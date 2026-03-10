Больше половины отраслей республики сократили выпуск продукции в 2025 году.

Автор фото: пресс-служба ФГ «Финам»

Татарстан показал впечатляющие цифры темпов роста промпроизводства в 2025 году: 9,9% по сравнению с 1,3% по России в целом. Но внутри этой весьма оптимистичной цифры по году кроется очень существенная неоднородность динамики выпуска по отраслям. На это обратила внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В лидерах роста две отрасли — производство электрооборудования (18,4%) и производство «прочих изделий» (18,8%).

Положительный вклад в динамику индекса промпроизводства внесли также производство лекарственных средств и материалов (7,2%), химических веществ (3,1%), кокса и нефтепродуктов (2,2%), обработка древесины (5,2%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (5,6%).

В то же время более половины отраслей в 2025 году сократили выпуск. В частности, в значительном минусе производство одежды, автотранспортных средств, мебели, прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы), резиновых и пластмассовых изделий.

— Это отражает общероссийский спад в автопроме в прошлом году, а также охлаждение в строительном секторе на фоне высоких процентных ставок по рыночной ипотеке, завершения программы льготной безадресной ипотеки с июля 2024 года и завершения в 2024 году ряда крупных проектов по строительству и реконструкции региональных автодорог, — пояснила эксперт.

Беленькая напомнила, что ранее министр экономического развития России Максим Решетников прогнозировал, что экономика России в первом полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году. Собеседница «Вечерней Казани» также заметила, что первое полугодие 2026 года будет сложным для промышленности.

— Судя по мониторингу Банка России, оценки предприятиями бизнес-климата и спроса в феврале были на минимумах с 2022 года. Несмотря на снижение ключевой ставки, на экономике оно сказывается не сразу, а с временными лагами, к тому же повышение НДС с начала года отражается на издержках предприятий и покупательной способности потребителей, а значит, и спросе, — поделилась мнением эксперт.

Беленькая заметила, что отрасли, ориентированные на государственный спрос, и в этом году будут чувствовать себя неплохо. Во втором полугодии 2026 года она прогнозирует оживление роста экономики по мере проявления эффекта от смягчения денежно-кредитной политики.

