Бензиновый кризис спровоцировал рекордный взлет стоимости на автоперевозки внутри страны. Чтобы сохранить прибыль, интернет-гиганты подняли ставки для партнеров, что неизбежно приведет к подорожанию большинства потребительских товаров.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Ссылка маркетплейсов на «ситуацию с топливом» при повышении комиссий — это не маркетинговая уловка и не попытка оправдать корпоративные аппетиты. Логистический кризис в России в июле 2026 года приобрел те масштабы, когда игнорировать его в экономике конечного продукта стало невозможно. Расходы на дизель и бензин, формирующие до 40 процентов стоимости любого магистрального рейса, превратились в главный триггер разгона потребительской инфляции.

То, что рядовой автовладелец замечает на табло АЗС, для коммерческих перевозчиков маркетплейсов стало приговором рентабельности. С начала года розничные цены на бензин в стране подскочили в среднем на 14 процентов, значительно обогнав официальные инфляционные ожидания. Однако сухая статистика не отражает реальный масштаб бедствия в регионах.

Ситуация усугубляется физической нехваткой топлива: перебои с горючим и гигантские очереди на заправках зафиксированы во многих регионах страны. Для логистических цепочек Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета», завязанных на жесткие тайминги, это обернулось проблемами. Перевозчики либо простаивают часами в очередях, либо вовсе отказываются от дальних рейсов, опасаясь остаться с пустым баком посреди федеральной трассы.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Пресс-служба Wildberries (РВБ) официально опровергла информацию о массовых сбоях или отменах заказов из-за ситуации с топливом. По их заявлениям, уведомления об отменах — это стандартные технические накладки, не связанные с дефицитом бензина. Компании заявляют, что контролируют логистику. При этом сторонние логистические операторы и магистральные перевозчики (которые как раз и возят грузы в интересах продавцов маркетплейсов) подтверждают операционные проблемы и сходятся во мнении, что это неизбежно приведет к росту цен на товары на полках к августу-сентябрю.

Закономерным итогом дефицита стал взрывной рост стоимости фрахта грузового транспорта. В июле 2026 года ключевой индикатор рынка — Индекс стоимости автомобильных перевозок (ATI.SU FTL) — в очередной раз обновил исторический максимум. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года тарифы на доставку грузов по России выросли на 29 процентов.

По словам источника, работающего в одном из крупных онлайн-магазинов, эти площадки — прежде всего огромные транспортные компании. Товары проходят длинный путь: от завода-производителя до регионального сортировочного центра, затем в центральный распределительный хаб, обратно в регион и, наконец, до пункта выдачи заказов (ПВЗ). Когда стоимость каждого километра пути возрастает на треть, удерживать прежние тарифы для продавцов становится невозможно.

– Маркетплейсы перекладывают издержки на продавцов через повышенную комиссию и платную приемку. Это вынуждает продавцов, чей бизнес уже балансирует на грани окупаемости, закладывать дополнительные расходы в цену для покупателей. Я думаю, что подорожает всё, что доставляется автомобильным транспортом. Однако удар будет неравномерным. Больше всего пострадает сегмент недорогих, но объемных и тяжелых товаров, в стоимости которых доля логистики исторически высока. Потребителям стоит готовиться к увеличению цен на крупногабаритные товары, такие как мебель, матрасы, строительные материалы, бытовая химия в больших объемах (канистры, стиральные порошки), автомобильные шины, крупная бытовая техника, дешевая пластиковая посуда и товары для дома, — отметил собеседник.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Центральном банке России происходящее уже характеризуют как «временный шок предложения». Однако для миллионов онлайн-покупателей этот шок станет вполне постоянным рублевым эквивалентом в их личных корзинах.

Политолог и директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков утверждает, что рост тарифов на крупнейших маркетплейсах, несомненно, усилит инфляционное давление. Сегодня онлайн-торговля занимает слишком большую часть российского рынка, чтобы изменения комиссий оставались внутренним делом платформ и продавцов.

– Часть новых расходов селлеры возьмут на себя, сократив прибыль, скидки и рекламные бюджеты, но значительная доля постепенно перейдет в конечную цену товара. При этом я бы не ожидал одномоментного скачка общей инфляции. Рост будет растянут во времени и сильнее проявится в непродовольственном сегменте: одежде, бытовых товарах, электронике, косметике, — отметил Гращенков.

Особенно заметным эффект, по его мнению, окажется в регионах, где маркетплейсы уже фактически заменили значительную часть обычной розницы. Ссылка платформ на удорожание топлива и логистики отчасти справедлива. Перевозки действительно стали дороже, выросли затраты на склады, персонал, возвраты и содержание инфраструктуры. Но объяснить этим весь масштаб повышения комиссий нельзя.

