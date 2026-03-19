Какие суммы хранятся на вкладах казанцев
Эксперты предупреждают - в 2026 году ставка по вкладам начнет снижаться из-за ключевой ставки.
В России наиболее популярная сумма вкладов — от 300 до 450 тысяч рублей. 70 процентов вкладов жители открывают сроком до шести месяцев и лишь треть — до года. В основном вкладами занимаются мужчины (60 процентов). А самая активная группа — молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Если говорить о Казани, то здесь самая популярна сумма вклада — от 300 до 450 тысяч, заявил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.
- По вкладам мы ожидаем, что средняя ставка будет падать вместе со снижением ключевой ставки. То есть здесь целенаправленная динамика в отношении потребительского кредитования. Вместе с этим будет снижаться средняя доходность со вкладов, а банки будут более активно привлекать предложениями, - отметил спикер.
В этом году ожидается переток средств в другие формы инвестиций, например в недвижимость или фондовый рынок.
Ранее мы писали, что в столице Татарстана средняя сумма выданного займа с 2024 по 2025 год выросла на 26 процентов, достигнув 10 771 рубля. Самые большие средние займы оказались у москвичей — 12 377 рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
