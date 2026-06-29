Резкое подорожание бензина и дизеля в Татарстане и по всей России запустило неизбежную экономическую цепную реакцию. Эксперты предупреждают: вслед за топливным баком опустеют и кошельки обычных покупателей, даже если у них нет автомобиля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Цепная реакция

В конце июня 2026 года автомобилисты Татарстана столкнулись с неприятным сюрпризом — средняя цена за литр бензина на региональных АЗС разом подскочила почти на 2 рубля, а дизель вплотную подобрался к отметке в 79 рублей. В масштабах страны ситуация выглядит еще тревожнее: в Москве литр дизельного топлива перевалил за 82 рубля, а в Самарской области АИ-95 штурмует планку в 78 рублей. Росстат фиксирует цифры, а экономисты тем временем просчитывают траекторию «топливной волны». В рыночной экономике горючее — это кровь системы. Когда дорожает кровь, дорожает всё.

Первый удар традиционно принимает на себя сфера услуг, напрямую завязанная на колесах. Горючее занимает до трети в структуре расходов любого перевозчика. Логистические компании уже начали пересматривать долгосрочные контракты с ретейлерами, закладывая в тарифы новые топливные сборы. Агрегаторы такси и каршеринга готовятся к корректировке базовых тарифов — иначе водители просто откажутся выходить на линии.

Экономисты и аналитики предполагают, что курьерские службы и маркетплейсы, скорее всего, поднимут стоимость «последней мили» (доставки до двери) или увеличат минимальную сумму чека для бесплатного привоза. По мнению источника, работающего в сфере продажи нефтепродуктов, вслед за логистикой неизбежно поползут вверх продуктовые полки. Быстрее всего отреагирует «скоропорт», который требует ежедневного подвоза в супермаркеты.

- Молоко, хлеб и мясо прибавят в цене первыми. Для их транспортировки используются специальные рефрижераторы, расход топлива у которых значительно выше, чем у обычных фур. Сезонные овощи и фрукты, которые сейчас активно везут в Татарстан из южных регионов страны, подорожают из-за выросшего «плеча доставки». Привезти тонну черешни или томатов за тысячу километров теперь стоит на десятки тысяч рублей дороже. Общепит отреагирует зеркально: кафе и рестораны будут вынуждены переписать меню, перекладывая возросшие затраты на закупку продуктов на плечи гостей, — считает эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Промышленные товары, по его словам, имеют более длинную цепочку поставок, поэтому эффект домино доберется до них к концу лета. Однако рост цен здесь может оказаться наиболее ощутимым в абсолютных цифрах.

- Стройматериалы (цемент, кирпич, щебень, арматура) весят много, и доля транспортных расходов в их себестоимости достигает критических 20–30 процентов. Любой ремонт в ближайшие месяцы станет золотым, а бытовая химия, парфюмерия и одежда подорожают за счет усложнения логистических цепочек «завод — распределительный центр — полка магазина», — отметил спикер.

Самый опасный и отложенный эффект дорогого топлива, как уточнил эксперт, страна почувствует ближе к октябрю. Июньский взрыв цен на дизель совпал с началом активных сельскохозяйственных работ. Тракторы и комбайны, убирающие урожай 2026 года, заправляются тем самым подорожавшим дизелем. Это означает, что в себестоимость зерна, подсолнечника и овощей так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, свекла) уже заложены сверхдоходы нефтяников. В итоге осенний урожай может оказаться рекордно дорогим для потребителя.

Проблема дефицита топлива в России рискует стать затяжной, что неизбежно спровоцирует масштабный виток инфляции и удорожание продовольствия. При этом наличие мощных нефтеперерабатывающих заводов внутри Татарстана не защитит республику от общефедерального кризиса. Об этом заявил депутат Государственного совета РТ от фракции КПРФ Николай Атласов, анализируя последствия масштабных повреждений российской энергетической инфраструктуры.

По мнению парламентария, страна оказалась в ситуации, когда рыночные механизмы борьбы с дефицитом парализованы жесткими социальными и экономическими обязательствами государства. Атласов согласен с тем, что глубина логистического шока напрямую зависит от сроков ликвидации последствий налетов БПЛА. Автотранспорт сегодня обеспечивает доставку абсолютного большинства товаров народного потребления, поэтому бензин и дизель остаются критическим ресурсом для экономики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Рост цен на топливо, безусловно, повлияет на цены по другим товарным позициям. Рост цен выльется в удорожание того же продовольствия. Правда, при одном важном условии — если топливный кризис приобретет долговременный характер. Если вдруг удастся эту проблему каким-то образом купировать в течение двух недель, то сильного подорожания получится избежать, — поясняет Атласов.

Однако рассчитывать на быстрый исход не приходится, ведь официальные данные о потере 20–25 процентов мощностей российских НПЗ из-за ударов беспилотников указывают на то, что ремонт затянется. Ситуацию критически усугубляет и поведение самих потребителей.

- Судя по всему, решить топливный кризис в сравнительно короткие сроки не удастся. Эту проблему подстегивает еще и ажиотажный спрос, который усугубляет дефицит топлива. И с этим бороться очень сложно, — уточнил Атласов.

