Олег Калманович: «Для экономики война в Иране - не только рост цен на нефть»
О том, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на российскую экономику, в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказывает аналитик Neomarkets KZ, автор телеграм-блога Generation Finance.
Война на Ближнем Востоке, в центре которой оказался Иран, неожиданно стала одним из ключевых внешних факторов для российской экономики — причем не только в привычной логике «дорогая нефть = хорошо для бюджета».
Первичная реакция рынков была предсказуемой: рост цен на нефть на фоне геополитических рисков. Угроза эскалации вокруг Ирана и возможных перебоев поставок через Ормузский пролив мгновенно заложилась в котировки. В такой конфигурации нефть дорожает, а вместе с ней через механизм экспортного паритета формируется давление и на внутренние цены топлива. В России этот процесс не прямой, но достаточно устойчивый: при росте мировых цен снижается пространство для сдерживания внутренних тарифов.
Это уже отражается в статистике. В начале 2026 года средняя цена бензина в России находилась на уровне примерно 65–66 рублей за литр. В январе рост составил порядка 1,2% к предыдущему месяцу, в феврале динамика сохранилась, а в годовом выражении рост цен на топливо превысил 10–11%, что заметно опережает общую инфляцию. Иными словами, бензин дорожает быстрее потребительской корзины в целом.
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
