Новость о возможной оптимизации сети «М.Видео-Эльдорадо» вызвала бурную реакцию в индустрии. Представители компании осторожно называют это «ротацией портфеля». Эксперты полагают, что это признак кризиса традиционного ритейла техники.

Не кризис, а смена модели?

Большой резонанс вызвала новость, что около 20—30 процентов магазинов сети «М.Видео» могут закрыться в этом году. Всего в стране работает около 880 таких точек. Об этом рассказал директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Но представители компании «М.Видео» в разговоре с журналистом «Вечерней Казани» опровергли мнение о том, что закрытие некоторых магазинов сети вызвано кризисом в сфере офлайн-торговли электроникой. Они сообщили, что с 2025 года их компания начала просто закрывать магазины, а кардинально менять свою бизнес-модель. Она трансформируется в первый на рынке мультикатегорийный маркетплейс с собственной офлайн-розницей и сетью партнёрских пунктов выдачи заказов.

- «М.Видео» последовательно развивает омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Компания не рассматривает цифровые каналы как замену розничной сети — ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский и логистический контур, а также в достижении оптимального баланса между розничной сетью, партнерскими ПВЗ и сервисом доставки, - отметили в компании.

По словам представителей компании, в прошлом году они не только открывали новые магазины, оформленные в обновленном фирменном стиле, но и продолжали закрывать неэффективные торговые точки, чтобы повысить маржинальность бизнеса. Этот подход компания намерена сохранить и в текущем году. Однако количество закрываемых магазинов официально нигде не разглашалось.

«Ключевым фактором роста в рамках омниканальной модели стало расширение собственного маркетплейса. Платформа стабильно развивается уже семь месяцев подряд. Важной частью омниканальной стратегии стало создание сети партнёрских пунктов выдачи заказов. В 2025 году наша компания значительно увеличила географию доставки: организовала доставку через СДЭК более чем в 4,5 тысячи населённых пунктов России. Это позволило клиентам получить доступ к более чем 5,5 тысячи пунктам выдачи и более 2,8 тысячи постаматам. Всего доступно более 15 тысяч ПВЗ в 60 регионах, от крупных городов до самых отдалённых населённых пунктов», - напомнили в компании.

Компания заявляет, что принятые меры значительно расширили аудиторию и сделали онлайн-заказы удобнее, в том числе для жителей малых и удаленных населенных пунктов. В Татарстане работают 14 магазинов «М.Видео» и 7 магазинов «Эльдорадо».

«Мы кардинально перестраиваем бизнес-модель компании, строим маркетплейс. Наша цель — найти баланс между розничной сетью, партнерскими ПВЗ и сервисом доставки. Розница сохранится, но какой объем ее будет, понятно после достижения баланса. Инвесторы очень ждали от нас этих действий», - уточнили представители М.Видео.

Главная проблема классических магазинов бытовой техники, по мнению экономиста Арсения Кулескина получила название «шоуруминг». Покупатель приходит в ярко освещенный зал, тратит час времени консультанта, детально изучает эргономику холодильника или цветопередачу ТВ, а затем открывает приложение маркетплейса и заказывает тот же товар на 15 процентов дешевле с доставкой до двери.

- Офлайн-ритейл оказался заложником своих же преимуществ. Огромные площади в топовых ТЦ — это колоссальные расходы на аренду, свет и персонал, которые неизбежно закладываются в ценник. Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет), работая по модели агрегаторов, переложили эти расходы на плечи тысяч селлеров, оставив себе лишь логистику, - отметил Кулескин.

По его словам, до 2022 года бренды-гиганты (Apple, Samsung, LG, Bosch) инвестировали в офлайн-ритейл, оплачивали брендированные зоны, обучение персонала и маркетинговые акции. С их уходом и переходом на параллельный импорт правила игры изменились. Теперь на маркетплейсах тысячи мелких поставщиков везут товар «серыми» путями, минимизируя налоги и издержки. Сети с их белой бухгалтерией и огромным штатом не могут с ними конкурировать по цене.