– Крупнейшие маркетплейсы обладают собственной логистикой, эффектом масштаба и высокой загрузкой сетей. Поэтому речь идет не столько о выживании IT-гигантов, сколько о стремлении сохранить прибыльность и переложить растущие издержки на продавцов. Эпоха легкого «гаражного» бизнеса на маркетплейсах действительно заканчивается. Раньше можно было закупить небольшую партию товара, разместить карточку и достаточно быстро выйти в плюс. Теперь нужны оборотные средства, аналитика, реклама, сертификация, управление остатками и постоянный расчет экономики каждой позиции, — уточнил эксперт.



Но это не означает исчезновения всего малого бизнеса. Уйдут, как считает Гращенков, прежде всего продавцы одинаковых массовых товаров, которые конкурируют только ценой. Небольшие производители с собственным брендом, уникальным продуктом или лояльной аудиторией смогут сохраниться. Рынок станет более профессиональным и одновременно более концентрированным.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

– Для российских производителей рост логистических сборов особенно болезнен. Они уже несут расходы на налоги, сертификацию, маркировку, хранение и возвраты внутри страны. Китайский фабричный импорт часто выигрывает за счет масштаба производства и низкой себестоимости. Если трансграничная торговля дополнительно поддерживается самой платформой, локальный производитель оказывается в заведомо более сложном положении. Однако у российских брендов остаются преимущества: более быстрая доставка, понятная гарантия, возможность выпускать небольшие партии и оперативно реагировать на спрос, — сказал Гращенков.



Эксперт считает, что ключевой вопрос — обеспечат ли платформы равные условия для российских и зарубежных продавцов. Есть риск, что качество товаров ухудшится. Когда нельзя поднять цену, некоторые продавцы экономят на упаковке, материалах и технологиях. Особенно это заметно в низком ценовом сегменте, где покупатели ориентируются прежде всего на стоимость. Однако массового перехода к опасным товарам я не ожидаю. Отзывы, рейтинги и возвраты продолжают дисциплинировать продавцов. Скорее всего, потребители столкнутся с постепенным упрощением продукции: более тонкими материалами, ненадежной фурнитурой, уменьшенным объемом и сокращенным сроком службы. Качественные товары будут дорожать, а дешевые — терять в характеристиках.

Вынужденное подорожание?

Недавно крупнейший маркетплейс страны Wildberries резко пересмотрел тарифы для продавцов. Новые условия, вступившие в силу 7 июля, оказались неожиданностью для бизнеса, так как площадка не предупредила о повышении сборов за полтора месяца. Официальной причиной резкого пересмотра ставок Wildberries назвал внешние экономические факторы. В пресс-службе онлайн-магазина объяснили «Вечерней Казани», что изменения комиссий носят дифференцированный характер.

– Для некоторых категорий товаров они были снижены, тогда как по другим остались прежними. Такой подход учитывает особенности отдельных сегментов и текущую ситуацию на рынке. Продавцы самостоятельно устанавливают цены на товары и выбирают модель работы и доставки. Они могут использовать собственный склад или логистическую инфраструктуру Wildberries. Это позволяет им гибко управлять бизнес-процессами и поддерживать доступные цены на платформе благодаря разнообразию моделей работы продавцов и масштабной логистике Wildberries. Количество продавцов платформы превышает один миллион, многие из них – МСП: неслучайно мы видим себя платформой, позволяющей МСП реализовать свои товары и быстро выходить на высокие обороты. Категория не играет тут большой роли. В любой нише можно выйти на высокие обороты. Даже, например, в сегменте одежды, в котором на Wildberries традиционно высокая конкуренция, перманентно появляются новые селлеры с большими объемами продаж. Размер комиссий на платформе продолжает оставаться на рыночном уровне, а на ряд новых для платформы категорий мы предоставляем вариативность сотрудничества, где каждый партнер может выбрать подходящие для себя условия, получая доступ к миллионам покупателей по России и в странах присутствия платформы, – добавили представители компании.

Но, по мнению одного из собеседников издания, ситуация на внутреннем рынке топлива и стремительное удорожание коммерческих перевозок скорее всего вынудило российские маркетплейсы переложить часть издержек на плечи продавцов.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

– Сильнее всего пострадали продавцы, работающие по модели, где маркетплейс используется только как витрина, а доставка осуществляется силами селлера (курьерами или через самовывоз). Для них комиссия сильно взлетела. Для предпринимателей, хранящих продукцию на складах Wildberries и использующих логистику площадки, ставки тоже выросли, – отметил источник.

Аналитический сервис Wildbox показал, что новые тарифы спровоцируют волну подорожания, которая затронет до 90 процентов всего ассортимента площадки. Поэтому продавцы уже начали закладывать возросшие комиссии и риски в финальную стоимость товаров. При этом в ближайшие недели ценники на одежду, бытовую химию, электронику и товары для дома на всех известных площадках могут вырасти пропорционально росту комиссий. Попытка маркетплейсов удержать собственную рентабельность на фоне топливного кризиса неизбежно обернется разгоном потребительской инфляции внутри платформ.