Экономическая теория предлагает радикальный способ победить нехватку бензина — полностью отпустить цены, чтобы спрос и предложение уравновесились естественным путем. Однако в текущих реалиях этот шаг, по мнению депутата-коммуниста, приведет к катастрофе в аграрном секторе.

- Есть один способ сбить ажиотаж — это сделать ценообразование на бензин и дизель полностью свободным, тогда рынок сбалансирует спрос и предложение. Но государство не может на это пойти по многим причинам, в том числе потому, что необходимо контролировать цены на топливо в рамках предстоящей уборочной страды. Если сделать цены полностью свободными, то сельхозпроизводство в большинстве регионов станет нерентабельным. И это уже будет удар по продовольственной безопасности страны, — добавил Атласов.

В итоге правительство вынуждено удерживать тарифы вручную. Но это порождает обратный эффект: при разрушенных мощностях НПЗ искусственное сдерживание цен лишь консервирует дефицит, который все равно будет толкать стоимость топлива вверх.

- Проблема дефицита в условиях выпадения части производственных мощностей НПЗ все-таки будет сохраняться еще какое-то время. А это означает, что при сохранении дефицита цены на топливо будут все равно расти. И потребитель почувствует это на своем кармане — вырастут цены на проезд на общественном транспорте, на продовольствие, в том числе на сельхозпродукцию. В конечном итоге все это обернется ростом инфляции, — сказал татарстанский политик.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отдельно Атласов развеял надежды на то, что Татарстан, обладая развитой нефтеперерабатывающей промышленностью, сможет остаться «островком стабильности» и защитить местных автовладельцев и аграриев. По его мнению, республика, несмотря на то что является нефтеперерабатывающим регионом, является частью общероссийского рынка, поэтому на ней также отражаются все те процессы, которые переживает топливный рынок.

Ключевая проблема кроется в самой архитектуре российского ценообразования, которая полностью завязана на единую торговую площадку в Санкт-Петербурге. Региональные власти никак не могут повлиять на эти правила игры.

- Внутрироссийские цены на бензин и другие виды топлива определяются благодаря торгам на Петербургской бирже, конечно, с поправкой на госрегулирование. Этот механизм Татарстан не может никак контролировать, поэтому не стоит рассчитывать, что наличие собственного производства как-то спасет локальный татарстанский рынок топлива, — резюмировал Атласов.

Обратимый рост цен?

На фоне резко начавшихся проверок на заправках и новостей о перебоях с топливом в экспертном сообществе зазвучали конспирологические теории. Аналитики заговорили о том, что текущий кризис выгоден самим нефтяным гигантам: якобы под шумок дефицита они пытаются выбить у государства новые финансовые льготы и одновременно взвинтить цены на пистолетах АЗС, получая двойной профит. Однако экономист Александр Разуваев призывает не искать здесь тайный умысел.

- Основные игроки розничного рынка — государственная Роснефть и частный «Лукойл» — остаются главными донорами федерального бюджета. Устраивать саботаж в текущих условиях им попросту не позволят. Проблема носит сугубо технический и геополитический характер. О необходимости защищать НПЗ системами ПВО компании предупреждали еще год-два назад, предлагая сделать это за свой счет. Тогда решение отложили, но теперь, когда «гром грянул», маскировать реальные форс-мажоры под «плановые ремонты» (как это пытается делать та же Татнефть) становится все труднее. Нефтяной сектор действительно попробует компенсировать падение мировых цен на сырье и расходы на ремонт за счет внутренней розницы. Но бесконтрольного взлета цен не случится — это вопрос политический, ведь стоимость бензина заложена в каждый товар, и ее скачок мгновенно раскрутит маховик инфляции. К тому же резкое удорожание упрется в вялый потребительский спрос: у населения просто нет денег покупать слишком дорогое топливо, — отметил Разуваев.

Серьезным катализатором паники, по его словам, стал психологический фактор. Кадры с очередями на заправках моментально заполонили соцсети, спровоцировав классический «эффект гречки» — люди начали заправляться впрок, искусственно раздувая масштаб проблемы. Масла в огонь подлили и временные сбои в системе безналичного расчета. Среди автомобилистов поползли слухи, будто АЗС намеренно аккумулируют кэш для спасения ликвидности. Эту версию экономист опровергает: бизнесу важны любые деньги, а возврат граждан к наличным — лишь естественная реакция на страх остаться с неработающей картой.

Пока потребители штурмуют АЗС, ФАС демонстрирует удивительное спокойствие. Эксперт констатирует: некогда грозное ведомство, которого одинаково боялись и сотовые операторы, и нефтяники, превратилось в «вегетарианскую структуру». Громких антимонопольных дел не было уже давно, и регулятор сегодня выполняет скорее роль пассивного сторожа естественных монополий, предпочитая обходить крупных игроков стороной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главный вывод Разуваева неутешителен: если в прошлые годы российская экономика переносила санкционное давление относительно легко, то сейчас накопленный за пять лет запас прочности начинает иссякать. Экономическая система буквально «трещит по швам», и восстановить полноценную работу поврежденных НПЗ в горизонте полугода-года будет крайне сложно. Чтобы удержать ситуацию под контролем, правительству и Банку России придется принимать экстренные и весьма непопулярные меры.

