Стоимость компьютерной техники пробивает потолок. Среди причин - бум современных технологий и перебои с поставками гелия из-за ситуации в Ормузском проливе.

На рынке компьютерного «железа» с осени 2025 года тяжёлая ситуация: едва ли не половина всех чипов памяти, которые произведут в 2026 году, уже выкуплены для развития искусственного интеллекта. Не делает ситуацию проще и то, что огромная часть гелия, который нужен для производства новых чипов, сейчас застряла в Ормузском проливе, который заблокирован из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Какие последствия это всё повлечет для простых пользователей?

Осень-2025: c чего всё начиналось

Компания OpenAI в конце сентября 2025 года совершила одним днём две очень крупные сделки с разными производителями памяти — Samsung и SK Hynix. В результате компании по разработке ИИ отдали 40 процентов чипов памяти, которые будут произведены в 2026 году, сообщает Moore’s Law Is Dead — ютуб-канал, который специализируется на аналитике рынка компьютерного железа.

«Чтобы было понятно — шок вызвало не то, что OpenAI заключила крупную сделку, нет. Шок вызвало то, что они одновременно заключили две такие масштабные сделки! На самом деле, по словам наших источников, обе компании понятия не имели о масштабах сделок друг друга. И эта секретность имела значение. Очень большое значение», — поясняет автор ютуб-канала.

Оперативная память за месяц после этой сделки подорожала в два раза, отмечают аналитики интернет-ресурса Сomputerbase. Спустя ещё месяц рост составил уже +250 процентов от начальной цены. К середине января-2026 же эксперты фиксировали прирост цен примерно в четыре с половиной раза. Потом цена «оперативки» начала даже падать, но гораздо медленнее, чем росла. Как итог — даже сейчас оперативная память стоит примерно в четыре раза больше, чем осенью прошлого года.

Чипы памяти используются не только для создания ОЗУ — также растут цены и на жёсткие диски. Сильнее всего кризис сказывается на ценах современных SSD — за полгода они поднялись едва ли не вдвое и пока что даже не думают падать. Не перестают расти цены и на технологически устаревшие HDD — за аналогичный период цены поднялись в полтора раза.

Несладко приходится на фоне сложившейся ситуации и производителям видеокарт. Nvidia уже сейчас сильно сократили производство «средних» по мощностям карт с большим объемом видеопамяти — это становится просто экономически невыгодно. Некоторые модели и вовсе перестают выходить на рынок, а для линейки SUPER серии 50XX и вовсе решили отложить дату запуска.

«Партнёрам Nvidia сказали, что обновление SUPER «может» выйти в третьем квартале 2026 года. Большинство считает, что Nvidia ожидает ввода в эксплуатацию новых мощностей [по производству памяти]. Следовательно, SUPER может никогда не выйти», — пишут эксперты.

При чём тут Иран, Катар и Ормузский пролив?

Военная операция США против Ирана положила начало ещё одному кризису, с которым столкнулись все жители мира: из-за неспокойной обстановки в Ормузском проливе с Ближнего Востока перестали ходить танкеры. Это привело не только к подорожанию нефти, но и прекращению поставок гелия из Катара. Именно оттуда его возили в Корею, на Тайвань и в другие страны, производящие полупроводники, необходимые для создания чипов. По различным оценкам, Катар занимал от 30 до 40 процентов на мировом рынке этого инертного газа.

Впрочем, Россия оказалась в какой-то степени готова к сложившейся ситуации, отмечает учредитель «Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования» Максим Горшенин.

— В России уже созданы собственные мощности — Газпром вложился и построил завод по производству гелия, что позволяет частично компенсировать выпадающие объемы, — отвечает эксперт в беседе с «Вечерней Казанью».

Россия на данный момент считается одним из лидеров по производству гелия, отмечает аналитический центр TAdviser, при этом производственные мощности растут. Ещё один мировой лидер по производству гелия — США, но их доля на мировом рынке, наоборот, сокращается из-за истощающихся источников. Как отмечают аналитики, основная масса гелия производится как побочный продукт при переработке природного газа.

