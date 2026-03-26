О том, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на российскую экономику, в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказывает аналитик Neomarkets KZ, автор телеграм-блога Generation Finance.

Война на Ближнем Востоке, в центре которой оказался Иран, неожиданно стала одним из ключевых внешних факторов для российской экономики — причем не только в привычной логике «дорогая нефть = хорошо для бюджета».



Первичная реакция рынков была предсказуемой: рост цен на нефть на фоне геополитических рисков. Угроза эскалации вокруг Ирана и возможных перебоев поставок через Ормузский пролив мгновенно заложилась в котировки. В такой конфигурации нефть дорожает, а вместе с ней через механизм экспортного паритета формируется давление и на внутренние цены топлива. В России этот процесс не прямой, но достаточно устойчивый: при росте мировых цен снижается пространство для сдерживания внутренних тарифов.



Это уже отражается в статистике. В начале 2026 года средняя цена бензина в России находилась на уровне примерно 65–66 рублей за литр. В январе рост составил порядка 1,2% к предыдущему месяцу, в феврале динамика сохранилась, а в годовом выражении рост цен на топливо превысил 10–11%, что заметно опережает общую инфляцию. Иными словами, бензин дорожает быстрее потребительской корзины в целом.

Важно, что нефть здесь выступает не как единственная причина, а как усиливающий фактор. Рост мировых котировок повышает экспортную альтернативу для производителей топлива, и даже при наличии механизмов демпфирования внутренний рынок постепенно подтягивается к более высоким внешним ориентирам.



На этом фоне особое значение приобретают сигналы денежно-кредитной политики. На мартовском заседании Банк России отдельно фиксировал, что внешние факторы, включая геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, уже учитываются в оценке инфляционных рисков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фактически подчеркнула, что такие события не являются краткосрочным «шоком вне модели» — они транслируются в инфляцию через цены на сырье, логистику и ожидания бизнеса. В этой логике конфликт в Иране рассматривается не изолированно, а как фактор, способный поддерживать более высокий уровень инфляционного давления и, соответственно, требовать более осторожного подхода к снижению ключевой ставки.



Дальше начинается цепная реакция. Топливо — это базовый элемент издержек практически во всех секторах. Логистика, сельское хозяйство, промышленность — все завязаны на стоимость топлива. Даже умеренное ежемесячное удорожание в конечном итоге транслируется в более высокие цены на широкий круг товаров и услуг. В условиях уже повышенной инфляции это усиливает общее ценовое давление и усложняет задачу макроэкономической стабилизации.

Для Банка России это означает дополнительный фактор неопределенности. С одной стороны, рост нефтяных цен поддерживает экспортную выручку и бюджетные поступления. С другой — усиливает инфляционные ожидания внутри страны и может ограничивать пространство для смягчения денежно-кредитной политики. В результате сырьевой фактор перестает быть однозначным преимуществом и превращается в источник волатильности, который напрямую влияет на решения по ключевой ставке.



Однако влияние ближневосточного конфликта не ограничивается энергетикой. Усиление геополитической напряженности повышает премию за риск для глобальных рынков, формируя режим risk-off. В такие периоды капитал становится более осторожным, а спрос смещается в сторону защитных активов. Для России это означает ограниченный доступ к внешнему финансированию даже в условиях потенциально благоприятной сырьевой конъюнктуры.



Отдельного внимания заслуживает текущий переговорный трек. Сообщения о контактах с участием посредников и представителей США и Ирана, а также заявления о «продуктивных переговорах» и временной паузе в военных действиях вокруг энергетической инфраструктуры уже влияют на ожидания участников рынка. Нефть в таких условиях реагирует не только на факты, но и на сигналы о возможной деэскалации.

И здесь ключевой момент заключается в том, что рынок все меньше ориентируется на риторику и все больше — на реальные действия. Если переговоры приведут к снижению военной напряженности, это может быстро скорректировать цены на нефть вниз и вернуть рынок в более спокойный режим. Для российской экономики это будет означать обратный эффект — ослабление сырьевой поддержки на фоне сохранения инфляционных вызовов.



Таким образом, ближневосточный конфликт влияет на российскую экономику сразу по нескольким каналам: через цены на нефть, через инфляцию, через поведение глобальных рынков и через денежно-кредитную политику. И в этой системе координат важнее не сам факт роста цен на нефть, а то, как он трансформируется в инфляционные ожидания и решения регулятора.