- Государство, с высокой долей вероятности, пойдет на вынужденный шаг и официально разрешит выпуск менее качественного бензина (снижение экологического класса), чтобы наполнить рынок объемами. Чтобы профинансировать дорогостоящее и экстренное восстановление инфраструктуры НПЗ, компаниям придется существенно урезать дивиденды. Топливные риски уже начали транслироваться в инфляционные ожидания. Это означает, что Банку России придется отложить планы по смягчению денежно-кредитной политики и приостановить снижение ключевой ставки, а возможно — вернуться к обсуждению ее повышения, — уточнил экономист.

Локальный кризис на заправках, по мнению Разуваева, обнажил более глубокую проблему: латать дыры в ручном режиме становится все труднее, а платить за стабильность рынка в итоге придется и автовладельцам, и акционерам, и экономике в целом.

Рост цен на бензин и возникший дефицит топлива запустят цепную реакцию в экономике. Сильнее всего ситуация ударит по стоимости продуктов питания и жизненно важных лекарств, а чиновничьи рапорты о том, что «всё под контролем», лишь усиливают социальную напряженность. К таким выводам пришел известный автоэксперт, экс-депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков. По его мнению, текущий кризис обнажил системные проблемы, а логистический шок заставит бизнес закладывать риски в конечную стоимость любого товара. Комментируя резкий скачок цен на АЗС, Лысаков подчеркнул, что топливный рынок в России давно живет вопреки классическим законам экономики.

- Россия — единственная страна в мире, где этот экономический закон не работает, потому что у нас цены ползут вверх вне зависимости от стоимости нефти на внешнем рынке. Растет стоимость бензина на заправке — это обусловлено акцизами. Падает цена на нефть — цена на бензин всё равно растет и никогда не снижается, — констатирует Лысаков.

Даже без учета внешних шоков официальные цифры инфляции в стране экс-депутат называет неадекватными. Сегодня же ситуация усугубляется реальным дефицитом, который заставляет вспомнить худшие советские практики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Мы помним советские времена, когда в очереди на заправках выдавали не больше 20 литров. Мы уже забыли про это. Сейчас сетевые компании заявляют, что не испытывают дефицита. Но как не испытывают? Конечно, запасы кончаются, и, соответственно, резко прыгают цены, — считает экс-депутат.

Особую критику спикера вызвала позиция профильных ведомств и вице-премьеров, курирующих отрасль. Заверения властей в том, что рынок стабилен, кардинально расходятся с тем, что граждане видят своими глазами.



- Оба утверждают, что всё под контролем, но это чиновничий рапорт перед президентом, вызванный шкурным интересом остаться в своем кресле. Это абсолютно неадекватно и создает еще большую социальную напряженность. Эти идиотские высказывания из интервью опубличиваются, мы их слышим, и это только добавляет напряжения на фоне дефицита, от которого мы давно отвыкли, — сказал Лысаков.

Главный удар, по прогнозу эксперта, придется на самые незащищенные слои населения, поскольку подорожание топлива мгновенно закладывается в логистику. Логистика сразу будет дорожать, стоимость перевозок заложена в цене любого товара и услуги. Грустные последствия роста стоимости топлива скажутся на других товарах и услугах.

- Прежде всего подорожают лекарства — это то, на что люди реагируют острее всего. Продукты питания и лекарства покупают часто, особенно старшая категория граждан, — уточнил Лысаков.

Промышленная и бытовая техника также вырастут в цене, но их люди покупают не каждый день. С продуктами же первой необходимости сработает мультипликативный эффект, который эксперт называет «повышением цен в квадрате».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Здесь надо учитывать спекулятивные действия продавцов как класса. Повысилась стоимость топлива — повысилась цена товара. Но будет и спекулятивное увеличение «на всякий случай», потому что ситуация углубляется. Продавец любого товара будет закладывать свои тревожные ожидания и риски в цену сегодняшнего дня, — отметил экс-депутат.

Даже если государству удастся временно стабилизировать поставки нефтепродуктов, рассчитывать на откат ценников назад не стоит — они зафиксируются на новых барьерах и продолжат рост через инфляционные механизмы. Быстро решить проблему физического восстановления инфраструктуры невозможно.

- Говорить об улучшении в ближайшее время не приходится. Повреждены многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в частности удары наносятся уже по Капотне в Москве. Восстановление требует времени не одного месяца. А инерционность инфляционных и ценовых процессов будет иметь место, даже если в обозримом будущем ситуация улучшится, — считает спикер.

По мнению Лысакова, без решительных действий со стороны военного руководства и Генштаба ситуация может затянуться на год или два. Даже если представить, что военные действия завершатся через полгода или год, на восстановление потребуется еще много времени. Поэтому прогноз, увы, не оптимистичен.