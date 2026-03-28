Экономика
28 марта 07:00
Автор материала:Любовь Шебалова

Евгений Менов: «Рынок ИЖС не до конца очищен от непрофессиональных игроков»

Главная задача сейчас — не просто строить больше, а делать это прозрачно и удобно для конечного покупателя.

Автор фото: личный архив Евгения Менова

У сегодняшнего рынка индивидуального жилищного строительства пять основных проблем, отметил «Вечерней Казани» генеральный директор строительной компании «Грата» Евгений Менов.

 

Первая — это ограниченная доступность ипотеки и высокая стоимость денег.

Вторая — рост себестоимости строительства при слабом платежеспособном спросе. Третья проблема — недостаток инфраструктурно подготовленных земельных массивов: дорог, сетей, социальной среды. Четвертая — кадровый и качественный разрыв на стороне подрядчиков: «Рынок еще не до конца очищен от непрофессиональных игроков». Пятая причина — административная и финансовая сложность перехода в полностью цивилизованную модель с эскроу и банковским сопровождением.

— Иными словами, главная задача сейчас — не просто строить больше, а делать рынок более предсказуемым, прозрачным и удобным для конечного покупателя, — подчеркнул собеседник издания.

Гендиректор СК «Грата» полагает, что пока льготные инструменты работают, индивидуальное строительство будет жить. Сильного падения цен на хорошие готовые дома в этом году он не ждет.

 

— Скорее, возможна стагнация или очень умеренный рост в массовом сегменте и более заметное удорожание качественного продукта в хорошей локации, с инженерией, понятной архитектурой и высокой степенью готовности. Цена слабых объектов долгое время может оставаться неизменной, при этом ликвидные объекты продолжат дорожать, — полагает Евгений Менов.

Эксперт убежден, что рынок не вернется к прежнему бурному и легкому росту, но сохранит стратегическую значимость для республики.

Подробнее о том, как пережили минувший год застройщики индивидуального жилья в Татарстане в аналитическом материале «Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС».

 

 

 

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-военком не выдержал очной ставки с взяткодателем

Бывший глава Арского и Атнинского военкоматов Татарстана Алмаз Бурганов обвинил ключевого свидетеля обвинения по своему делу во лжи – по мнению подсудимого, его оговорили в угоду следствию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Массовые драки не случайны: что таит «гетто бюджетников» под Казанью

После новогоднего побоища 2025 года вскрылась неприятная действительность молодой агломерации под Казанью. Молодежь поселка Осиново сбивается в банды, занимается преступностью и чувствует полную безнаказанность.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Брал котят в «добрые руки»: зоозащитники Татарстана требуют посадить живодера

Пользователей соцсетей возмутило видео, на котором мужчина забил кота прямо в кабине рабочей машины. Волонтеры утверждают, что предполагаемый виновник и раньше брал животных «на передержку».

кабмин РТ
Ирада Аюпова: «В моей команде нет «поющих дифирамбы»

Во всероссийский День работника культуры «Вечерняя Казань» публикует большую беседу с экспертом федерального уровня, министром культуры Республики Татарстан Ирадой Хафизяновной Аюповой.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Кассация встала на сторону Казаньоргсинтеза в споре с активисткой Гайсиной

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций, обязавших жительницу Казани удалить несколько сотен оскорбительных и эмоциональных комментариев, посвященных КОСу.

ЛАЙФСТАЙЛ
соцсети

Какой ремонт сделать на кухне в 2026 году

пресс-служба ТВ3

Алексей Сухарев: «Если ты хорошо выглядишь, это отражается на всех сферах жизни»

Александра Шестакова/GALA

Стильные образы 70-х в современном прочтении: поддерживаем новый тренд

соцсети

Россия после долгой паузы участвует в Венецианской биеннале: почему это важно

