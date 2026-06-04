Ритейлеры меняют свои стратегии, так как потребитель стал более рационально выбирать товары.

Автор фото: из личного архива Игоря Березина

Продуктовые ритейлеры начинают оптимизировать ассортимент, уменьшая количество предложений и избавляясь от избыточных товарных позиций. Сети эконом-класса сосредоточатся на самых ходовых товарах, в то время как более широкий выбор сохранится в премиальных магазинах и гипермаркетах. Об этом «Вечерней Казани» рассказал президент НП «Гильдия Маркетологов» Игорь Березин.

— Далеко не всем потребителям нужно, чтобы в линейке было по пять разных видов йогурта, шоколада, мороженого. Да, избалованный потребитель будет готов заплатить хоть 400 рублей за плитку особенного шоколада. Но обычному потребителю не нужно такое разнообразие на ежедневной основе, для него важнее соотношение цены и качества, — поделился мнением эксперт.

Собеседник издания заметил, что современные потребители стали более экономными и рациональными в своем выборе. Они больше не готовы ходить по разным магазинам в поисках лучшего предложения, где-то покупая овощи, где-то крупы, а где-то мясо. Массовый потребитель выбирает один магазин, который подходит ему больше всего, и совершает все покупки там. Выбор зависит от ценового позиционирования и расположения магазина — кому-то больше подходит «Чижик», кому-то «Пятерочка», а кому-то «Спар». Березин добавил, что торговые сети стараются охватить как можно больше людей в спальных районах, открывая магазины на каждом шагу.

Эксперт напомнил, что по данным Росстата в первом квартале 2026 года ВВП России снизился на 0,2%. Эти данные свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики. Аналогичные результаты можно ожидать и в Татарстане, уверен он. Номинальные темпы роста в розничной торговле вышли на уровень инфляции, которая также замедляется.

— Замедление началось еще в третьем и четвертом кварталах 2025 года и, судя по всему, будет продолжаться еще два квартала. Это говорит о замедлении общего темпа роста экономики, что отражается на более медленном увеличении номинальных доходов населения. Если в 2023-2025 годах номинальные доходы росли на 14 - 18% в год, что превышало инфляцию примерно в два раза, то сейчас прогнозируется рост в 6-8%, что все же немного выше ожидаемого уровня инфляции, находящегося в диапазоне 5-5,5%, — рассуждал эксперт.

В итоге, будущее ритейла будет зависеть от способности адаптироваться к новым предпочтениям потребителей и цифровым трендам, сохраняя при этом баланс между востребованными товарами и экономической целесообразностью.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что в условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Торговые сети подстраиваются под спрос, сокращая ассортимент в пользу более ходовых товаров, открывая больше магазинов формата «у дома». Подробнее читайте в материале.