- Новые лидеры рынка (Haier, Hisense, Xiaomi) ведут себя агрессивнее. Им не нужны дворцы из стекла и бетона — им нужны охваты, которые дают алгоритмы маркетплейсов. Вытеснение классических сетей несет скрытые угрозы для потребителя, ведь в случае поломки стиральной машины, купленной у ИП на маркетплейсе, покупатель часто остается один на один с проблемой. Ритейлеры же годами выстраивали цепочки авторизованных сервисов, - уточнил экономист.

По его словам, алгоритм маркетплейса рекомендует товар на основе отзывов (часто накрученных) и цены. Профессиональная консультация, помогающая выбрать технику под конкретные задачи, уходит в прошлое. Как подчеркнул представитель РАТЭК Антон Гуськов, последние годы потребители всё больше переходят в онлайн. Но и традиционные сети активно развивают омниканальность.

- Я считаю, что офлайн-магазины не исчезнут полностью, но их станет меньше. Покупатели по-прежнему хотят видеть товар вживую, трогать его и получать консультацию от продавца. Однако соотношение онлайн и офлайн-торговли изменится в пользу первой,- говорит Гуськов.

Риски для потребителей

По словам юриста Расула Багаутдинова, бороться с бракованным товаром в онлайн магазинах станет сложнее физически, но юридически права потребителя не изменятся. Раньше крупный сетевой магазин (тот же «М.Видео» или DNS) выступал своего рода гарантом, в перспективе ситуация будет иной.

- Сегодня покупатель знает, что если телевизор сгорел, он везет его в тот же магазин, где брал. Сеть берет на себя логистику до сервисного центра и общение с производителем. В будущем, возможно такое, что при покупке на маркетплейсе покупатель будете часто иметь дело не с самой площадкой, а с неким ИП, который просто арендует там «витрину». Если этот ИП закроется или перестанет отвечать, процесс возврата превращается в юридический квест, - считает юрист.

По закону, как отметил Багаутдинов, у покупателя есть право вернуть товар надлежащего качества в течение семи дней после покупки, если она была совершена дистанционно. Однако если обнаружился брак, применяются другие положения законодательства.

- Часто маркетплейс отправляет вас напрямую к продавцу или в авторизованный сервисный центр (АСЦ). Если АСЦ бренда в России закрылся или не принимает «параллельный» товар, круг замыкается. Рынок вырабатывает новые правила игры, чтобы не потерять доверие покупателей. Например, так называемый арбитраж маркетплейсов, когда крупные площадки (Ozon, Яндекс Маркет) начинают брать на себя роль «судьи». Если продавец пропадает, маркетплейс может вернуть деньги из своих средств, чтобы сохранить лояльность клиента, а потом уже сам разбираться с поставщиком. Также актуальны и собственные сервисные бренды, ведь сети, сокращая магазины, будут вкладываться в сервисные хабы. Выставочных залов станет меньше, но приемных пунктов для ремонта и возврата — больше, - сказал Багаутдинов.

Вместо традиционной гарантии производителя, которая, по словам юристов, часто оказывается неэффективной, ритейлеры будут предлагать «сертификаты сервиса» от страховых компаний. Это станет платным аналогом привычной бесплатной гарантии. Однако потребители могут столкнуться с дополнительными рисками.

- Например, если раньше магазин находился в 15 минутах езды, теперь бракованную стиральную машину, возможно, придется отправлять транспортной компанией в другой регион на склад продавца.Кроме того, экспертиза за свой счет также создает проблемы для покупателей. В условиях онлайн-торговли, когда продавец оспаривает брак, потребителю чаще приходится самостоятельно искать экспертную организацию, чтобы доказать свою правоту в суде, - добавил Багаутдинов.

Защитить свои права, по его мнению, станет дороже по времени и нервам. Потребителю придется стать «юридически подкованным»: проверять рейтинг продавца на маркетплейсе, сохранять все электронные чеки и переписку в чате платформы.

От гипермаркетов к «темным магазинам»?

