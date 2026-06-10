В поисках повышения доходности своих продуктов микрофинансовые компании начинают предлагать займы для самозанятых, ИП и мигрантов.

Автор фото: из личного архива Ольги Горюковой

У каждой МФО при работе с клиентами, имеющими постоянные потребности в деньгах и привлекающими микрозаймы, возникают высокие риски, которые нужно покрывать. Поэтому многие из них начали предлагать займы для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, мигрантов (нерезидентов), то есть для тех категорий клиентов, для которых указанные регуляторные нормы не действуют. Таким образом, МФО находятся в постоянном поиске вариантов, как повысить доходность своих продуктов. Об этом заявила кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова.

Кроме того, на рынок МФО давят регуляторные изменения. С марта 2026 года компании не могут выдавать деньги без проверки биометрических данных заемщика, если заявка оформляется онлайн. С 1 марта 2027 года это правило будет распространяться и на малые микрофинансовые организации (с уровнем капитализации до 100 миллионов рублей и ограниченным набором операций). Чтобы получить заем, придется зарегистрироваться в Единой биометрической системе, сделать фото лица и голосовую запись в банке или в приложении «Госуслуги». Данная мера, по мнению регулятора, должна снизить количество мошеннических займов. Дополнительно Банк России вводит ограничение на количество займов в одни руки. С 1 октября 2026 года тем, кто уже имеет два непогашенных микрозайма, не выдают третий. Воспользоваться услугами МФО получится только после полного погашения текущих задолженностей. А с 1 апреля 2027 года количество непогашенных займов, допустимых для оформления нового, уменьшат до одного.

По мнению Горюковой, количественные ограничения займов в одни руки серьезно повлияют на сжатие рынка микрофинансирования. Если на текущий момент клиент может иметь даже в одной МФО один, два, три и более займов, то в 2027 году каждый кредитор должен будет оценивать количество открытых займов не только у себя, но и в других микрофинансовых организациях. Соблюдение этих условий потребует от всех МФО серьезной технической подготовки.

— МФО становится все труднее и труднее исполнять все обязательные требования, определяемые регулятором. Включение в процессы обязательной биометрической идентификации требует значительных вложений, а также отвлечения от бизнес-задач ресурсов на внедрение и создание соответствующей ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей соблюдение требований по информационной безопасности, работе с персональными данными заявителей, — рассуждала собеседница.

Горюкова уверена, что меры ЦБ не помогут сдержать кредитную активность, так как люди, которым остро требуются деньги, будут искать варианты получения финансирования если не в МФО, то через другие каналы, например банки, кредитные потребительские кооперативы и нелегальных кредиторов.

Ранее «Вечерняя Казань» выяснила, что к концу 2026 года количество компаний на рынке МФО может сократиться на 12%, до 740 единиц. Таким прогнозом поделились в «Эксперт РА». Компании уже сейчас сокращают выдачи, концентрируются на повторных клиентах и переходят на более долгосрочные продукты. Подробнее о последствиях сокращения объемов выдачи микрозаймов читайте в материале.