до 6–7 процентов при инвестиционной норме около 15 процентов, что привело к сокращению предложения и росту цен на мясо, — отметил экономист.

Высокая ключевая ставка, как подчеркнул Кабаков, остается главным ограничением для отрасли. Дорогие кредиты делают запуск новых проектов экономически невыгодным, крупные холдинги откладывают инвестиции, а небольшие производители с высокой долговой нагрузкой оказываются в зоне риска. Это ускоряет консолидацию рынка.

— Импорт птицы из стран Азии сдерживает рост внутренних цен, но его объемов недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию. Введение новых тарифных барьеров скорее ускорит рост цен для потребителей, чем поддержит отрасль. Более эффективны льготное финансирование, развитие собственной генетики и снижение зависимости от импортных компонентов, — уточнил Кабаков.

До конца 2026 года курятина, как считает эксперт, подорожает еще, поскольку производители будут восстанавливать маржу.

— Свинина выглядит наиболее устойчивой, благодаря высокой самообеспеченности. Говядина останется лидером по инфляции из-за ограниченного предложения, — сказал экономист.

Массового перетока спроса на другие виды белка, по его словам, не ожидается: курица сохранит статус самого доступного мяса, а экономия будет происходить за счет отказа от более дорогой говядины в пользу курятины и свинины.

Ритейлеры сдерживают цены на мясо вопреки растущим издержкам

По словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, текущие ценовые тренды формируются исключительно под воздействием объективных производственных факторов. Поставщики мяса птицы и рыбы вынуждены закладывать в стоимость товара лавинообразно растущие операционные расходы.

— Ценовые колебания в категориях мяса и рыбы за последние годы определялись прежде всего затратами производителей — на корма, ветеринарное сопровождение, энергетику, обслуживание и обновление оборудования, логистику, плюс влиянием общих инфляционных издержек, — констатирует Богданов.

При этом эксперт подчеркивает, что в категориях мяса птицы и свинины существенную поддержку рынку оказал рост объемов внутреннего производства, который долгое время выступал главным сдерживающим фактором для розничных цен. Однако бесконечно сдерживать давление издержек производители не смогли: с апреля 2026 года наметился тренд на перекладывание расходов в стоимость конечного продукта. В результате минимальные розничные цены на тушку бройлера к началу июля выросли на 5,7 процента год к году, достигнув в среднем 192 рубля за килограмм.

Торговые сети признают, что волна уведомлений о повышении отпускных цен со стороны птицефабрик действительно идет. Ритейлеры детально разбирают каждое такое обращение, чтобы защитить потребителя от необоснованного подорожания.

— Ряд поставщиков мяса птицы с апреля начали уведомлять торговые сети о коррекции отпускных цен в сторону повышения на фоне роста издержек. Сети рассматривают такие заявки в индивидуальном порядке и принимают их при наличии обоснования, однако в розничную цену такая индексация транслируется постепенно и плавно, — объясняет председатель АКОРТ.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Более того, крупные федеральные сети фактически субсидируют доступность мясного прилавка за счет собственной маржи. По итогам первого полугодия ритейлеры перешли к практике отрицательных наценок на самые критически важные товары для населения.

— Торговые сети со своей стороны инвестировали в сдерживание цен на самые востребованные мясные продукты. В первом полугодии торговые сети продавали ниже закупочной стоимости 13 из 25 продовольственных товаров социально значимых категорий, включая мясные позиции: наценка на социальные позиции говядины составила минус 1,8 процента, на тушку цыпленка-бройлера — минус 0,7 процента. Это инвестиция сетей в доступность базовых продуктов для покупателей, — подчеркивает Богданов.

По словам спикера, ритейлеры намерены удерживать минимальные и даже отрицательные наценки на социальные позиции и дальше. Несмотря на тревожные заявления отдельных участников рынка, крупные розничные сети не фиксируют никаких сбоев в логистических цепочках или сокращения поставок со стороны российских птицефабрик. Потребительский спрос на мясо в стране остается стабильным и сбалансированным. Свинина традиционно переживает пик спроса в сезон шашлыков (с апреля по октябрь), а в остальное время интерес покупателей плавно перераспределяется между другими видами белка. В категории же мясных полуфабрикатов более 90 процентов всего спроса устойчиво делят между собой свинина, курица и индейка.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Глава АКОРТ развеял опасения о возможной зависимости полок от импорта и рисках оголения витрин. Отечественный агробизнес практически полностью закрывает потребности ритейла.

— Ассортимент мяса птицы в крупных федеральных сетях в основном формируется за счет продукции российских производителей, на них приходится 95 процентов предложения, а небольшую долю импорта обеспечивают в основном поставки из Беларуси. Предложение мяса птицы в крупных торговых сетях остается стабильным и достаточным, проблем с поставками ритейлеры не фиксируют, поэтому предпосылок к сокращению предложения охлажденной птицы в магазинах нет, — резюмирует Богданов.

Для покупателей по-прежнему сохраняется широчайший выбор: в зависимости от формата магазина на прилавках представлено от 10 до 130 наименований куриной продукции разного веса, фасовки и разделки. Это позволяет российским семьям гибко подбирать мясные позиции под любой семейный бюджет и объем потребления.