Главной точкой кипения для бизнес-сообщества стали не столько сами цифры, сколько формат их введения. Ранее, под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы (ФАС), крупнейшие маркетплейсы обязались соблюдать базовые правила этики и уведомлять партнеров о любых ухудшениях условий минимум за 45 дней. Но уже появились жалобы на то, что «джентльменское соглашение» было нарушено и уведомления в личных кабинетах продавцов появились буквально за несколько суток до 7 июля.

Меморандум — это добровольное соглашение, в нём нет жёстких санкций за нарушение. Поэтому, пока не вступили в силу соответствующие нормы закона (поправки к 289-ФЗ запланированы на октябрь 2026 года), у продавцов не было формальных инструментов, чтобы принудить площадку соблюдать 45-дневный срок.

– Мы увеличили срок предварительного уведомления продавцов о существенных изменениях оферты до 45 дней. Новое правило вступило в силу с 1 июля этого года. Так, Wildberries первой из цифровых платформ внедрила эти изменения, опередив соответствующие законодательные нормы о платформенной экономике. Решение стало логическим продолжением добровольных обязательств компании, принятых ранее в рамках меморандума о добросовестных практиках. Теперь эти обязательства закреплены в оферте. Увеличение срока уведомления даст продавцам больше времени для оценки изменений, адаптации бизнес-процессов и корректировки операционной модели, – отметили в пресс-службе Wildberries.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Пресс-служба Wildberries прокомментировала опасения об угрозе исчезновения локальных российских брендов одежды. Маркетплейс эти опасения не разделяет. Представители компании утверждают, что рынок одежды всегда был конкурентным, и на него постоянно приходят новые продавцы с большими объемами. В качестве поддержки локальных марок упоминается проект «Платформа роста», реализуемый совместно с АСИ. При этом Wildberries отрицает стратегию «очистки» от микробизнеса и позиционирует себя как платформу для малого и среднего предпринимательства (МСП). Отмечается, что каждый продавец может выбрать удобную модель работы, например, FBS, осуществляя доставку со своего склада. Они также отметили, что современные покупатели всё чаще обращают внимание на известные бренды. Так, популярные марки привлекают больше клиентов и генерируют больший оборот, чем менее известные.

– В 2026 году доля брендовых запросов на платформе выросла на 27 процентов. Таким образом, бренд становится важным фактором выбора товаров в интернете, влияющим на лояльность клиентов. Поэтому продавцам необходимо использовать все инструменты для развития своей юнит-экономики и повышения узнаваемости бренда. Для отечественных производителей и продавцов мы разрабатываем специальные программы поддержки. Вместе с RWB и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) компания запустила проект «Платформа роста». Его цель — увеличить продажи и узнаваемость российских брендов с собственным производством. Программа также направлена на развитие предпринимательства в регионах, рост производства отечественных товаров и создание благоприятных условий для бизнеса. Результаты уже впечатляют: некоторые участники увеличили продажи на 80 процентов, – уточнили в компании Wildberries.

Маркетплейсы сыграли в унисон?

Российским онлайн-покупателям, надеявшимся переждать логистический шторм на альтернативных площадках, придется пересмотреть свои планы. Главные конкуренты Wildberries — Ozon и «Яндекс Маркет» — также обновили условия для бизнеса. Торговые платформы предпочли избежать громких заявлений о «топливном кризисе», однако предпринятые ими шаги ведут к общему результату: скрытому росту издержек для продавцов и, как следствие, неизбежному подорожанию товаров для конечного потребителя.



По оценкам профильных ассоциаций, предприниматели будут поднимать стоимость товаров поэтапно, пытаясь нащупать новый баланс между собственной рентабельностью и покупательской способностью населения. В отличие от Wildberries, Ozon не стал объявлять о лобовом повышении комиссий, а пошел по пути внутренней реструктуризации тарифов. Однако для кошельков предпринимателей этот маневр оказался не менее болезненным. Маркетплейс изменил сетку распределения товаров по категориям. В результате тысячи позиций автоматически перешли в новые, более дорогие сегменты, что привело к росту сборов. Продавцы, работающие по модели Real FBS (самостоятельная доставка), заявляют о росте совокупных комиссий в некоторых категориях (например, корпусной мебели) до критических 50 процентов от стоимости товара. Дополнительным финансовым бременем стало введение обязательного автоматического страхования товаров, хранящихся на складах маркетплейса, расходы на которое полностью переложили на плечи продавцов.



