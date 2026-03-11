Диверсификацию экономики республики поддержало развитие несырьевых производств, сельского хозяйства, потребительского сектора.

Несмотря на то что исторически экономика Татарстана в большой степени опирается на добычу полезных ископаемых, которая в 2025 году продемонстрировала отрицательную динамику (99,1% год к году), диверсификацию экономики республики поддержало развитие обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также потребительского сектора. На эти данные Татарстанстата обратила внимание ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова. Она добавила, что кроме обрабатывающих производств положительная динамика наблюдалась в деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (индекс производства за 2025 год составил 100,7%), при этом вклад данного сектора очень маленький: его доля в структуре промышленного производства по итогам 2023 года составляла 0,8%. Но основной рост промышленного производства все же обеспечен за счет обрабатывающих производств.

— Если смотреть по среднероссийским показателям, то по итогам 2025 года они более сдержанны относительно показателей Татарстана. Индекс промышленного производства в среднем по стране составил 101,3%, поддержку также оказывает обрабатывающая промышленность (+3,6%), по другим секторам промышленности наблюдается отрицательная динамика в пределах 5%, — добавила эксперт.

Анализируя экономические показатели республики за 2025 год, Исхакова заметила, что, несмотря на трудности, у региона хорошие показатели: промышленность в целом демонстрирует положительную динамику, платежеспособность населения высокая, а это способствует росту потребительского сектора. Оборот розничной торговли увеличился на 2,8%, объем платных услуг — на 9%, оборот общественного питания — на 7,5%. Кроме того, на 7,3% увеличилось производство сельскохозяйственной продукции. Инвестиционная активность в регионе сохраняется на высоком уровне: по итогам 9 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал увеличились в сопоставимых ценах на 23,2% год к году, и в абсолютном выражении составили почти 1,2 триллиона рублей. По объему инвестиций в основной капитал регион входит в десятку регионов с наибольшим объемом вложений.

Собеседница «Вечерней Казани» уверена, что Татарстан остается привлекательным регионом для ведения бизнеса. Регион имеет хорошее географическое положение, обладает запасами экономических ресурсов, развитой инфраструктурой, наличием территорий опережающего развития, особых экономических зон, на которых действуют различные преференции для их резидентов. Также, несмотря на жесткие условия денежно-кредитной политики в 2025 году, в республике остается положительная инвестиционная активность, что говорит об интересе инвесторов к региону.

