Компания по производству бытовой химии приняла делегацию проекта «Выбирай своё». Экспертам со всей страны показали, как создают средства, которые есть дома у каждого.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

«Кадровые дни в регионе» — акция проекта «Выбирай своё» от «Единой России». Его участники посещают предприятия республики и вместе с рабочими обсуждают злободневные вопросы. Одной из точек посещения стал комбинат «Нэфис Косметикс». Познакомиться с его работой приехали координатор федерального проекта «Выбирай своё» депутат Госдумы РФ Сергей Морозов, руководитель аппарата проекта Ольга Никитенко, руководитель направления «Живи и работай в России» Ирина Жуковская, первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов, а также представители экспертного сообщества.

Экскурсия началась с завода жидких моющих средств. Производство полного цикла: в центральной заводской лаборатории создают рецептуры средств, выдувают бутылки, расклеивают этикетки, раскладывают по коробкам и сразу готовят к отгрузке.

- У нас с нуля и до конечного продукта — всё в одном месте. Продукты варят в миксерах, в реакторах. После того как сварили, в промежуточные ёмкости собирают продукцию и подают сюда, на моноблок розлива. Бутылки выдуваются тут же, поступают по транспортёру, разливаются, проходят этикетку, дату, маркировку «Честного знака» — и дальше уходят на упаковку, — рассказал начальник участка розлива Альберт Валиуллин.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Большую работу выполняют машины, но не обойтись и без людей – они проверяют, чтобы процессы не давали сбоя. Мы наблюдали за работой одной из сотрудниц – женщина строго проверяла бутылки на брак. Отбраковывалось всё даже с малейшим изъяном. Это, например, недоливы, перекрученные колпачки, смещение этикетки. При этом бракованные упаковки не выбрасывают – отправляют на переработку.

Бытовая химия «Нэфиса» удовлетворяет пятую часть спроса России

Генеральный директор компании «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова напомнила, что в прошлом году предприятию исполнилось 170 лет. Завод был основан в 1855 году братьями Крестовниковыми, и по всей день коллектив хранит заложенные ими традиции.

- Сегодня на комбинате трудятся более 2,5 тысячи человек. Среди них — представители трудовых династий, заслуженные химики Татарстана, опытные профессионалы и молодые специалисты. Мы бережно сохраняем и развиваем традиции высокого качества, инноваций, непрерывного развития и заботы о людях, — отметила Лаврикова. — За последние пять лет их средняя зарплата выросла практически в два раза.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Директор комбината добавила, что «Нэфис Косметикс» активно инвестирует в проекты и запускает инновационные продукты. Это помогает им идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособными.

Кадры привлекают с детсада и школы

За последние четыре года компания кардинально изменила подход к привлечению кадров, рассказала директор по персоналу Александра Тимофеева. Если раньше предприятие знакомилось с новым сотрудником в день его трудоустройства, то теперь будущих заводчан начинают привлекать с юного возраста.

Например, у комбината есть проект «Попробуй по-другому» — это серия из восьми пятиминутных роликов, которые интегрированы в школьную программу по химии. Видео сняты просто, понятно и молодёжно. Для детей от 6 до 14 лет на базе детского города профессий в Казани работает станция «Нэфис Косметикс». Там можно «освоить» две профессии: оператор производственной линии и технолог мыловаренного производства. Дети приходят, знакомятся с тем, как устроено производство, работают с наставниками.

Еще один важный проект — трёхстороннее сотрудничество «школа — предприятие — колледж». 19 школьников, детей сотрудников «Нэфиса», обучили специальности лаборанта химического анализа. Выпускники получили свидетельства о профессиональной подготовке и ещё до окончания школы попробовали себя в лаборатории.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Школьники уже попробовали себя здесь, посмотрели лабораторию, походили по экскурсиям, увидели, как создаются продукты, эксперименты поделали прямо на практике. И родители вовлечены, и колледж готов в любой момент перехватить, чтобы дальше развивать. И школа счастлива, потому что у неё появился канал, чтобы гармонично влиться в профориентацию детей, — отметила директор по персоналу.

Представили участникам проекта и трудовую династию – семью Ирека Газизова. Их общий стаж работы составляет уже 201 год. История началась с бабушки Марии Егоровны, которая пришла на производство в 1942 году, когда ей было 14 лет. Она проработала на предприятии 44 года и стала кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Далее на заводе работали другая бабушка семьи Газизовых, а также дедушка, отец, дядя, жена, сын и дочь. Сам Ирек Газизов устроился на комбинат в 1991 году – именно здесь мужчина встретил свою супругу, внучку Марии Егоровны. В следующем году их браку будет 30 лет.

- Моё детство прошло вокруг комбината — здесь работали мой отец и его родной брат. Многих работников я знал с детства. Поэтому, когда пришёл на завод, меня уже приняли как родного. Можно было обратиться к любому за помощью и советом, — рассказал Ирек Газизов.

«Такое ощущение, будто вы семья»

Координатор проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов подчеркнул, что визит в Татарстан состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Депутат отметил, что страна должна гордиться своими уникальными предприятиями.

- Я всегда с особым уважением отношусь к предприятиям, которые сумели сохранить свою историю и при этом уверенно смотрят в будущее. На «Нэфис Косметикс» мы увидели именно такой пример: современное производство, высочайшая культура и искреннее внимание к людям. Такое ощущение, будто вы семья, — сказал депутат. — Именно на таких заводах должна строиться новая промышленность России.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Морозов анонсировал, что предприятие может в числе первых войти в создаваемую Галерею трудовой доблести страны. Участники встречи договорились о сотрудничестве и тиражировании наработок казанского производства в другие регионы. Дина Лаврикова отметила, что компания открыта к диалогу, а Сергей Морозов подтвердил, что лучшие практики предприятия войдут в региональный кадровый стандарт.

Завершилась встреча церемонией награждения. Предприятие получило свидетельство «Лидер национальных проектов», а генеральный директор Дина Лаврикова — медаль «Лидер национального проекта «Выбирай своё». Сертификаты «Человек труда» были вручены шести сотрудникам с большим стажем работы. Наградили гендиректора по производственным процессам Любовь Дерзаеву, замначальника по технологии цеха гидрогенизации жиров и масел Резеду Хасаншину, старшего мастера смены цеха гидрогенизации Зямилю Шарапову, лаборанта химического анализа центральной заводской лаборатории Талиба Галеева, начальника ремонтно-строительного управления Рауфата Хузяхметова и помощника генерального директора Наталью Утяганову.