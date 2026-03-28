Автор фото: личный архив Евгения Менова

У сегодняшнего рынка индивидуального жилищного строительства пять основных проблем, отметил «Вечерней Казани» генеральный директор строительной компании «Грата» Евгений Менов.

Первая — это ограниченная доступность ипотеки и высокая стоимость денег.

Вторая — рост себестоимости строительства при слабом платежеспособном спросе. Третья проблема — недостаток инфраструктурно подготовленных земельных массивов: дорог, сетей, социальной среды. Четвертая — кадровый и качественный разрыв на стороне подрядчиков: «Рынок еще не до конца очищен от непрофессиональных игроков». Пятая причина — административная и финансовая сложность перехода в полностью цивилизованную модель с эскроу и банковским сопровождением.

— Иными словами, главная задача сейчас — не просто строить больше, а делать рынок более предсказуемым, прозрачным и удобным для конечного покупателя, — подчеркнул собеседник издания.

Гендиректор СК «Грата» полагает, что пока льготные инструменты работают, индивидуальное строительство будет жить. Сильного падения цен на хорошие готовые дома в этом году он не ждет.

— Скорее, возможна стагнация или очень умеренный рост в массовом сегменте и более заметное удорожание качественного продукта в хорошей локации, с инженерией, понятной архитектурой и высокой степенью готовности. Цена слабых объектов долгое время может оставаться неизменной, при этом ликвидные объекты продолжат дорожать, — полагает Евгений Менов.

Эксперт убежден, что рынок не вернется к прежнему бурному и легкому росту, но сохранит стратегическую значимость для республики.