Впрочем, производить оперативную память в России пока что ещё не научились, поэтому если какая-то возможность в сложившейся ситуации и видится, то только торговая — продать за рубеж тот гелий, который раньше могли бы купить у Катара.

— Если говорить про саму память как технологию, ее в мире делают буквально несколько компаний — корейские, американские и китайские. В России такого производства нет. Но есть сегменты корпусирования, сборки и выпуска конечных изделий — SSD, модули памяти. В основном они ориентированы на государственные и крупные корпоративные заказы, и в отдельных кейсах вполне конкурентны, в том числе по цене, — поясняет Горшенин.

Эффект домино: что подорожает дальше и станет ли лучше?

Оперативная память уже подорожала, SSD медленно, но верно её догоняет, а графическая память настолько в дефиците, что приходится сворачивать планы на производство — как это отразится на пользователях? Как говорит Горшенин, подобное обязательно приведёт к дальнейшему росту цен на многие услуги.

— Уже сейчас растет стоимость конечных устройств. Дальше эффект пойдёт по цепочке: облака, дата-центры, аренда вычислительных мощностей, в том числе облачный гейминг, — считает эксперт.

При этом есть важный тренд: все уходит в облако. Игры, сервисы — все больше запускается на удаленных серверах, а пользователю просто передается картинка. И неважно, какое у тебя устройство — телефон, слабый ноутбук или ПК. Это уже заметная тенденция, потому что дешевле арендовать мощности, чем покупать железо и потом его обновлять.

Станут ли со временем цены кусаться чуть меньше? Горшенин уверен, что да.

— Это не столько кризис, сколько нормальный цикл рынка. Сейчас действительно большой объем памяти уходит под задачи ИИ, но уже видно, что пик спроса пройден и начинается постепенное охлаждение — это касается и памяти, и графических ускорителей, — отмечает собеседник.

Такие ситуации повторяются, напоминает он. Сначала резкий рост спроса и цен, потом рынок начинает насыщаться, спрос снижается, и все постепенно выравнивается. Плюс текущая дороговизна памяти уже привела к тому, что компании начали больше вкладываться в оптимизацию, и потребность в таких объемах может снижаться.

— В целом это цикличный процесс: сначала рост, потом откат, потом снова рост. К 2027 году планируется запуск новых заводов у крупнейших производителей, поэтому рынок в любом случае будет балансироваться, если не произойдет каких-то форс-мажоров, — прогнозирует эксперт.

Каковы перспективы развития ИИ при таких вкладах в его обучение?

Прикидывая, сколько оперативной памяти выкуплено для обучения искусственного интеллекта, сложно не задаться вопросом: чего нам ждать от него в ближайшем будущем? Как отмечает главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, развитие технологий обязательно приведет к увеличению рисков.

— По мере развития искусственного интеллекта меняется и ландшафт киберугроз. Если поначалу злоумышленники в основном использовали ИИ-модели для генерации фейковых аудио и видео в целях мошенничества, то сегодня искусственный интеллект уже активно используется в кибератаках на компании, — пишет Гостев.

Развитие ИИ снижает порог входа в сферу киберпреступности. Если раньше для этого требовались определённые технические знания, то теперь для решения типовых задач можно использовать ИИ-модели. Ещё одна проблема — ускорение работы злоумышленников: используя нейросети, сегодня хакеры могут провести атаку всего за несколько минут.

— В дальнейшем инструменты злоумышленников продолжат эволюционировать. Например, может появиться автоматический бот, способный самостоятельно обследовать инфраструктуру компании, искать уязвимости, составлять список потенциальных жертв, рассылать им фишинговые письма. А проникнув в систему — распространяться дальше. Поэтому специалистам по информационной безопасности необходимо учиться реагировать на киберугрозы с такой же скоростью и активно применять ИИ-модели в целях защиты, — предупреждает эксперт.

Хорошая новость в том, что возможности ИИ уже активно используются в сфере кибербезопасности. Существующие защитные решения способны противостоять новым киберугрозам, при этом технологии постоянно развиваются. Например, появился целый класс решений для распознавания дипфейков.