По мнению экспертов из телеграм и MAX-канала «Осторожно, экономика!», будущее рынка электроники в России выглядит как гибридная модель. Будет происходить компактизация и на месте ангаров в 2 тысяч квадратных метров появятся уютные демо-зоны (300–500 квадратных метров), где выставлены только флагманы.

- Оставшиеся площади сетей будут работать как дарксторы для быстрой доставки онлайн-заказов. Выживут только те, кто предложит уникальный сервис: установку «умного дома», расширенную страховку или мгновенный trade-in. Офлайн-ритейлеры по продаже техники действительно проигрывают по цене маркетплейсам, где источники происхождения и методы его ввоза в Россию стали уже головной болью государства, неслучайно планирующего «прикрыть» такой метод ценообразования маркетплейсов новыми пошлинам на импортные товары, - отметили эксперты.

Спикеры уточняют, что покупка товаров на маркетплейсах сопряжена с рисками. Не все смартфоны или пылесосы, приобретённые там, проходят сертификацию. В случае проблем с такими сложными товарами, например, при необходимости возврата или гарантийного ремонта, покупатели сталкиваются с ИП, которое может быть уже ликвидировано или трудно найти.

- В отличие от этого, офлайн-ритейл работает в рамках закона. Покупатели могут рассчитывать на возврат, замену товаров и эффективную судебную защиту своих прав.К сожалению, тут ситуация давно регулируется самим покупателем, который, как известно, голосует рублем — и ради экономии готов мириться с не всегда прозрачным происхождением и качеством купленного им товара, так что продажи и далее будут расти у маркетплейсов, а офлайн-ритейл будет далее терять позиции, - добавили эксперты.

Это, по их словам, рождает и свои риски: качество продаваемой и попадающей в руки гражданам техники будет падать еще быстрее, а вот сам рынок электроники будет в этих условиях «дичать», все более напоминая по своей форме и структуре автомобильный рынок «лихих 90-х» с непрозрачным продавцом, плохим качеством, браком и впоследствии неспособностью вернуть или заменить купленное вроде как «ниже рынка».

Политолог и директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков подтверждает, что давление онлайн-платформ на рынок бытовой техники и электроники стало заметным явлением. Это уже не предположение, а реальная тенденция на рынке.

- Спрос не исчезает, он просто перемещается в онлайн. Маркетплейсы предлагают более низкие цены благодаря гибкой логистике, субсидированию скидок и масштабу. В этих условиях классическая модель крупных магазинов с высокими издержками становится менее конкурентоспособной. Однако сводить все только к вытеснению офлайн-торговли онлайн-платформами было бы упрощением. Рыночная ситуация гораздо сложнее: маржинальность снижается, сети накапливают долги, а поведение потребителей меняется. Люди чаще экономят и выбирают более дешевые товары. Это приводит к тому, что выручка растет медленнее или даже падает, хотя спрос на товары в штуках остается стабильным. Параллельно снижается трафик в торговых центрах, что наносит удар по офлайн-ритейлу, - отметил Гращенков.

Закрытие части магазинов, по его словам, это не признак кризиса категории, а скорее болезненная адаптация. Рынок электроники не исчезает — он трансформируется. Офлайн будет сжиматься до более компактных и эффективных форматов — шоурумы, пункты выдачи, сервисные центры. Основной рост продолжит уходить в онлайн и омниканальные модели.

- Главный риск — не в сокращении магазинов как таковом, а в усилении концентрации рынка. Продажи все больше переходят под контроль крупных платформ. В краткосрочной перспективе это выгодно потребителю — ниже цены, больше акций. Но в долгую это может означать снижение конкуренции, давление на поставщиков и зависимость рынка от нескольких экосистем, - уточнил эксперт.

В современных экономических условиях, как считает Гращенков, успех будет у тех, кто сможет объединить онлайн-продажи, логистику, финансовые услуги и офлайн как часть сервиса. Проигрывать будут те, кто останется обычной сетью магазинов без серьезной перестройки бизнес-модели.