Ozon подтвердил «Вечерней Казани» о плановом изменении части тарифов для продавцов, которое вступит в силу 28 августа. Корректировки, по их словам, затронут логистические маршруты и комиссии, однако параллельно компания запускает масштабные меры поддержки для снижения издержек предпринимателей.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- С 28 августа вырастет стоимость доставки товаров для большинства направлений в схемах FBO и FBS. Это увеличит базовые расходы продавцов на транспортировку товаров от склада до покупателя. Изменения затронут обе ключевые схемы работы, как продажи со складов Ozon (FBO), так и отгрузки с собственных складов предпринимателей (FBS). Для недорогих товаров (до 300 рублей) итоговая цена логистики будет зависеть от конкретного маршрута. Также изменятся комиссии за продажу. Так, для товаров дороже 300 рублей они вырастут для всех схем. На товары дешевле 300 рублей комиссия увеличится только для FBS, а для FBO условия останутся без изменений, – уточнил маркетплейс.

В пресс-службе Ozon особо подчеркнули, что слухи о связи тарифных изменений с ситуацией на рынке топлива не соответствуют действительности. Рост логистических тарифов продиктован рыночными факторами и во многом компенсируется внутренними улучшениями процессов обработки.

– В рамках меморандума цифровых платформ Ozon информирует партнеров за 45 дней до вступления изменений в силу. Это дает продавцам время адаптировать бизнес-процессы. Чтобы сбалансировать нагрузку на бизнес, маркетплейс отменил наценку на межрегиональную доставку. С 1 сентября 2026 года для схемы FBO больше не будет платы за обработку коробок и палет при отгрузке на склад через кросс-докинг. Для схемы FBS снизятся тарифы на обработку отправлений, вплоть до нуля при сдаче в сортировочный центр, и уменьшится стоимость курьерской доставки, – добавили в пресс-службе.

В компании также отметили, что оттока продавцов не наблюдается, ведь на Ozon ведут бизнес более 750 тысяч предпринимателей, а общий объем селлеров на российском рынке превышает 1,2 миллиона. Период стихийного и взрывного роста числа игроков, начавшийся в 2018 году, закономерно переходит в фазу зрелости.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

– Конкуренция за внимание покупателя значительно выросла, развиваться стало сложнее. Если шесть лет назад достаточно было просто выложить карточку товара и ждать продаж, то сегодня такой подход больше не работает. Возможности для роста остаются огромными, но сейчас они открыты для тех, кто подходит к делу профессионально: детально рассчитывает юнит-экономику и активно использует инструменты продвижения. Именно такие продавцы продолжат наращивать свои обороты, – сказали представители онлайн маркетплейса.

Экономический аналитик и главный редактор Invoicemedia Денис Миролюбов, напротив, полагает, что рост издержек маркетплейсов окажет лишь ограниченное влияние на инфляцию. Маркетплейсы занимают большую долю розничной торговли, поэтому часть новых расходов перейдёт в цены.

– Продавцы не смогут полностью переложить свои расходы на покупателей из-за высокой конкуренции. Дополнительный вклад в годовую инфляцию составит примерно 0,1-0,3 процента. Аргумент о росте цен на топливо и логистику вполне обоснован. Дорожают топливо, перевозки, склады, зарплаты и обслуживание. Однако повышение тарифов нельзя объяснить только этим. Крупные маркетплейсы стремятся одновременно повысить рентабельность и окупить инвестиции в инфраструктуру, и это также понятно, – считает эксперт.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

При этом, по словам Миролюбова, полноценной стагфляции не будет, но цены действительно могут расти быстрее спроса. Это приведёт к снижению продаж в натуральном выражении, особенно в непродовольственных категориях.

– Малым продавцам будет сложнее, но говорить об их исчезновении не приходится. Рынок станет более профессиональным: выживут те, кто умеет анализировать экономику, работать с ассортиментом и выстраивать логистику. Для некоторых производителей риски действительно возрастут. При увеличении внутренних издержек импорт из Китая в некоторых категориях может стать выгоднее. Также есть риск, что продавцы начнут экономить на качестве. Когда возможности повышения цен ограничены, некоторые продавцы снижают себестоимость. Однако это не станет массовым явлением, так как маркетплейсы и отзывы покупателей быстро выявляют товары ухудшившегося качества, – уточнил Миролюбов.

Спикер также считает, что само по себе одновременное повышение тарифов никак не доказывает картельный сговор. Скорее это типичное поведение олигопольного рынка, где несколько крупных игроков реагируют на схожие экономические условия и внимательно следят друг за другом. При этом, если совокупные комиссии и сопутствующие расходы станут слишком высокими, часть продавцов начнёт развивать собственные интернет-магазины и другие каналы продаж. Но полностью заменить маркетплейсы они не смогут, поскольку те по-прежнему обеспечивают огромный поток покупателей.