Евгений Менов: «Рынок ИЖС не до конца очищен от непрофессиональных игроков»
Главная задача сейчас — не просто строить больше, а делать это прозрачно и удобно для конечного покупателя.
У сегодняшнего рынка индивидуального жилищного строительства пять основных проблем, отметил «Вечерней Казани» генеральный директор строительной компании «Грата» Евгений Менов.
Первая — это ограниченная доступность ипотеки и высокая стоимость денег.
Вторая — рост себестоимости строительства при слабом платежеспособном спросе. Третья проблема — недостаток инфраструктурно подготовленных земельных массивов: дорог, сетей, социальной среды. Четвертая — кадровый и качественный разрыв на стороне подрядчиков: «Рынок еще не до конца очищен от непрофессиональных игроков». Пятая причина — административная и финансовая сложность перехода в полностью цивилизованную модель с эскроу и банковским сопровождением.
— Иными словами, главная задача сейчас — не просто строить больше, а делать рынок более предсказуемым, прозрачным и удобным для конечного покупателя, — подчеркнул собеседник издания.
Гендиректор СК «Грата» полагает, что пока льготные инструменты работают, индивидуальное строительство будет жить. Сильного падения цен на хорошие готовые дома в этом году он не ждет.
— Скорее, возможна стагнация или очень умеренный рост в массовом сегменте и более заметное удорожание качественного продукта в хорошей локации, с инженерией, понятной архитектурой и высокой степенью готовности. Цена слабых объектов долгое время может оставаться неизменной, при этом ликвидные объекты продолжат дорожать, — полагает Евгений Менов.
Эксперт убежден, что рынок не вернется к прежнему бурному и легкому росту, но сохранит стратегическую значимость для республики.
Подробнее о том, как пережили минувший год застройщики индивидуального жилья в Татарстане — в аналитическом материале «Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС».
